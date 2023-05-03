Зеленський 13 травня прилетить до Берліна

Берлінська поліція проводить підготовку до майбутнього візиту президента України. Крім столиці Німеччини, Володимир Зеленський також має відвідати Аахен, де йому вручать Премію імені Карла Великого.
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Президент України Володимир Зеленський має прибути 13 травня до Берліна. Цю інформацію ЗМІ у відповідь на запит видання Der Tagesspiegel, а також інформаційної агенції dpa підтвердила берлінська поліція у середу, 3 травня.
Правоохоронні органи вже розпочали підготовку до візиту українського президента, хоча деталі заходів безпеки речниця берлінських правоохоронців не розкрила. Вона лише повідомила, що літак Зеленського приземлиться у військовому секторі берлінського аеропорту BER.
Першим про підготовку візиту Зеленського до Берліна повідомило німецьке столичне видання B. Z. У центрі Берліна в районі Потсдамської площі запровадили підвищений режим безпеки. Президент України, "безперечно, є одним із найуразливіших людей у всьому світі, яким найбільше загрожує небезпека", цитує B. Z. слова одного з правоохоронців, які беруть участь у плануванні заходів навколо візиту. На його час будуть запроваджені посилені заходи безпеки, що включають перевірки документів, присутність снайперів і собак-саперів.
У відомстві канцлера ФРН поки що не підтвердили візит Зеленського до Берліна. Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у відповідь на ці повідомлення заявив, що зустрічі канцлера будуть оголошені не раніше п'ятниці попереднього тижня.
В Аахені Зеленський прийме Премію імені Карла Великого
Утім, як повідомляють німецькі журналісти, 14 травня відбудеться офіційний прийом Зеленського у канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz). Потім запланований переліт на захід країни - до Аахена, де українському президенту вручать престижну премію імені Карла Великого. Крім Зеленського і Шольца, на церемонії очікують президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
Премії імені Карла Великого у 2023 році удостоєні Зеленський та народ України. В обґрунтуванні рішення підкреслюється, що "український народ під керівництвом президента Володимира Зеленського захищає не тільки суверенітет своєї країни та життя її громадян, а й Європу і європейські цінності". Нагороду вручають з 1950 року за видатний внесок у справу об'єднання Європи.
Закордонні візити Зеленського під час війни
Перший закордонний візит від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України в лютому 2022 року, Зеленський здійснив до Вашингтона наприкінці грудня. Там пройшла його зустріч із президентом США Джо Байденом. Також Зеленський виступив у Конгресі, а дорогою додому зупинився у Польщі для переговорів з президентом країни Анджеєм Дудою.
Вдруге за межі України Зеленський виїхав на початку лютого цього року - у Великобританію. Там британський монарх вперше прийняв президента України. Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступив перед парламентом.
З Лондона Зеленський полетів у Париж, де провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном і Шольцом. Звідти троє лідерів поїхали до Брюсселя, де президент України взяв участь у саміті лідерів Євросоюзу та виступив перед Європейським парламентом. Дорогою додому він знову зустрівся з Дудою в Польщі.
А першим офіційним закордонним візитом Зеленського стала поїздка до Варшави 5 квітня, куди він прибув на запрошення Дуди. Другим офіційним візитом президента України з початку повномасштабної війни стала розпочата 3 травня поїздка Зеленського у Фінляндію.
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