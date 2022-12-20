Антена Starlink в ІзюміФото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
ТехнологіїУкраїна
Україна отримає додатково тисячі антен Starlink - міністр
Олена Перепадя
1 год. тому
Про укладення відповідної угоди з компанією Ілона Маска SpaceX в інтерв'ю Bloomberg повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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Україна домовилася з компанією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Bloomberg, опублікованому у вівторок, 20 грудня.
Більше 10 тисяч пристроїв, які забезпечують інтернет-сервіс, що передається з супутників, будуть відправлені в Україну в найближчі місяці, сказав Федоров. "SpaceX та Ілон Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам", - наголосив він і пояснив, що розмовляв з Маском безпосередньо.
Водночас, як зазначає Bloomberg, представник SpaceX не відповів на запит агентства з проханням про коментар.
Нагадаємо, відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія Маска передала Києву безкоштовно системи Starlink для забезпечення населення інтернетом. Утім у вересні SpaceX повідомила міністерству оборони США (Пентагон), що більше не може продовжувати фінансування Starlink в Україні та попросила перебрати це питання на себе. За її оцінками, до кінця 2022 року фінансування коштуватиме понад 120 мільйонів доларів, а протягом наступних 12 місяців може обходитися приблизно в 400 мільйонів доларів.
У ЗМІ згодом з'явилася інформація, що у Пентагоні обговорюють таку можливість. Згодом міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю Politico також заявив, що фінансування інтернет-послуг супутникової системи Starlink для України обговорюють і в Європейському Союзі. Водночас Маск 17 жовтня заявив, що SpaceX відкликала своє прохання до американського оборонного відомства перебрати на себе витрати.