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Президент України Володимир Зеленський в Гельсінкі
Президент України Володимир Зеленський в ГельсінкіФото: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa
ПолітикаУкраїна

Нііністе: 15-й пакет допомоги Україні вже готується

Анастасія Шепелева
28 хв. тому

Президент Фінляндії повідомив про підготовку нового пакету допомоги Україні, але що саме він міститиме - не уточнив. Зеленський, своєю чергою, закликав якнайшвидше його передати.

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Фінляндія підтримуватиме Україну й надалі, вже готується 15-й пакет допомоги Києву, заявив президент країни Саулі Нііністе на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 3 травня, в Гельсінкі. 

"15-й пакет допомоги вже готується, я абсолютно впевнений, що буде і 16-й", - заявив лідер Фінляндії.

Зеленський водночас подякував Нііністе за підтримку України. "Це для нас абсолютно необхідно – для виживання країни, нашого народу. Закликаємо пришвидшити надання 15-го пакету допомогти та розпочати якнайшвидше підготовку наступного – 16-го пакету, який є дуже для нас важливим", - сказав президент України.

Зеленський: Київ отримає літаки

Крім того, Зеленський висловив упевненість, що Київ отримає західні літаки після наступу.

"Нам потрібні, дуже потрібні (літаки. - Ред.). Чи будуть вони у нас … я впевнений. Але так відбувається ця війна, що ми повинні постійно доводити це на полі бою. Спочатку йдемо вперед, ми показуємо, що за три дні нас не можна захопити, потім нам дають якусь зброю. Потім ми знову йдемо вперед, просимо далекобійну артилерію…Після цього нам дають відповідну зброю", - сказав президент України.

На його думку, Захід ухвалить рішення про передачу винищувачів після наступальних дій, які очікуються незабаром. 

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Київ очікує запрошення в НАТО

Також Зеленський вкотре зазначив, що поки триває війна, Україні треба гарантії безпеки, проте її мета – повноцінне членство в НАТО.

"Найкращі і найпотужніші гарантії – членство в НАТО. Поки йде війна – ми не будемо в НАТО, ми це чітко усвідомлюємо. Але ми хотіли би, щоби окрім відкритих дверей, партнери назустріч нам робили також якість потужні кроки, які б мотивували українське суспільство", - заявив український лідер.

За його словами, це "не тільки відкриті двері, не тільки щось в майбутньому", а підтримка вже сьогодні.  "Ми хочемо, щоб було запрошення (в НАТО. – Ред.) для України", - додав президент.

Водночас Нііністе заявив, що дуже важливо, щоб на саміті у Вільнюсі країни-члени НАТО виробили спільну позицію. "НАТО буде сильнішим, якщо матиме спільний голос", - зазначив Нііністе.

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Президент України Володимир Зеленський в Гельсінкі

Нііністе: 15-й пакет допомоги Україні вже готується

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