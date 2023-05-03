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Зеленський 13 травня прилетить до Берліна
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Kaniuka Ruslan/Photoshot/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський 13 травня прилетить до Берліна

Валерій Сааков
2 год. тому

Берлінська поліція проводить підготовку до майбутнього візиту президента України. Крім столиці Німеччини, Володимир Зеленський також має відвідати Аахен, де йому вручать Премію імені Карла Великого.

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Президент України Володимир Зеленський має прибути 13 травня до Берліна. Цю інформацію ЗМІ у відповідь на запит видання Der Tagesspiegel, а також інформаційної агенції dpa підтвердила берлінська поліція у середу, 3 травня.

Правоохоронні органи вже розпочали підготовку до візиту українського президента, хоча деталі заходів безпеки речниця берлінських правоохоронців не розкрила. Вона лише повідомила, що літак Зеленського приземлиться у військовому секторі берлінського аеропорту BER.

Першим про підготовку візиту Зеленського до Берліна повідомило німецьке столичне видання B. Z. У центрі Берліна в районі Потсдамської площі запровадили підвищений режим безпеки. Президент України, "безперечно, є одним із найуразливіших людей у всьому світі, яким найбільше загрожує небезпека", цитує B. Z. слова одного з правоохоронців, які беруть участь у плануванні заходів навколо візиту. На його час будуть запроваджені посилені заходи безпеки, що включають перевірки документів, присутність снайперів і собак-саперів.

У відомстві канцлера ФРН поки що не підтвердили візит Зеленського до Берліна. Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у відповідь на ці повідомлення заявив, що зустрічі канцлера будуть оголошені не раніше п'ятниці попереднього тижня.

В Аахені Зеленський прийме Премію імені Карла Великого

Утім, як повідомляють німецькі журналісти, 14 травня відбудеться офіційний прийом Зеленського у канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz). Потім запланований переліт на захід країни - до Аахена, де українському президенту вручать престижну премію імені Карла Великого. Крім Зеленського і Шольца, на церемонії очікують президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Премії імені Карла Великого у 2023 році удостоєні Зеленський та народ України. В обґрунтуванні рішення підкреслюється, що "український народ під керівництвом президента Володимира Зеленського захищає не тільки суверенітет своєї країни та життя її громадян, а й Європу і європейські цінності". Нагороду вручають з 1950 року за видатний внесок у справу об'єднання Європи.

Закордонні візити Зеленського під час війни

Перший закордонний візит від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України в лютому 2022 року, Зеленський здійснив до Вашингтона наприкінці грудня. Там пройшла його зустріч із президентом США Джо Байденом. Також Зеленський виступив у Конгресі, а дорогою додому зупинився у Польщі для переговорів з президентом країни Анджеєм Дудою.

Вдруге за межі України Зеленський виїхав на початку лютого цього року - у Великобританію. Там британський монарх вперше прийняв президента України. Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступив перед парламентом.

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З Лондона Зеленський полетів у Париж, де провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном і Шольцом. Звідти троє лідерів поїхали до Брюсселя, де президент України взяв участь у саміті лідерів Євросоюзу та виступив перед Європейським парламентом. Дорогою додому він знову зустрівся з Дудою в Польщі.

А першим офіційним закордонним візитом Зеленського стала поїздка до Варшави 5 квітня, куди він прибув на запрошення Дуди. Другим офіційним візитом президента України з початку повномасштабної війни стала розпочата 3 травня поїздка Зеленського у Фінляндію.

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