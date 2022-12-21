Байден оголосить Зеленському про надання Україні ЗРК Patriot

Про новий пакет допомоги Україні на 1,8 мільярда доларів, що включає системи ПРО Patriot, президент США Джо Байден повідомить українському лідеру Володимиру Зеленському у Вашингтоні 21 грудня.

США оголосять у середу, 21 грудня, про нову військову допомогу Україні на 1,8 мільярда доларів, яка включатиме системи протиракетної оборони Patriot, а також комплекти JDAM для забезпечення використання високоточних керованих бомб винищувачами. Про це повідомляє низка американських ЗМІ з посиланням на свої джерела.

Як зазначає CNN, про новий пакет допомоги оголосить президент США Джо Байден під час візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського.

Водночас інформації про те, коли системи Patriot та інше обладнання можуть бути доставлені в Україну, немає. Агенція Associated Press наголошує, що спершу американські військові кілька тижнів навчатимуть солдатів українських Збройних сил поводженню з Patriot на базі в Німеччині, а лише потім комплекси передадуть в Україну.

Чим важливі Patriot і JDAM

Наземні комплекси протиповітряної оборони Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Радар системи може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки Patriot потрібні близько 90 військовослужбовців.

Про постачання Patriot Україна просила Сполучені Штати протягом багатьох місяців, але досі Вашингтон зволікав з рішенням.

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Система Joint Direct Attack Munition є комплектом обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості вільноспадні бомби у кориговані високоточні "розумні" боєприпаси. "Високоточні бомби могли би допомогти Україні атакувати стаціонарні російські оборонні лінії або інші великі цілі. Але їх потрібно запускати з бойових літаків, що залишається значним викликом через протиповітряну оборону Росії", - зазначає CNN.

Нагадаємо, з лютого 2022 року США надали Україні безпекову допомогу на близько 20 мільярдів доларів. Зараз на розгляді у Конгресі США знаходиться законопроєкт про ще 45 мільярдів доларів на надзвичайну допомогу Україні в 2023 році.