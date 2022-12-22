Зеленський у Вашингтоні: слідами Вінстона Черчилля

Президент України Володимир Зеленський відвідав США, де зустрівся зі своїм колегою Джо Байденом та виступив у Конгресі. Цю промову порівнюють з історичним виступом Вінстона Черчилля. Про підсумки візиту - у DW.

Підготовка до першого закордонного візиту президента України від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому тривала за умов підвищеної секретності та на тлі посилених заходів безпеки. За даними американських та британських ЗМІ, до столиці США Зеленський у середу, 21 грудня, прибув на літаку Air Force C-40 з Польщі, а німецький літак-розвідник AWACS забезпечував навігацію через Північне море, яке патрулюють російські підводні човни.

Перед телекамерами у Білому домі, де на ґанку його зустрічали президент США та перша леді Джілл Байден, Зеленський з'явився у своєму впізнаваному військовому светрі оливкового кольору із золотистим тризубом і упродовж всього візиту не міняв його на офіційний костюм.

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Передача Patriot - сигнал всім союзникам по НАТО

Буквально напередодні прибуття український президент відвідав позиції українських військ у Бахмуті, де тривають запеклі бої. Під час бесіди в Овальному кабінеті Зеленський, на прохання українського військового, як уточнив президент України, "мужнього чоловіка" з Бахмута, передав Байдену листа і хрест за військові заслуги. Він зауважив, що військового звати Павло і він є капітаном групи, що керує дивізіоном HIMARS - американськими системами РСЗВ, які відіграли ключову роль в успіхах ЗСУ.

Перед прибуттям українського лідера, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 1,85 мільярда доларів, підтвердивши надання першої системи ППО Patriot, про що неодноразово просив Київ на тлі практично щотижневих російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Крім того, Конгрес США запланував у майбутньому бюджеті близько 45 мільярдів доларів екстреної допомоги Україні.

Зеленський передав Байдену нагороду від військового з Бахмута Фото: Brendan Smialowski/AFP

На тренування українських військових роботі зі складними системами Patriot піде певний час, визнав Байден. Навчання, як очікується, проводитимуться в Німеччині, і триватимуть кілька місяців, уточнили в Пентагоні.

У Москві ж раніше називали передачу Patriot Києву "ескалацією". "Передаючи Patriot, Сполучені Штати дають сигнал іншим союзникам по НАТО, включаючи Німеччину, а також й іншим, кажучи, не бійтеся надсилати досконалішу зброю в Україну. Йдеться також про танки і, можливо, з часом літаки", - прокоментував у розмові з DW Міхал Барановські з Німецького Фонду Маршалла.

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Байден: "Україна перевершила очікування Росії"

Під час спільної пресконференції у Білому домі обидва лідери демонстрували теплі, союзницькі стосунки, дозволяли собі жарти над коментарями одне одного. Росія, заявив Байден, "намагається використовувати зиму як зброю, але український народ продовжує надихати світ".

Президент США перелічив обсяги вже наданої допомоги: понад 50 держав зобов'язались передати майже 2000 одиниць танків та іншої військової техніки, понад 800 артилерійських систем, понад два мільйони артснарядів і понад 50 сучасних реактивних систем залпового вогню та мільярди доларів фінансової підтримки. І ця допомога приносить відчутні результати. "Україна виграла битви за Київ, Херсон і Харків і щоразу перевершувала очікування Росії", - наголосив Байден.

Зеленський, зі свого боку, досить чітко дав зрозуміти, що продовжуватиме тиснути на Байдена та інших західних лідерів, вимагаючи більшої підтримки - після того, як система Patriot запрацює, "ми надішлемо ще один сигнал президентові Байдену про те, що ми хотіли б отримати більше Patriot".

Водночас президент США ухилився від прямої відповіді на питання української журналістки, чи готовий Вашингтон передати далекобійні ракети ATACMS, зазначивши лише, що при постачаннях озброєнь важливо зберігати консенсус зі союзниками по НАТО.

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Що таке "справделивий мир"?

Відповідаючи на запитання про те, що означатиме "справедливий мир", Зеленський сказав, що поняття це філософське, але воно точно не передбачає компромісів. За його словами, війна закінчиться, коли буде відновлено суверенітет і територіальну цілісність України та відшкодовані всі завдані збитки. "У війні, яку нам нав'язали, не може бути "справедливого миру", - додав він.

Президент США Джо Байден підтримав ініціативу Зеленського щодо проведення міжнародного саміту вже цієї зими. Його основою має стати запропонована Зеленським у листопаді на саміті G20 "формула миру" з 10 пунктів.

Зеленський і Байден під час пресконференції у Білому домі Фото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

Американські коментатори звернули увагу на те, що Джо Байден у своїй промові говорив про підтримку України "упродовж всього 2023 року" і навіть довше - "стільки, скільки буде необхідно". Отже, на завершення воєнних дій впродовж тижнів або місяців у Вашингтоні ніхто не розраховує, наголошує старша кореспондентка CNN з міжнародних питань Кларісса Ворд і додає: "Президент України озвучив достатньо максималістську позицію (…), а президент США, фактично, сказав американському народу, але також і ЄС та НАТО, - приготуйтеся, оскільки ми триматимемося цього курсу так довго, як буде потрібно".

З цією оцінкою погоджується колишній посол США при НАТО, голова Чиказької ради з глобальних питань Іво Даалдер. "Думаю, що 2023 рік, на жаль, малоймовірно, що принесе мир, а радше подальші бойові дії", - спрогнозував він в ефірі CBS News.

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Виступ у Конгресі - прямі історичні паралелі

Після пресконференції у Білому домі українська делегація на чолі з президентом прибула на Капітолійський пагорб, де у Конгресі США Зеленського привітала спікерка Ненсі Пелосі. Вона перебуває останні тижні на цій посаді.

Ще до початку промови українського президента, виступ Зеленського у Конгресі американська преса порівнювала з історичною промовою сера Вінстона Черчилля в останні дні грудня 1941 року, яка відбулася за кілька днів після атаки Японії на Перл-Гарбор та заклала основи антигітлерівської коаліції.

Пелосі, яка провела для Зеленського екскурсію Капітолієм, цим, як вона сказала, "храмом демократії", також акцентувала на цих історичних паралелях. "Мій батько, Томас Д'Алесандро-молодший, був членом Конгресу, коли Вінстон Черчилль приїхав сюди в 1941 році", - нагадала Пелосі.

Президент України після виступу в Конгресі передав спікерці Ненсі Пелосі бойовий прапор з Бахмута Фото: Jacquelyn Martin/AP Photo/picture alliance

У своєму виступі перед Конгресом Зеленський, як і Черчилль у 1941-му, також говорив про війну в глобальному, навіть цивілізаційному вимірі. За його словами, вирішується не лише майбутнє України, а й усього цивілізованого світу. "Це битва за те, в якому світі житимуть наші діти і онуки та їхні діти й онуки", - сказав він і закликав посилювати санкції проти Москви, додавши, що фінансова допомога США та усього світу - це не благодійність, а "інвестиції у глобальну безпеку і демократію".

На завершення промови, яка близько 20 разів зривала овації залу, Зеленський подарував членам Конгресу прапор України, який йому передали українські військові під Бахмутом. "Ми пройдемо свою війну за незалежність. Ми зустрінемо це Різдво - і навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в себе все одно не згасне", - запевнив президент України.

"Слова та жести, які Володимир Зеленський привіз зі собою до Конгресу США, нагадують Черчилля 1941 року. І вони ще матимуть свій ефект", - коментує німецька Die Welt.

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Велике символічне значення візиту

Багато коментаторів назвали цей виступ у Конгресі "історичним". Та все ж у Білому домі вже найближчими тижнями готуються до політичного протистояння - у січні республіканці переберуть контроль над Палатою представників і питання допомоги Україні може стати предметом суперечок.

Лідер республіканців Кевін Маккарті з Каліфорнії раніше заявляв, що його партія не виписуватиме Україні "відкритий чек". "Це невипадково, що Конгрес обговорює дуже значний додатковий пакет для України на близько 45 мільярдів доларів перед тим, як цей його склад піде на свята. Ніхто не знає, як проходитимуть такі дебати, коли республіканці отримають контроль над Палатою представників", - сказав у розмові з DW старший експерт Ради з міжнародних відносин (СFR) Чарльз Купчан.

Підбиваючи підсумки цього візиту, лондонська Times наголошує, що хоча президент Байден показав, що поки не готовий задовольнити всі прохання України, у Вашингтоні вже "розмірковують над тим, як Україна зможе відбити чергові російські наступи й навіть над тим, як вона може перемогти".

Експертка з питань безпеки лондонського Кінгз Колледжа Домітілла Саграмосо в інтерв'ю DW особливо наголосила на символічному значенні досягнутих домовленостей за результатами візиту Зеленського до Вашингтона. "Символічна цінність у тому, що США продемонстрували, що й надалі віддані захисту України", - сказала експертка.