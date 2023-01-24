Зеленський обговорив з Нііністе надання Україні танків

Питання надання танків Україні перебуває на стадії обговорення, зокрема у частині створення коаліції з іншими країнами, заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що нині російське керівництво готується до реваншу, накопичуючи сили. Про це він заявив у вівторок, 24 січня, на пресконференції із президентом Фінляндії Саулі Нііністе, який перебуває з візитом у Києві.

"Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили. Але також очевидно, що держава-терорист має програти. Сьогодні ми обговорили, що саме потрібно для цього на полі бою для нашої держави. У такому контексті ми обговорювали й участь Фінляндії в коаліції країн у питанні надання Україні сучасних західних танків", - цитує його пресслужба ОПУ.

Своєю чергою президент Саулі Нііністе повідомив, що питання надання Україні танківзнаходиться на стадії обговорення, зокрема у частині створення коаліції з іншими країнами. "Нам треба мати на увазі, що дискусія, яка триває з приводу танків, – це з приводу більшого підрозділу. Взяти один танк тут, інший там - недостатньо. Має бути потужний підрозділ у Європі. Ми обговорюємо можливість створити такий підрозділ..., розглядаємо варіанти", - сказав Нійністе.

Водночас Нііністе зауважив, що Фінляндія знаходиться в унікальному становищі серед країн, які мають "Леопарди". "Ми є єдиною країною-членом ЄС, але не членом НАТО, яка має найдовший кордон з Росією після України, і це завжди потрібно мати на увазі", - зазначив він, додавши, що Фінляндія "зробить свій внесок у створення цього підрозділу". Також Фінляндія може тренувати українських військових, для чого є вся необхідна інфраструктура та досвід, наголосив Нііністе.

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Пакети допомоги від Фінляндії

Загалом Фінляндія вже надала військової допомоги майже на 600 мільйонів євро, повідомив Нііністе. Крім того, за його словами, Фінляндія підтримує українське громадянське суспільство, передає генератори та іншу гуманітарну допомогу, а також прихистила близько 50 тисяч громадян України. Зеленський додав, що Фінляндія надала вже 12 пакетів оборонної допомоги, і висловив подяку за це.

"Звірства не повинні залишитися безкарними"

Під час візиту до України Нііністе відвідав Бородянку та Бучу на Київщині, де, за його словами, "побачив сліди жорстокості російських загарбників і страждання українського народу".

На своїй сторінці у Twitter Нііністе наголосив, що звірства, скоєні в Бучі та Бородянці, не повинні залишитися безкарними. "Я залишаюся під глибоким враженням від мужності та рішучості українського народу, як солдатів, так і цивільних. Його пам’ятатимуть наступні покоління", - написав він.

Зеленський: Україна не планує нападати на Білорусь

Також під час пресконференції Зеленський прокоментував слова правителя Білорусі Олександра Лукашенка про те, що нібито "в Україні продовжують готувати бойовиків та екстремістів": "Ми не збиралися і не збираємося нападати на Білорусь. Це головний сигнал від усього українського народу білоруському народу. Для нас дуже важливо, щоби Білорусь не втратила свою незалежність і не вступила, незважаючи на вплив будь-кого, в цю абсолютно ганебну війну".

За його словами, більшість населення Білорусі, включно з військовослужбовцями цієї країни, не хочуть нападати на Україну. Втім, Зеленський зауважив, що напад з Білорусі не можна виключати, тому перед українськими військовими стоїть завдання готуватися до будь-яких викликів. "Я вважаю, що з цього напрямку успіху у них не буде, якщо навіть він буде гіпотетично", - наголосив він.