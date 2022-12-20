У наступний пакет допомоги від США увійдуть Patriot - CNN

Війна Росії проти України - новини вівторка, 20 грудня.

++22.49++

Очікується, що наступний пакет допомоги США Україні включатиме системи протиповітряної оборони Patriot, повідомляє у вівторок CNN з посиланням на низку американських чиновників. Також до поставки входитиме Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості вільноспадні бомби у кориговані високоточні "розумні" боєприпаси. "Високоточні бомби могли б допомогти Україні атакувати стаціонарні російські оборонні лінії або інші великі цілі. Але їх потрібно запускати з бойових літаків, що залишається значним викликом через протиповітряну оборону Росії", - зазначає CNN.

++22.35++

Світовий банк ввечері у вівторок заявив, що схвалив додатковий пакет допомоги Україні на загальну суму у 610 мільйонів доларів США для вирішення нагальних потреб та відновлення країни. Пакет включає додатковий кредит у розмірі 500 мільйонів доларів США від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, який підтримується гарантією Великобританії, а також новий проєкт з відновлення та покращення доступу до охорони здоров'я та задоволення пов'язаних з війною потреб у медичних послугах, йдеться у повідомленні Світового банку.

++22.31++

Глава Кремля Володимир Путін у вівторок проводить у Москві зустрічі з ватажками самопроголошених квазідержавних утворень "ДНР" і "ЛНР". Спершу він зустрівся з "керівником" "ЛНР" Леонідом Песічником, а згодом - з його донецьким "колегою" Денисом Пушиліним, повідомляє "Інтерфакс". За словами Путіна, він хоче обговорити з Пушиліним питання "забезпечення безпеки" цих окупованих регіонів України, а також забезпечення їхніх жителів житлом, водою, теплом і медициною.

++22.15++

Цей тиждень є надзвичайно важливим для України, для того, щоб пройти цю зиму і наступний рік, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський. "Щоб здобути необхідну підтримку і щоб український прапор нарешті запанував на всіх ділянках нашого з вами кордону - кордону України", - зазначив він.

Зеленський сказав, що міста та села Донбасу "зараз буквально виборюють життя, життя для всіх нас - для всіх українців і для всього українського, ба більше - для всього й усіх, хто береже в собі людяність". "Погляньте, який у Росії наступ, що вона лишає там, куди заносить свій прапор. Випалену землю, знищене життя... Біль, руїни та могили - це так званий "русский мир". Саме це зупиняють наші герої. Саме це вони виганяють з України, крок за кроком повертаючи життя на нашу землю, куди ступили окупанти", - сказав президент.

Говорячи про захисників Бахмута, Зеленський сказав, що "кожен день, який вони вистояли там, кожен удар, який вони витримали там, кожна атака, яку вони відбили, і кожна контратака, яку вони здійснили, - це життя для України". "І я прошу всіх наших людей: де б ви не були, будь ласка, підтримуйте українських героїв, які тримаються проти найжорсткіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів... Підтримуйте наш Бахмут - пошматований, але нескорений - і його захисників", - заявив президент.

++22.02++

Кожен повнолітній громадянин України з січня 2023 року зможе безкоштовно отримати п'ять світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання, зробивши свій внесок для балансування електросистеми України. Про це йдеться у повідомленні міністерства економіки. "Наразі, щоб знизити навантаження на енергетичну інфраструктуру, нам доводиться впроваджувати різні, в тому числі нетрадиційні, заходи з енергоефективності. Проста заміна старих лампочок на нові LED-лампи може зекономити країні у пікові години до 1,5 гігавата електроенергії. Це дуже суттєва економія. Для порівняння: заміна 50 мільйонів LED-лампочок розвантажить роботу цілого реактору атомної електростанції", - цитується в повідомленні перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, заміну 30 мільйонів лампочок профінансує Євросоюз. Реалізовуватиметься програма через "Укрпошту". "Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку, прийти у відділення "Укрпошти" та обміняти п'ять ламп старого зразка на п'ять нових світлодіодних", - розповіла вона.

++21.48++

Франція відправить Україні в першому кварталі 2023 року більше самохідних артилерійських установок Caesar, повідомив президент Франції Еммануель Макрон. "В останні дні Франція відправила Україні більше зброї, ракетних установок, Crotale (системи ППО. - Ред.), обладнання, окрім того, що ми вже зробили", - сказав Макрон в інтерв'ю французьким телеканалам TF1/LCI. "Ми також працюємо з міністром Збройних сил, щоб у першому кварталі 2023 року знову поставити корисну зброю та боєприпаси, щоб українці могли захистити себе від бомбардувань", - сказав Макрон, цитує AFP. Серед запланованих поставок - нові мобільні артилерійські установки Caesar, але точних цифр Макрон не назвав. Він додав сказав, що кількість залежатиме від результатів переговорів з Данією, яка замовила у Франції ці САУ і може погодитися передати Києву принаймні частину з них.

Війна РФ проти України та енергокриза - головні теми для німців у 2022-му

++21.25++

Німці вважають російську агресію проти України та спричинену нею енергетичну кризу найголовнішими темами 2022 року. Про це повідомили відповідно 54 і 44 відсотки учасників репрезентативного опитування, проведеного соціологічною службою Forsa для телеканалів RTL і ntv. Ще для 10 відсотків опитаних найважливішими є проблеми в системі охорони здоров'я та загроза правого екстремізму у ФРН.

Думки опитаних про ситуацію в Німеччині загалом і їхнє особисте становище зокрема, висловлені у відповідь на прохання оцінити рік, що минає, і дати прогноз на 2023-й, різко розійшлися. Так, 77 відсотків учасників заявили, що 2022-й був для Німеччини поганим роком. У майбутньому році, на думку 54 відсотків респондентів, ситуація не зміниться, а 40 відсотків очікують її поліпшення.

++21.10++

Російські окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському та Лиманському напрямках, а на інших напрямках здійснюють оборону раніше зайнятих рубежів, йдеться у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ у вівторок.

Протягом доби ЗС РФ завдали 10 авіаційних та 4 ракетних удари по цивільних об'єктах населених пунктів Андріївка, Вовчанськ, Соледар, а також здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон.

За даними генштабу, окупанти продовжують використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених солдатів та найманців приватних військових кампаній. Так, за наявною інформацією, у Луганську, міська багатопрофільна лікарня облаштована під військовий шпиталь російських окупаційних військ, який вже перевантажений пораненими окупантами.

++21.02++

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Росія робитиме все, аби до Нового року залишити українців без світла, тому потрібно готуватися до нових атак. "Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, щоб Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак", - сказав він.

++20.55++

Порти "Великої Одеси" у вівторок у межах "Зернової ініціативи" відправили 129 тисяч тонн агропродукції, повідомило міністерство інфраструктури України. "Сьогодні з портів "Великої Одеси" вийшов караван із чотирьох суден, які доставлять 129 тисяч тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи, зокрема балкер Ince Atlantic із 44 тис. тонн української пшениці для Кенії", - зазначило міністерство.

Україна - країна року за версією журналу The Economist

++20.35++

Впливовий щотижневий журнал The Economist назвав Україну країною року у 2022 році за героїзм її народу та спротив російському аргесору. "У звичайний час вибрати країну року за версією The Economist важко. Наші автори та редактори зазвичай починають із вільної дискусії, у якій вони сперечаються щодо півдесятка країн, які потрапили до короткого списку. Але цьогоріч, вперше після того, як ми почали називати країни року в 2013 році, вибір очевидний. Це може бути тільки Україна", - пояснює видання.

The Economist зазначає, що зазвичай такої честі заслужує країна, яка, на думку видання, найбільше покращилася за попередній рік. Тож Україна є в певному сенсі незвичайним вибором, оскільки життя більшості її громадян значно погіршилося після повномасштабного вторгнення Росії. "Але українці проявили себе", - констатує журнал. На думку The Economist, особливо виділяються чотири якості українців: героїзм, винахідливість, стійкість і натхнення.

++20.11++

Білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що Росія почала перекидати на південь Білорусі техніку та мобілізованих російських окупантів. "Протягом сьогоднішнього дня фіксується перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС РФ з білоруських полігонів у північній і центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на південь - ближче до кордону з Україною", - йдеться у повідомленні "Беларускі Гаюн" у Telegram.

++19.57++

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді скасувати дії угоди з Росією та Білоруссю про співробітництво у сфері трудової міграції та соціального захисту мігрантів. Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

++19.45++

У вищих військових колах Росії поки що немає згоди з приводу того, чи слід нинішньої зими почати новий наступ в Україні, повідомила американське видання The New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Держдепартаменту. За його словами, США спостерігають у внутрішніх дискусіях офіційних осіб в РФ "суперечливі речі": одні воєначальники наполягають на новому наступі, але інші сумніваються в тому, що у Росії є потенціал для цього. Чиновник Держдепу додав, що з цих внутрішніх дискусій поки неясно, якими ж будуть "фактичні дії" Москви.

++19.05++

Під час облаштування фортифікаційних споруд на узбережжі Дніпра прикордонники натрапили на уламки амфор та глеків давньоримського поселення, повідомляється у Telegram міністерства внутрішніх справ України у вівторок. Артефакти почали з'являтися на глибині близько метра. "Про знахідку військовослужбовці повідомили місцевих археологів та подальших інженерних робіт там не проводили, аби зберегти цінні для історії артефакти", - повідомляють у МВС. Після перемоги на цьому місці планується розпочати археологічні роботи.

++18.56++

Комунальні служби забезпечили майже 142 тисячі споживачів Херсонської області газопостачанням, що становить 91 відсоток усіх споживачів області, тоді як теплом - 77 відсотків, а водопостачанням - 97 відсотків, сказав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу у Києві у вівторок.

Київ хоче відмовитися від російської мови в ГУАМ

++18.49++

Україна налаштована на продуктивне та рішуче лідерство під час українського головування в Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) у 2023 році та розраховує на підтримку держав-членів у позбавленні російської мови статусу офіційної та робочої мови організації, заявив міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба. Кулеба назвав п'ять пріоритетів українського головування, серед яких суверенітет і територіальна цілісність держав-членів ГУАМ, створення нових економічних можливостей та розвиток торгівлі між ринками Європи та Азії. "Ми також розраховуємо на підтримку держав-членів у позбавленні російської мови статусу офіційної та робочої мови ГУАМ", - закликав він, цитує пресслужба МЗС. Кулеба зазначив, що російські війська прикидаються миротворцями на території Молдови та Азербайджану, але насправді перешкоджають мирному врегулюванню та відновленню справедливості й територіальної цілісності. Крім того, міністр зазначив, що РФ фактично перетворила Чорне море, яке мало бути простором взаємодії та взаємовигідного розвитку для держав ГУАМ, на зону бойових дій.

++18.26++

Президент України Володимир Зеленський під час нагородження українських військових у Бахмуті у вівторок наголосив, що на Донбасі вони захищають усю Україну. "Тому що після Донбасу вони (російські окупанти. - Ред.) усе це зроблять й у інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений у цьому на сто відсотків. І тому на ваших плечах - захист не Донбасу, а захист всієї України", - сказав президент. У його Telegram-каналі опубліковано відеокарди нагородження військових ЗСУ у Бахмуті.

++18.07++

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що найближчим часом кількість Пунктів незламності збільшиться втричі до 15 тисяч. "Наразі вже працюють понад 5 тисяч Пунктів незламності. У наших планах найближчим часом збільшити їх кількість утричі", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

++17.52++

На наступний рік укладено багато контрактів на постачання Україні необхідної зброї та амуніції, допомога надходитиме протягом усього року, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. "Американський ВПК уже працює. Тобто одна з ключових тем кожного "Рамштайну" - це обов'язково запуск потужностей виробничих країн, які підтримують сьогодні Україну в цій війні. На сьогодні вже відбулися замовлення, і не лише у США, а й у Німеччині, Франції, Словаччині, Чехії, Румунії та інших країнах", - сказав Резніков в ефірі національного телемарафону у вівторок. За словами міністра, "укладено багато контрактів на постачання нам необхідної і зброї, і амуніції до неї".

++17.28++

Командування Повітряних сил Збройних сил України у вівторок оприлюднило інформацію про тип двох збитих підрозділами зенітних ракетних військ російських вертольотів. "Встановлено тип гелікоптерів, збитих 19 грудня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні пресслужби командування. У ньому уточнюється, що українські зенітники "приземлили" обидва гелікоптери близько 12:30 на Донеччині в понеділок, 19 грудня.

++17.15++

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що ремонтні роботи після обстрілу у понеділок тривають, але ситуація з енергетикою залишається справді складною. "Учора держава-терорист своєю метою обрала об'єкти енергетики в центральному регіоні. Сили Повітряної оборони знешкодили більшу частину ворожих дронів, але, на жаль, маємо влучення по високовольтній мережі. Станом на 20 грудня в енергосистемі працюють вісім блоків атомних станцій і десять теплових станцій", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок. За словами прем'єра, через суттєві пошкодження в мережі зберігається значний дефіцит електроенергії. "Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми було застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави. Ремонти тривають, але ситуація залишається справді складною", - сказав він.

++16.50++

Україна отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро кредитних коштів через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду, йдеться у повідомленні міністерства фінансів. Кредит надано на пільгових умовах, кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Штайнмаєр просить Сі вплинути на Путіна

++16.38++

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна використовувати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні, повідомив його офіс. Лідери країн провели у вівторок телефонну розмову. "Президент підкреслив спільну зацікавленість Китаю і Європи в припиненні війни (в Україні), а також повагу до українського суверенітету і необхідності виведення російських військ", - йдеться в повідомленні офісу Штайнмаєра. "Він попросив Сі використати свій вплив на Росію і (президента РФ Володимира) Путіна з цією метою", - йдеться у повідомленні.

++16.08++

Майже 1 тисячу трансформаторів різної потужності, приблизно 5 тисяч бензинових та дизельних генераторів та понад 100 автотрансформаторів залучено на сьогодні від партнерів для відновлення енергосистеми України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Міністр наголосив, що МЗС продовжує працювати з партнерами над залученням ще більшої кількості допомоги, координацію процесу здійснює прем'єр-міністр. "Нині ми отримали нове орієнтування "де у кого що є" і що потрібно привезти в Україну. І вже працюємо над цією новою партією допомоги", - сказав Кулеба.

++16.01++

Росія має намір надати Ірану передові військові компоненти в обмін на сотні безпілотників, заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес. "Іран став одним з головних військових партнерів Росії", - сказав Воллес в британському парламенті у вівторок. "В обмін на постачання понад 300 безпілотників-камікадзе Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи як близькосхідну, так і міжнародну безпеку", - додав міністр, слова якого наводить агенція Reuters.

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++15.53++

До вишів зараховано за різними освітніми ступенями майже 415 тисяч абітурієнтів у 2023 році, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. "Цьогоріч до ЗВО зараховано за різними освітніми ступенями майже 415 тисяч осіб: бакалавр (понад 225 тисяч осіб); магістр (близько 189 тисяч осіб)", - написав Шкарлет у Telegram. За його словами, із них понад 118 тисяч зараховано на місця державного замовлення. Також понад 100 тисяч осіб - до закладів фахової передвищої освіти та понад 85 тисяч осіб - на перший курс до закладів професійної освіти. "Загалом майже 600 тисяч вступників зараховано до закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти", - підсумував міністр. Джерело:

++15.44++

У міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляють, що за останні місяці із небезпечних регіонів п'яти областей виїхало понад 87 тисяч громадян. "За останні місяці з небезпечних регіонів Запорізької області виїхало понад 43 тисячі осіб. З Херсона - близько 34 тисяч, з Донеччини та Луганщини - орієнтовно 5 тисяч, з Харківщини - понад 5 тисяч громадян", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

++15.40++

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, говорячи про потребу в 300 танках, 600-700 БМП, 500 гаубицях для перемоги, мав на увазі потреби конкретної операції, але для повної деокупації українських земель станом на 1991 рік потрібно більше техніки та озброєння, заявив міністр оборони України Олексій Резніков. "Я уточнив би думку генерала Залужного, тому що не всього його правильно дочитали. Він сказав, що може перемогти в цій війні в цілому, і окремо назвав ту цифру потреб для конкретної операції. Тому це перемога в одній конкретній операції, і так, ці цифри реалістичні", - сказав Резніков в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За словами Резнікова, з огляду на допомогу партнерів України та потужності вітчизняного ВПК ці цифри реалістичні. "Але для повної перемоги, повної деокупації українських земель станом на 1991 рік, включно з Кримом, Донецьком та Луганськом, звісно, потрібно більше техніки та озброєння, про що ми інформуємо наших партнерів", – наголосив міністр. Раніше головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що може перемогти у війні, проте необхідно більше озброєння. "Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але я не можу цього зробити з двома бригадами. Я отримую те, що отримую, але менше, ніж мені потрібно", - сказав Залужний.

++15.10++

До Державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 мільярди доларів з Цільового фонду Світового банку, йдеться у повідомленні міністерства фінансів. "Це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 мільярда доларів. Кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", - зазначається в ньому. Залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

++15.06++

РФ почала випускати по Україні ще один дрон іранського виробництва Shahed-131, менший за Shahed-136, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. "Ми бачимо застосування БПЛА Shahed-136, зараз ще й використовують Shahed-131 - це менша версія у них. То вони маркують як "Герань-2", а це "Герань-1", менший дрон. Але ми всі чудово розуміємо, що це дрони іранського виробництва", - сказав Ігнат на брифінгу у Media Center Ukraine у Києві у вівторок. За інформацією ПС ЗСУ, загалом за листопад і грудень противник застосував 127 "шахедів" та 300 крилатих ракет. Ігнат також зазначив, що ворог випускає дрони невеликими групами за різними напрямами, і застосовує "шахеди" переважно у нічний час, тому що вночі "немає візуальної прив'язки до цілей". У ПС ЗСУ додали, що середня швидкість дрону 150 км/год.

++14:50++

В Офісі президента розповіли про візит Зеленського в Бахмут

Речник президента України офіційно повідомив подробиці щодо візиту Володимира Зеленського в Бахмут на Донеччині - наразі найгарячішу точку на фронті.

"Президент відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста. Глава держави заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій", - написав Сергій Никифоров у Facebook.

Президент вручив державні нагороди воїнам механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.

++14:40++

Від початку війни Росії проти України зафіксовано понад 700 військових атак росіян на українські медичні установи, повідомив керівник бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні Ярно Габіхт під час відеоконференції у Женеві.

Він також наголосив, що внаслідок атак є жертви та поранені серед персоналу та пацієнтів медичних закладів.

Крім того, він зауважив, що серйозні проблеми для медустанов становлять удари військ РФ по цивільній інфраструктурі України.

++14:31++

Речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повторив заяву президента Володимира Зеленського про те, що Росія отримала від Ірану нову партію з 250 дронів-камікадзе типу Shahed.

З 7 грудня протиповітряна оборона збила 67 безпілотників цього типу, повідомив він на брифінгу.

++14:15++

Україна отримає додатково тисячі антен Starlink - міністр

Україна домовилася з компанією SpaceХ Ілона Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Bloomberg.

Starlink в Ізюмі Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Більше 10 тисяч пристроїв, які забезпечують інтернет-сервіс, що передається з супутників, будуть відправлені в Україну в найближчі місяці, сказав Федоров. "SpaceX та Ілон Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам", - наголосив він і пояснив, що розмовляв з Маском безпосередньо.

Водночас, як зазначає Bloomberg, представник SpaceX не відповів на запит агентства з проханням про коментар.

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++14:00++

Державне бюро розслідувань (ДБР) звітує про перехід у власність держави російських активів, у тому числі в сфері енергетики, "вартістю сотні мільйонів гривень".

Так, у ДБР нагадують, що впродовж кількох останніх місяців була проведена робота з передачі активів групи компаній російської компанії "Татнефть" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). "Наразі арештовано 115 об'єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів. Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 мільйонів гривень", - ідеться у повідомленні.

Також правоохоронці розслідують діяльність енергетичної компанії VS Energy, яка володіє низкою обленерго. "Наразі слідчі перевіряють причетність до компанії заступника голови Державної думи РФ Олександра Бабакова. Йому вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України)", - пише ДБР.

Активи компанії іншого колишнього депутата Держдуми Андрія Молчанова - підприємство "Аерок" - також арештовані та передані до АРМА. "Серед іншого ДБР передало в управління АРМА 26 регіональних операторів газорозподільчих систем", - пише бюро та додає, що робота триває.

++13:40++

Верховний представник Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель закликав Іран негайно припинити військову підтримку Росії. Таку заяву головний дипломат ЄС зробив під час розмови з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіяном.

++13:23++

Вирок через 77 років: У ФРН засудили екссекретарку концтабору

У Німеччині винесли обвинувальний вирок щодо колишньої секретарки концтабору "Штутгоф" Ірмґард Ф. (Irmagard F.)

Ірмґард Ф. на суді Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

97-річну жінку засудили до двох років позбавлення волі умовно. Її визнали винною у пособництві та підбурюванні до вбивства понад 10 тисяч людей з 1943 до 1945 року. На час вчинення злочинів їй було лише 18-19 років, тож її справу розглядала палата суду в справах молоді.

Під час усього процесу вона мовчала і лише наприкінці визнала, що працювала у концтаборі. "Я прошу вибачення за все, що сталося, - сказала вона у своєму останньому слові. - Я шкодую, що була у той час у "Штутгофі".

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++13:16++

Зеленський побував у Бахмуті

Мережею шириться інформація, що президент України Володимир Зеленський перебуває у Бахмуті на Донеччині. Речник президента Сергій Никифоров підтвердив "Українській правді", що Зеленський побував у Бахмуті. За даними видання, президент зустрівся з військовими та нагородив їх. Деталі в Офісі Зеленського пообіцяли згодом.

Український державний канал іномовлення оприлюднив відео.

++13:12++

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що отримав інформацію про відсторонення з посади заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Дмитра Бондара. Начебто він був відповідальний за передачу в якості подарунка командувачу польської поліції Ярославу Шимчику гранатомета, який згодом вибухнув в управлінні поліції в Польщі.

"В Україні також відкрите кримінальне провадження у цій справі", - написав міністр у Twitter.

++13:03++

Україна отримала від Канади ще 500 мільйонів канадських доларів (367 мільйонів доларів США) 19 грудня у межах кредитного договору на 1,95 мільярда канадських доларів (1,4 мільярда доларів США), повідомляє українське міністерство фінансів.

"Це кошти п'ятирічних "Облігацій суверенітету України", які уряд Канади розмістив для підтримки України напередодні важкого зимового періоду. Кредит надається на пільгових умовах через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду", - йдеться у повідомленні.

Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, а також сприятимуть збереженню фінансової стабільності України, кажуть в мінфіні.

У червні Україна отримала мільярд канадських доларів, а в серпні - ще 450 мільйонів у рамках кредиту на пільгових умовах зі строком погашення до 10 років і відсотковою ставкою 1,69 відсотка річних.

++12:44++

В Україні зростає кількість прихильників Різдва 25 грудня

В Україні зростає кількість прихильників святкування Різдва 25 грудня, а також двічі - цього дня та 7 січня, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Ялинка в центрі Києва Фото: Vladyslav Musiienko/REUTERS

Так, за останній рік кількість тих, хто святкує лише 25 грудня зросла - з чотирьох до 11 відсотків, а тих, хто відзначає його в обидві дати - з 18 до 25 відсотків. При цьому більшість, 55 відсотків, святкуватимуть лише 7 січня. Водночас минулого року кількість таких людей становила 71 відсоток.

Відповідно, за рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26 до 44 відсотків. Проти такої ідеї виступає 31 відсоток респондентів у порівнянні з 58 минулого року.

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++12:22++

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підбив підсумки голосування українців за представника на пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Цього року учасника вперше обирали в застосунку для державних послуг "Дія". У перші дві хвилини проголосували понад 10 тисяч користувачів, а за пів години - 100 тисяч.

За переможця національного відбору на Євробачення, гурт TVORCHI, віддали свої голоси понад 54 тисячі глядачів. "До речі, це перший кейс, коли українці не платили, щоб підтримати улюбленого виконавця", - зазначив міністр.

++12:03++

Внаслідок обстрілів Росією території України 19 грудня загинули твоє цивільних на Донеччині та двоє на Херсонщині. Ще п'ятеро та троє мирних громадян дістали поранень у відповідних областях, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:50++

Тренування в повітряному просторі Білорусі російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинджал" проводяться з метою уточнення цілей на території України, які призначені для нанесення ракетних ударів Росією, заявив командувач об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) Сергій Наєв. "Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози", - запевнив він у відеозверненні.

За його словами, зараз на території Білорусі зосереджені друга мотострілецька дивізія першої танкової армії РФ та авіаційне угрупування, в складі якого є новітні зразки російської авіації. Крім того там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" з балістичними ракети до них, які призначені для застосування по цілях на території України. "Цього потенціалу на даний час достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій. При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з боку Росії та робимо щодня відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, генеральним штабом ЗСУ передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку", - сказав Наєв.

++11:25++

Путіну не вдалося переконати Лукашенка вступити у війну - ISW

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдалося переконати правителя Білорусі Олександра Лукашенка вступити у війну проти України, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як і раніше, вони думають, що участь Білорусі у війні Росії проти України залишається малоймовірною.

Лукашенко та Путін на зустрічі в Мінську 19 грудня Фото: Sergei Karpukhin/ITAR-TASS/IMAGO

Нагадаємо, Путін заявив на зустрічі з Лукашенком у Мінську 19 грудня, що "Росія не зацікавлена у поглинанні когось", маючи на увазі Білорусь. А Лукашенко, коментуючи співпрацю з РФ, "жартома" назвав себе з Путіним "співагресорами". "Ви знаєте, ми вдвох - співагресори, найшкідливіші, найтоксичніші люди на цій планеті", - сказав він.

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++10:57++

Президент РФ Володимир Путін відвідуванням 16 грудня об'єднаного штабу військ, що беруть участь у війні проти України, ймовірно, хотів продемонструвати колективну відповідальність за воєнні операції та провали, вважають британські розвідники.

На зустрічі були присутні, зокрема, начальник генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов, міністр оборони Сергій Шойгу та командувач російською групою військ в Україні Сергій Суровікін.

"Зрежисована зустріч", імовірно, була покликана зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі Росії в Україні, високий рівень смертності та зростаюче суспільне невдоволення мобілізацією в РФ, а також розвіяти чутки про звільнення Герасимова, пише міністерство оборони Великобританії з посиланням на свою військову розвідку в щоденному огляді в Twitter.

++10:30++

США закидають генсеку ООН, що він "піддався погрозам Росії"

США закидають генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, що він "очевидно піддався російським погрозам" і не направив офіційних осіб в Україну для інспекції використовуваних Росією безпілотників, які, як стверджують Вашингтон та інші, були поставлені Іраном.

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) Фото: Seth Wenig/AP Photo/picture alliance

"Ми розчаровані, що секретаріат, піддавшись, вочевидь, російським погрозам не виконав мандат на проведення розслідування, наданий йому Радою Безпеки", - заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд на засіданні Ради Безпеки.

Засідання було присвячене резолюції 2015 року щодо ядерної угоди з Іраном. Україна, США, Великобританія, Франція та Німеччина заявляють, що постачання безпілотників іранського виробництва в РФ порушує цю резолюцію Радбезу.

Гутерріш сказав згодом журналістам, що звинувачення Заходу в тому, що Іран постачав Росії безпілотники, розглядається "у ширшому контексті того, що ми робимо у зв'язку з війною, щоб визначити, чи повинні ми і коли" відправити інспекторів до Києва.

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++10:02++

Конгрес США розгляне надання Києву 45 мільярдів доларів надзвичайної допомоги

До Конгресу США внесли законопроєкт про державне фінансування на 2023 рік, який передбачає виділення 44,9 мільярда доларів надзвичайної допомоги Україні та союзникам по Північноатлантичному альянсу (НАТО), повідомляє агентство Reuters.

Очікується, що законопроєкт ухвалять та направлять на підпис президентові США Джо Байдену до кінця тижня.

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++09:36++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

На Херсонщині через обстріли армією РФ 19 грудня загинули двоє цивільних, ще троє отримали поранення різного ступеню тяжкості. Загалом російські солдати обстріляли територію області 42 рази з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків. Також вони завдали ракетного удару. Під вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Є влучання об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю обласної військової адміністрації, приватні та багатоквартирні будинки, розповів Ярослав Янушевич.

Внаслідок російських обстрілів 19 грудня на Донеччині загинули троє цивільних: двоє у Бахмуті та один у Залізному. Ще п'ятеро мирних громадян дістали поранення, повідомив Павло Кириленко.

Вночі внаслідок ракетних ударів РФ виникла масштабна пожежа на цивільному об'єкті промислової інфраструктури в Ізюмському районі Харківської області. Постраждалих немає, каже Олег Синєгубов.

Приватні будинки, газопроводи та лінія електропередач пошкоджені внаслідок нічного артилерійського обстрілу росіянами Нікопольського району Дніпропетровської області. Люди вціліли, пише в ранковому зведенні Валентин Резніченко.

Акваторія Очаківської громади на Миколаївщині вчора вкотре зазнала артилерійських ударів з боку російських солдатів. Постраждалих немає, написав у Telegram Віталій Кім.

++09:17++

"Передова", яку нібито відвідав Шойгу, виявилась в Криму

Відео міністерства оборони РФ, на якому міністр Сергій Шойгу нібито "перевірив передові позиції російських підрозділів", насправді зняли в анексованому Криму за 85 кілометрів від лінії фронту. Такого висновку дійшли волонтери проєкту GeoConfirmed, які геолокували місце, над яким пролітав Шойгу.

++08:48++

Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив моніторингову програму для України. Ця чотиримісячна програма покликана допомогти Україні залучати донорське фінансування.

Як повідомили в Національному банку України,програма не передбачає безпосередньо фінансової допомоги, але є необхідною передумовою для переходу до нової довгострокової програми розширеного фінансування МВФ.

++08:24++

Хоча спільні військові навчання, які Росія та Китай проведуть цього тижня, не є чимось новим, США не приховують свого занепокоєння зближенням КНР з РФ у той час, коли остання веде війну проти України, заявив на брифінгу речник Державного департаменту Нед Прайс.

Він також висловив переконання, що під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Китаю, який, як очікується, відбудеться на початку 2023 року, війна Росії проти України буде на порядку денному.

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++07:56++

США продовжують стежити за розстановкою російських сил у Білорусі, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Коментуючи візит президента РФ Володимира Путіна до Мінська, вона зазначила, що американська влада давно стурбована роллю Білорусі у війні РФ проти України.

Керівник пресслужби Державного департаменту Нед Прайс на іншому брифінгу також повідомив, що США уважно стежать за тим, "чи надаватиме Білорусь додаткову підтримку" Росії. У цьому випадку він пообіцяв "пропорційну відповідь шляхом запровадження додаткових санкцій".

Коментуючи слова Путіна на пресконференції з Лукашенком про те, що він не має наміру "когось поглинати", зокрема Білорусь, речник Держдепу зауважив, що таку заяву слід сприймати як "верх іронії", бо виходить від людини, яка прямо зараз намагається "насильно поглинути свого мирного сусіда".

++07:33++

Росія завдала 19 грудня чотирьох ракетних і 60 авіаційних ударів по території України, а також здійснила понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждала цивільна інфраструктура та населення. Загроза авіа- та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території країни, попереджують в генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ).

Війська РФ надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаються відновити втрачене положення на Лиманському та обороняються на інших напрямках. ЗСУ за добу відбили російські атаки в районах трьох населених пунктів Луганщини та семи Донеччини.

Українська авіація завдала за день 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ і шести ударів по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів. Протиповітряна оборона збила два російських гелікоптери. Ракетні війська та артилерія вразили склад боєприпасів окупантів, три пункти управління та три райони зосередження військ.

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++07:15++

Зеленський просить Грузію перевести Саакашвілі до клініки в Україні чи Європі

Президент України Володимир Зеленський закликав грузинську владу перевести ув'язненого експрезидента Грузії, який має українське громадянство, Михайла Саакашвілі до клініки в Україні або в Європі чи США.

"Певно, всі могли бачити, у якому стані зараз Михайло Саакашвілі, у якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії: треба проявити милосердя, особливо у передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Михайлом, - це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити. Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя", - сказав він у традиційному щоденному відеозверненні.

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++07:05++

Зеленський: Втрати РФ в Україні скоро сягнуть 100 тисяч солдатів

Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту, наголосив у відеозверненні за підсумком доби 19 грудня президент України Володимир Зеленський. "Понад 1300 кілометрів активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів", - продовжив він.

За його словами, Росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів, а днями її втрати сягнуть 100 тисяч. "Заради чого? Відповіді на це запитання ні в кого в Москві немає. І не буде", - зауважив Зеленський.

Президент України подякував усім бійцям, які тримають Бахмутський напрямок. "Соледар, Авдіївку, Мар'їнку, Кремінський напрямок та весь Донбас - регіон, який до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні і який Росія руйнує просто до випаленої землі", - додав він.

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"У хаті 3-5 градусів…": як виживають мешканці Бахмута To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video