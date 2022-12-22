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Запуск ракети із ЗРК Patriot (фото з архіву)
Запуск ракети із ЗРК Patriot (фото з архіву) Фото: AFP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Пентагон: Навчання ЗСУ керувати Patriot займе кілька місяців

Олександр Куницький
14 хв. тому

Знадобиться кілька місяців для підготовки українських військових працювати з системою Patriot, повідомили в міноборони США. Навчання почнеться "зовсім скоро", запевнили в Пентагоні.

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Для підготовки українських військових роботі з зенітно-ракетним комплексом (ЗРК) протиповітряної оборони Patriot, який США передасть Україні, знадобиться кілька місяців. Про це повідомили в ніч на четвер, 22 грудня, в міністерстві оборони США (Пентагон).

Нині опрацьовуються деталі кількамісячного навчання роботі з системами. Втім, у Пентагоні запевнили, що воно почнеться "зовсім скоро".

Як повідомили представники оборонного відомства США, розглядається кілька варіантів локацій, де буде проходити навчання. Водночас у Пентагоні відмовилися назвати кількість українських військовослужбовців, які будуть його проходити. Також не повідомляється про точну дату передачі Україні ЗРК Patriot.

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Після надання "Патріотів" Зеленський хотів би від США ще "Патріотів"

Рішення про передачу Україні ЗРК Patriot адміністрація президента США Джо Байдена оголосила 21 грудня.

Згодом президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує більшої кількості цих систем. "Що буде після Patriot? Ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли би отримати Patriot”, - сказав він на пресконференції за результатами двогодинних перемовин з Байденом у Білому домі 21 грудня.

Системи Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Радар системи може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки Patriot потрібні близько 90 військовослужбовців.

Про постачання Patriot Україна просила Сполучені Штати протягом багатьох місяців, але досі Вашингтон зволікав з рішенням.

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