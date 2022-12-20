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Антена Starlink в Ізюмі
Антена Starlink в ІзюміФото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
ТехнологіїУкраїна

Україна отримає додатково тисячі антен Starlink - міністр

Олена Перепадя
1 год. тому

Про укладення відповідної угоди з компанією Ілона Маска SpaceX в інтерв'ю Bloomberg повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Україна домовилася з компанією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Bloomberg, опублікованому у вівторок, 20 грудня.

Більше 10 тисяч пристроїв, які забезпечують інтернет-сервіс, що передається з супутників, будуть відправлені в Україну в найближчі місяці, сказав Федоров. "SpaceX та Ілон Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам", - наголосив він і пояснив, що розмовляв з Маском безпосередньо. 

Водночас, як зазначає Bloomberg, представник SpaceX не відповів на запит агентства з проханням про коментар. 

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Нагадаємо, відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія Маска передала Києву безкоштовно системи Starlink для забезпечення населення інтернетом. Утім у вересні SpaceX повідомила міністерству оборони США (Пентагон), що більше не може продовжувати фінансування Starlink в Україні та попросила перебрати це питання на себе. За її оцінками, до кінця 2022 року фінансування коштуватиме понад 120 мільйонів доларів, а протягом наступних 12 місяців може обходитися приблизно в 400 мільйонів доларів.

У ЗМІ згодом з'явилася інформація, що у Пентагоні обговорюють таку можливість. Згодом міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю Politico також заявив, що фінансування інтернет-послуг супутникової системи Starlink для України обговорюють і в Європейському Союзі. Водночас Маск 17 жовтня заявив, що SpaceX відкликала своє прохання до американського оборонного відомства перебрати на себе витрати.

Цьому передували заяви Маска про можливості досягнення миру між Україною та РФ, в тому числі за рахунок передання анексованого Криму Росії, які викликали обурення в Україні та у західних країнах.  

Секретний додаток українських військових

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