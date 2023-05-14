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Володимир Зеленський та Еммануель Макрон у Брюсселі (фото з архіву)
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон у Брюсселі (фото з архіву)Фото: Mohammed Badra/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Зеленський прибув до Парижа

Олександр Куницький
1 год. тому

Ввечері 14 травня, після візиту до Німеччини, український президент зустрінеться у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Президент України Володимир Зеленський ввечері неділі, 14 травня, повідомив про своє прибуття до Парижа. "Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Зв'язок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Еммануелем (Макроном, президентом Франції. - Ред.). Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин", - написав глава української держави у Telegram. 

Раніше у цей день Єлисейський палац повідомив, що уже ввечері 14 травня  з Зеленським зустрінеться Макрон. "Сьогоднішня дискусія буде присвячена підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на невідкладні військові та гуманітарні потреби України", - ідеться у повідомленні Єлисейського палацу.

"Два президенти також зможуть обговорити довгострокові перспективи повернення до миру в Європі, зокрема, на основі Мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який Франція підтримує", - зазначається у повідомленні. 

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Нагадаємо, 14 травня Зеленський здійснив візит до Німеччини, під час якого у Берліні зустрівся з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) та очільником німецького уряду Олафом Шольцом (Olaf Scholz).

За результатами зустрічі у Берліні Зеленський та Шольц ухвалили спільну декларацію, у якій, серед іншого, Берлін висловлює підтримку руху України до членства в НАТО. Окремим пунктом у схваленому документі підтримується майбутнє членство України у Північноатлантичному альянсі.  Німеччина заявляє про підтримку України "на її шляху, визначеному Бухарестською декларацію".  

Також у цей день в АахеніЗеленському вручили Премію імені Карла Великого.

"Буде перемога": Зеленський отримав премію Карла Великого

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