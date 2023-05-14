Зеленський прибув до Парижа

Ввечері 14 травня, після візиту до Німеччини, український президент зустрінеться у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Президент України Володимир Зеленський ввечері неділі, 14 травня, повідомив про своє прибуття до Парижа. "Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Зв'язок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Еммануелем (Макроном, президентом Франції. - Ред.). Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин", - написав глава української держави у Telegram.

Раніше у цей день Єлисейський палац повідомив, що уже ввечері 14 травня з Зеленським зустрінеться Макрон. "Сьогоднішня дискусія буде присвячена підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на невідкладні військові та гуманітарні потреби України", - ідеться у повідомленні Єлисейського палацу.

"Два президенти також зможуть обговорити довгострокові перспективи повернення до миру в Європі, зокрема, на основі Мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який Франція підтримує", - зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, 14 травня Зеленський здійснив візит до Німеччини, під час якого у Берліні зустрівся з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) та очільником німецького уряду Олафом Шольцом (Olaf Scholz).

За результатами зустрічі у Берліні Зеленський та Шольц ухвалили спільну декларацію , у якій, серед іншого, Берлін висловлює підтримку руху України до членства в НАТО. Окремим пунктом у схваленому документі підтримується майбутнє членство України у Північноатлантичному альянсі. Німеччина заявляє про підтримку України "на її шляху, визначеному Бухарестською декларацію".

Також у цей день в АахеніЗеленському вручили Премію імені Карла Великого.