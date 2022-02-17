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Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey/REUTERS
Михайло Федоров
Михайло Федоров - віцепрем'єр України, міністр цифрової трансформації.
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Докладно
Як в Україні реагують на заміну головкома ЗСУ
Як в Україні реагують на заміну головкома ЗСУ
Українські політики дякують Валерію Залужному у соцмережах та пророкують розлад у армії та невдачі на фронті.
Політика
08.02.2024
8 лютого 2024 р.
Із кухні на фронт. Як українці складають FPV-дрони для ЗСУ
Із кухні на фронт. Як українці складають FPV-дрони для ЗСУ
Українці все частіше долучатися до складання дронів удома, аби допомогти ЗСУ.
Суспільство
18.01.2024
18 січня 2024 р.
На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою
На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою
В Україні модернізуватимуть систему освіти на базі інновацій та глобальної цифровізації школи.
Освіта
25.08.2023
25 серпня 2023 р.
Дрони проти "Шахедів": як в Україні винаходять нові БПЛА
Дрони проти "Шахедів": як в Україні винаходять нові БПЛА
Українські розробники вигадують нові дрони, щоб протидіяти "Шахедам". Їх підтримують військові та уряд.
Технології
11.07.2023
11 липня 2023 р.
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"Дія" на експорт?
"Дія" на експорт?
Застосунок "Дія" за три роки став незамінним для українців. Що заважає йому стати інструментом електроної демократії?
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27.03.2023
27 березня 2023 р.
Федоров про "Дію", Starlink і податкові привілеї для ІТ
Федоров про "Дію", Starlink і податкові привілеї для ІТ
В інтерв'ю DW Михайло Федоров розповів про новації в "Дії" в часи війни і поділився планами з регулювання казино.
Цифровий світ
23.03.2023
23 березня 2023 р.
30:27 хв.
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