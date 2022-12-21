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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні (вересень 2021 року).
Зеленський на зустрічі з Байденом у Вашингтоні у вересні 2021 рокуФото: Evan Vucci/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський і Байден зустрінуться 21 грудня

Олена Перепадя
3 год. тому

Володимир Зеленський вирушив з першим від початку війни закордонним візитом - до Вашингтона, де заплановані його зустріч з президентом США та виступ у Конгресі.

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Президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією 24 лютого, виїхав за кордон і уже в середу, 21 грудня, відвідає Вашингтон. Про це повідомляє ціла низка американських ЗМІ з посиланням на обізнані джерела.

Так, за даними CNN, у Білому домі Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

"Несподіваний візит співпаде з наміром адміністрації направити країні новий пакет оборонної допомоги, який включатиме ракетні системи Patriot", - ідеться у повідомленні. 

За інформацією журналістів, Зеленський також може виступити у Конгресі США. 

Напередодні до Конгресу внесли законопроєкт про державне фінансування на 2023 рік, який передбачає виділення 45 мільярдів доларів надзвичайної допомоги Україні та союзникам по Північноатлантичному альянсу (НАТО). Очікується, що законопроєкт ухвалять та направлять на підпис Байдену до кінця тижня.

20 грудня Зеленський відвідав передові позиції Збройних сил України у Бахмуті на Донеччині - наразі найгарячішу точку на фронті. Там військові подарували йому прапор України зі своїми підписами для Конгресу. Зеленський пообіцяв передати його Байдену.

Згодом після публікацій ЗМІ Зеленський та Білий дім офіційно підтвердили візит.

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Топтема

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні (вересень 2021 року).

Зеленський і Байден зустрінуться 21 грудня

Політика3 год. тому
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