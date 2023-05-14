Візит "Top Secret": як Зеленського приймали у Берліні

Володимир Зеленський перебуває з візитом у Німеччині. У Берліні він зустрічався з президентом та канцлером ФРН. А згодом полетів до Аахена отримувати премію імені Карла Великого.

Німцям страшенно кортіло повідомити, що Володимир Зеленський їде до Німеччини. Один берлінський поліцейський розповів журналістам про візит, що готується в умовах top secret, ще минулого тижня. А в ніч зі суботи на неділю, 14 травня, і німецькі військові пілоти, які забирали Зеленського з Рима літаком Люфтваффе Airbus 219 з ескортом із двох винищувачів Eurofighter, ще в повітрі сповістили весь світ повідомленням у соціальних мережах: "Ласкаво просимо до Німеччини! Для нас велика честь вітати президента України у німецькому повітряному просторі!"

Сніданок президента у президента

О пів на першу ночі вже і сам Зеленський, приземлившись у столиці Німеччини, відправив твіт: "Уже в Берліні". І в телеграфному стилі додав, за чим, власне, приїхав: "Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. Євросоюз. НАТО. Безпека".

З аеропорту BER до центру міста їхала довга колона чорних лімузинів у супроводі великої кількості поліцейських машин та мотоциклів із мигалками. Як виявилось, колона була фейковою, для відводу очей. Самого ж Зеленського доставили до Берліна гелікоптером, що сів на території міністерства оборони. Де Зеленський ночував, невідомо й досі.

Володимир Зеленський (л) та Франк-Вальтер Штайнмаєр Фото: Bernd von Jutrczenka/AP Photo/picture alliance

За чутками, і по Берліну українського президента мали намір також переміщувати вертольотом, хоча від резиденції президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier), з яким Зеленський снідав о 08.45 ранку, до відомства федерального канцлера лише 750 метрів.

Зрештою, від перельотів над урядовим кварталом вирішили відмовитися. У тому числі й тому, що на території палацу Бельвю - резиденції президента - немає гелікоптерного майданчика. А саджати гелікоптер на проїжджій частині - ризик ще більший, ніж пересуватися у броньованому "Мерседесі".

Сніданок, зважаючи на все, був вдалим. З машини назустріч Штайнмаєру вийшов досить похмурий Зеленський, а уже з Бельвю до відомства федерального канцлера президент України їхав доволі задоволений.

Читайте також: Експертка ОБСЄ: Масштаби депортації дітей з України в РФ вражають

Німеччина подвоює військову допомогу Україні

Гостя у Берліні зустрічали щедро - знаючи, що Зеленський за кожної нагоди наполягає на нарощуванні поставок західних озброєнь Україні для відбиття російської агресії, ще напередодні офіційний Берлін повідомив про майже подвоєння німецької військової допомоги Україні найближчим часом.

До уже поставлених озброєнь на суму 2,75 мільярда євро вирішено додати ще військову техніку на 2,7 мільярда. У новому пакеті - ще 20 бойових машин піхоти Marder, 30 модернізованих танків Leopard 1 A5, 18 колісних гаубиць, 100 броньовиків, понад 200 розвідувальних безпілотників, артилерійські снаряди, ракети для систем залпового вогню та ще чотири системи ППО IRIS-T SLM, кожна з яких здатна захищати від повітряного нальоту одне місто розміром з Одесу. Уряд ФРН видав німецькому заводу-виробнику ліцензію на модернізацію та постачання Україні загалом 178 танків Leopard 1 А5.

Українські військові освоюють танки Leopard 1 A5 Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Оголосивши про новий пакет військової допомоги Україні, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) зауважив, що підтримка Києва зброєю триватиме й надалі. "As long as it takes" ("Скільки б часу не знадобилося"), - підсумував він, перейшовши на англійську.

Читайте також: "Рашизм" та війна РФ проти України: що говорять у Німеччині

"Дорогий Володимире" та "Дорогий Олафе"

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) прийняв українського президента із військовими почестями, а потім повів на переговори. Тривали вони на пів години довше, ніж було заплановано. Однак, за словами канцлера і Зеленського на пресконференції, за їх підсумками було важко визначити, наскільки плідною була розмова.

Принаймні зверталися вони один до одного на "ти": "Дорогий Володимире" та "Дорогий Олафе". Журналістів, проте, мало цікавив обмін протокольними фразами чи запевнення у солідарності та продовженні надавати військову допомогу - з німецького боку, та слова подяки - з українського. Запитання канцлеру і президенту ставили прямо в лоба.

Чи очікує Київ від Німеччини, запитали, наприклад, Зеленського, поставок бойових літаків - німецьких Tornado або Eurofighter, - чи хоча б тиску на союзників у НАТО з тим, щоб вони поділилися з Україною F-16, яких у ФРН немає? І канцлеру: Ви постачатимете Києву бойові літаки чи побоюєтеся, що з їхньою допомогою українці атакуватимуть російську територію?

Обидва ухилилися від відповіді. Зеленський сказав, що сподівається на допомогу Берліна у створенні свого роду "коаліції" країн, готових передавати Україні бойові літаки для того, щоб усунути військову перевагу Росії в повітрі. Канцлер повторив свою тезу: Німеччина постачає Києву ті озброєння, за допомогою яких ЗСУ може змусити Москву вивести війська з України. Не дав Шольц і прямої відповіді на запитання щодо готовності Німеччини надати Києву конкретний план підготовки для вступу до НАТО.

Читайте також: Контрнаступ України. Експерти про слабкі місця армії РФ

Берлін проти "замороження" конфлікту

Ще запитання: чи завдає Україна ударів по території Росії і як до цього ставиться Берлін?

Ми не атакуємо російську територію, відповів Зеленський, у нас на це немає ні часу, ні сил, ні зайвих озброєнь, ми звільняємо території, що належать нам по праву. ЗСУ, за його словами, готує операцію з деокупації всіх незаконно захоплених Росією українських територій у рамках визнаних у всьому світі кордонів України.

При цьому Київ може розраховувати на допомогу та підтримку Німеччини. "Йдеться про імперіалістичний напад на українську територію, під загрозою мир та безпека в Європі, - заявив Олаф Шольц. - Усім має бути ясно: Росія має вивести війська, без цього миру не буде". Жодного "замороження" конфлікту, додав канцлер, бути не може.

З Берліна - до Аахена за премією

О 13.20 з території відомства федерального канцлера спершу злетіли два військові вертольоти, за хвилину - ще два. В одному з них (або у двох різних), очевидно, й перебували канцлер ФРН та президент України.

Усі чотири гвинтокрили під прикриттям пари поліцейських гелікоптерів взяли курс на південний схід - у бік аеропорту BER. Там на них уже чекав урядовий літак, щоб доставити до Аахена - на вручення Зеленському премії імені Карла Великого. 541 кілометр. Політ трохи більше години.