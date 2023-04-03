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Володимир Зеленський та Анджей Дуда
Зеленський та ДудаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Зеленський поїде в Польщу 5 квітня

Анастасія Шепелева
31 хв. тому

Президент України Володимир Зеленський говоритиме в Польщі з Анджеєм Дудою на теми безпеки, політики, історії, економічної співпраці та сільського господарства.

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Президент України Володимир Зеленський на запрошення свого польського колеги Анджея Дуди прибуде в середу, 5 квітня, з офіційним візитом до Польщі. Про це повідомили в канцелярії Дуди в понеділок, 3 квітня.

Як заявив керівник Офісу польського президента з питань міжнародної політики Марчін Пшидач,  переговори плануються на теми безпеки, політики та історичних питань, економічної співпраці та сільського господарства, зокрема транспортування українського зерна через Польщу. За словами Пшидача, сторони прагнуть якомога повнішого порядку денного.

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Зеленський виступить перед поляками

Після офіційних переговорів лідерів запланована їхня відкрита зустріч на Замковій площі у Варшаві. "Президент Зеленський хоче сказати кілька слів полякам у контексті того, що сталося за останній рік: як поляки допомагають Україні, біженцям на кордоні, приймають їх у своїх домівках", - сказав Пшидач в ефірі RMF FM. Він додав, що побачити президентів зможе кожен охочий після обіду 5 квітня.

Це буде перший офіційний закордонний візит Зеленського після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В робочому режимі президенти Польщі та України двічі проводили переговори в Ряшеві: в грудні 2022 року та в лютому 2023 року, коли Зеленський повертався додому з робочих закордонних візитів.

Закордонні візити Зеленського

Перший закордонний візит від початку повномасштабної війни РФ проти України Зеленський здійснив до США наприкінці грудня 2022 року, де зустрівся з президентом Джо Байденом, а також виступив у Конгресі. Дорогою звідти він провів зустріч з Дудою у Польщі.

Вдруге за межі України Зеленський виїхав на початку лютого цього року - у Великобританію, де британський монарх вперше прийняв президента Україна. Там Зеленський зустрівся також із британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступив перед парламентом.

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З Лондона український лідер полетів у Париж, де провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Звідти троє лідерів поїхали до Брюсселя, де Зеленський взяв участь у саміті лідерів Європейського Союзу та виступив перед Європейським парламентом. Дорогою додому президент України знову зустрівся з Дудою в Польщі.

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