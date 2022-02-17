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Михайло Федоров, український політик
Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey/REUTERS

Михайло Федоров

Михайло Федоров - віцепрем'єр України, міністр цифрової трансформації.

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Докладно

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