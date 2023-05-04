У ФРН розслідують розголошення деталей візиту Зеленського

Поліція Берліна розпочала розслідування за підозрою в розголошенні конфіденційних відомостей щодо заходів безпеки під час запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини.

Як повідомляє у четвер, 4 травня, видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела, причиною для початку розслідування стала стаття, яка з'явилася в одному з берлінських видань напередодні, 3 травня. У матеріалі цитувався нібито співробітник берлінської поліції та було викладено деталі підготовки до візиту Зеленського, що мають конфіденційний характер.

"Берлінська поліція жодного разу офіційно не надавала інформації, яка б поставила під загрозу державний візит", - заявили в берлінській поліції. У пресслужбі наголосили, що лише підтвердили сам факт підготовки до візиту, але запевнили, що жодних деталей стосовно заходів безпеки чи перебігу візиту пресі не надавали.

Що видання B. Z. написало про візит Зеленського

На запит Der Spiegel поліція підтвердила, що йдеться про статтю видання B. Z. , яке першим повідомило, що Зеленський має приїхати до Берліна наступної суботи, 13 травня. Речниця поліції заявила, що зараз розслідування ведеться "в усіх напрямках".

Слідом за B. Z. про можливий візит Зеленського повідомили й інші німецькі ЗМІ. Поліція після цього лише підтвердила, що правоохоронні органи вже розпочали підготовку до візиту українського президента. Речниця берлінських правоохоронців жодних деталей цієї підготовки не розкрила, а лише повідомила, що літак Зеленського приземлиться у військовому секторі берлінського аеропорту BER. Натомість речник уряду спершу відмовився підтвердити інформацію про майбутній візит.

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3 травня берлінське видання B. Z. з посиланням на слова одного з неназваних правоохоронців повідомило, що у зв'язку з майбутнім візитом у центрі Берліна в районі Потсдамської площі буде запроваджено підвищений режим безпеки, де на час візиту, зокрема, обмежать рух транспорту, перевірятимуть документи і працюватимуть снайпери та собаки-сапери.

Також видання повідомило час зустрічі Зеленського з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), яка має відбутися у Берліні 14 травня. Після цього, як стверджує B. Z., Зеленський, вірогідно, гвинтокрилом полетить до Аахена, де йому вручать премію імені Карла Великого, і пізніше того ж дня спеціальним авіарейсом покине ФРН у напрямку України.

ЗМІ: Візит можуть скасувати

Напередодні німецьке видання t-online з посиланням на джерела в Україні повідомило, що через витік інформації про підготовку візиту Володимира Зеленського до Німеччини ця поїздка може опинитися під питанням.

Видання написало, що в Києві "настільки роздратовані витоком інформації з Німеччини, що відповідальні за це особи, очевидно, розглядають можливість скасування візиту Зеленського". За даними джерел t-online, українська сторона "глибоко розчарована" тим, що, "вочевидь, дуже чутливу інформацію з питань безпеки" було навмисно опубліковано німецькими джерелами.

В Аахені Зеленський має отримати премію Карла Великого

За даними німецьких ЗМІ, 14 травня має відбутися офіційний прийом Володимира Зеленського у канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz). Потім заплановано переліт на захід країни - до Аахена, де українському президентові мають вручити престижну премію імені Карла Великого. Крім Зеленського і Шольца, на церемонії очікують президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

3 травня Зеленський приїхав до Фінляндії з несподіваним візитом, де обговорив з керівництвом цієї країни подальшу підтримку України. З Фінляндії український лідер поїхав до Нідерландів. Виступаючи у Гаазі в четвер, він закликав до створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за її злочин агресії. Він висловив переконання, що відповідальності за злочин агресії можна добитися лише завдяки трибуналу. При цьому він наголосив на неприпустимості підходу, за якого відбудеться "гібридне правосуддя". "Якщо ми хочемо справедливості, ми не повинні шукати виправдань, посилатися на недоліки міжнародного права, а маємо ухвалювати сміливі рішення, які виправлять ці недоліки (...) Єдина інституція, здатна відреагувати на злочин агресії, - трибунал. Саме трибунал, а не щось гібридне", - сказав Зеленський.