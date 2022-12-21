Байден оголосить Зеленському про надання Україні ЗРК Patriot
Олена Перепадя
2 год. тому
Про новий пакет допомоги Україні на 1,8 мільярда доларів, що включає системи ПРО Patriot, президент США Джо Байден повідомить українському лідеру Володимиру Зеленському у Вашингтоні 21 грудня.
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США оголосять у середу, 21 грудня, про нову військову допомогу Україні на 1,8 мільярда доларів, яка включатиме системи протиракетної оборони Patriot, а також комплекти JDAM для забезпечення використання високоточних керованих бомб винищувачами. Про це повідомляє низка американських ЗМІ з посиланням на свої джерела.
Водночас інформації про те, коли системи Patriot та інше обладнання можуть бути доставлені в Україну, немає. Агенція Associated Press наголошує, що спершу американські військові кілька тижнів навчатимуть солдатів українських Збройних сил поводженню з Patriot на базі в Німеччині, а лише потім комплекси передадуть в Україну.
Чим важливі Patriot і JDAM
Наземні комплекси протиповітряної оборони Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Радар системи може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки Patriot потрібні близько 90 військовослужбовців.
Про постачання Patriot Україна просила Сполучені Штати протягом багатьох місяців, але досі Вашингтон зволікав з рішенням.
Система Joint Direct Attack Munition є комплектом обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості вільноспадні бомби у кориговані високоточні "розумні" боєприпаси. "Високоточні бомби могли би допомогти Україні атакувати стаціонарні російські оборонні лінії або інші великі цілі. Але їх потрібно запускати з бойових літаків, що залишається значним викликом через протиповітряну оборону Росії", - зазначає CNN.
Нагадаємо, з лютого 2022 року США надали Україні безпекову допомогу на близько 20 мільярдів доларів. Зараз на розгляді у Конгресі США знаходиться законопроєкт про ще 45 мільярдів доларів на надзвичайну допомогу Україні в 2023 році.
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