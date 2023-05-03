Зеленський несподівано прибув до Фінляндії

У рамках неанонсованого візиту до Фінляндії президент України Володимир матиме зустрічі зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо та прем'єр-міністрами країн Північної Європи.

Президент України Володимир Зеленський прибув у середу, 3 травня, з неанонсованим візитом до Фінляндії. Про це повідомляють фінські суспільний мовник Yle та щоденна газета Helsingin Sanomat.

Як пише офіційний сайт президента Фінляндії Саулі Нііністьо, йдеться про офіційний візит. Його програмою передбачена зустріч лідерів, а також зустріч Зеленського зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо.

Перемовини між Нііністьо та Зеленським "торкатимуться оборонної боротьби України та підтримки України Фінляндією, двосторонніх відносин між двома країнами та глобальної геополітичної ситуації". Після завершення обговорень президенти проведуть спільну пресконференцію.

Нііністьо з візитом у Києві був у січні.

Саміт країн Північної Європи та України

У другій половині дня Нііністьо проведе саміт Північних країн і України, в якому візьмуть участь прем'єр-міністри Швеції Ульф Крістерссон, Норвегії Йонас Гар Стере, Данії Метте Фредеріксен та Ісландії Катрін Якобсдоуттір.

На саміті обговорюватимуть агресію Росії проти України, постійну підтримку України країнами Північної Європи, розвиток відносин України з ЄС і Північноатлантичним альянсом (НАТО), а також ініціативу України щодо справедливого миру. Після офіційних обговорень запланована спільна пресконференція.

Прем'єри країн Північної Європи також проведуть двосторонні зустрічі з Зеленським.

Читайте також: Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО

Закордонні візити Зеленського під час війни

Перший закордонний візит від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України в лютому 2022 року, Зеленський здійснив до Вашингтона наприкінці грудня. Там пройшла зустріч президентів України та США. Також Зеленський виступив у Конгресі, а дорогою додому зупинився у Польщі для переговорів з президентом країни Анджеєм Дудою.

Вдруге за межі України Зеленський виїхав на початку лютого цього року - у Великобританію. Там британський монарх вперше прийняв президента України. Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступив перед парламентом.

Читайте також: "Дайте нам крила": Зеленський подарував британському парламенту каску пілота ЗСУ

З Лондона Зеленський полетів у Париж, де провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Звідти троє лідерів поїхали до Брюсселя, де президент України взяв участь у саміті лідерів Євросоюзу та виступив перед Європейським парламентом. Дорогою додому він знову зустрівся з Дудою в Польщі.

А першим офіційним закордонним візитом Зеленського стала поїздка до Варшави 5 квітня, куди він прибув на запрошення Дуди. Поїздка до Гельсінкі - другий офіційний візит президента України з початку повномасштабної війни.

