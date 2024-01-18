Із кухні на фронт. Як українці складають FPV-дрони для ЗСУ

"Створюйте FPV-дрон удома - долучайтеся до знищення ворогів власноруч!" Із таким закликом до українців звернувся міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, уряд створив умови для масового виробництва дронів, але поки підприємства-виробники налагоджують процеси, до складання безпілотників може долучитися кожен, збираючи їх удома.

Українців безкоштовно навчають збирати безпілотники

Як самостійно скласти дрон на власній кухні, навчають різноманітні волонтерські фонди й ініціативи. Наприклад, проєкт "Народний дрон" від навчальної платформи Victory Drones волонтерського фонду Dignitas, де готують операторів дронів, пропонує кожному охочому пройти інженерний курс зі збирання вдома семидюймових FPV-дронів. Курс навчання складається з записаних відеолекції, які можна переглядати у зручний час. Також передбачено онлайн-спілкування з лекторами, які допомагають розібратися у особливостях механізмів та надають перелік необхідних деталей з порадами, де найкраще їх придбати.

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Окрім цього курс надає доступ до спільноти інженерів, де можна радитися і ставити запитання. Навчання повністю безкоштовне. "Збираєте FPV-дрон - надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості монтажу й випробування з вагою. Якщо тест успішний - дрон передадуть військовим", - пише Михайло Федоров у Facebook. Він зауважує, що учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Більше 80 відсотків із них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у хорошому робочому стані, а решту треба було дещо доопрацювати.

Усе для перемоги: хтось плете маскувальні сітки, хтось збирає дрони

Київський айтішник Володимир вирішив долучитися до ініціативи зі збирання дронів вдома за рекомендацією друзів. Самостійно знайшов волонтерський проєкт Social Drone UA громадської організації KazhanFLY, який допомагає залучити всіх охочих до складання бюджетних FPV-дронів, та вирішив спробувати себе у якості інженера-складальника мінібезпілотників. Головна ідея проєкту - децентралізація збирання найпростіших дронів, які після налаштування інженерами відправляють на фронт.

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"Я підтримую такі волонтерські ініціативи. Це правильне рішення в умовах, коли у нас немає можливості випускати багато дронів на фабриках. Хтось плете маскувальні сітки вдома, хтось удома збирає дрони. Тому я зареєструвався та потроху слухаю курс від Social Drone UA, ще у грудні замовив компоненти, бо маю досвід щось паяти та скручувати й маю необхідні інструменти", - поділився з DW Володимир.

За його словами, на курсах дають детальну інструкцію, як збирати дрон з деталей, які потрібно замовити і придбати самому. Їх можна замовити в Україні чи інших країнах Європи, що буде дорожче, тоді як на китайських сайтах - дешевше. "Оскільки ця ідея вже пішла в маси, то по деяких позиціях у магазинах з рекомендованого списку вже майже все порозгрібали, їх треба шукати. Є певний ризик, що купите якесь неякісне, і тоді це лотерея", - зазначає Володимир. Він, наприклад, зіткнувся з проблемою пошуку потужних акумуляторів для власних безпілотників. "Ще одна проблема - треба замовляти посилку не більше ніж на 150 доларів, інакше доведеться додатково заплатити мито, а це ще й час на розмитнення", - розповідає про нюанси Володимир.

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Наразі він збирає одночасно два FPV-дрони, витративши на деталі близько 25 тисяч гривень та вільний від роботи час. Чоловік наголошує, що тим, у кого немає коштів на придбання деталей, але є бажання складати безпілотники, волонтери допомагають, надавши необхідні інструменти та компоненти. Після складання своїх дронів, а також їхнього доналаштування та тестування інженерами проєкту Володимир збирається відправити їх своєму родичу, який воює на фронті. "Я планую щомісяця інвестувати свій час і кошти сім'ї на збирання двох дронів. Це мій дуже скромний внесок у нашу перемогу, допомога тим, хто воює", - переконаний киянин.

Владу критикують за ініціативу з дронами

Тих, хто готовий підтримувати ЗСУ, збираючи дрони власноруч та самостійно купуючи для цього деталі, в Україні не так вже й багато, вважає авіаційний експерт Костянтин Криволап. На його думку, виробництво дронів має бути серійним і ним повинні займатися спеціалізовані підприємства, яким держава має максимально сприяти. "Хороша патріотична ініціатива, але вона не допоможе забезпечити дронами військових на фронті. Ну щось людина там припаяє, збере. Але ж є порядок складання, є технологічний процес, потрібен контроль за виробленим, аби той дрон літав та не впав на оператора", - говорить Криволап у розмові з DW.

Ініціатива зі складання дронів удома викликала неоднозначну реакцію і в користувачів соцмереж. Михайлу Федорову, зокрема, нагадали про обіцянку влади передати на фронт у 2024 році мільйон дронів, вироблених державою, та дорікнули тим, що уряд пізно взявся налагоджувати масове виробництво безпілотників і не може впоратися із забезпеченням українських військових необхідними засобами для боротьби. "Що зробила держава задля технологічної переваги над ворогом у сфері дронів? Чи хоч кількісної? Може, по хатах РЕБи будемо збирати? Бомбери? HIMARS?" - іронізує одна з коментаторок під дописом Федорова у Facebook.

Натомість керівниця проєкту "Народний дрон" та директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська вважає такі закиди необґрунтованими. "Солдату, який отримує дрон, байдуже, де він зроблений. Головне, щоб він був якісний і вбивав ворога. На війні все, що дає результат, має право на життя. Людям не дають робити вибухівку, бо це справа професійних саперів. Їм пропонують збирати FPV-дрони, які дають хороший результат на полі бою. Військовим неважливо, де будуть виготовляти ці безпілотники: на державному концерні, у Китаї, на заводі чи кухні", - сказала Берлінська в ефірі "Громадського радіо".

Пошук робочих рук та мізків

Технологічні компанії, які вже налагодили серійне виробництво дронів, теж підтримують ідею зі складання простих бюджетних безпілотників українцями вдома. Вони вказують на те, що в цьому процесі важлива не стільки кількість та якість безпілотників, як знайомство з людьми, які потенційно можуть працювати на їхньому виробництві. "Наша передумова успіху у війні - розвиток БПЛА-сектору. Але нам дуже бракує спеціалістів, які цікавляться цим, можуть щось робити, паяти, збирати. Не вистачає робочих рук та мізків. Ця ініціатива допоможе виявити кадровий потенціал, знайти співробітників, тому ми дуже схвалюємо таке", - сказав DW засновник компанії з розробки та виробництва дронів MD technologies Ілля Колити.

Про нестачу інженерних кадрів говорить і засновник компанії Drone UA, експерт у сфері безпілотних технологій та робототехніки Валерій Яковенко. За його словами, ініціатива зі складання дронів вдома допомагає знайти "інженерні таланти", зокрема і серед людей пенсійного віку та молоді, яка цікавиться робототехнікою. Окрім цього, на переконання Яковенка, люди на загальнодоступних курсах зі складання дронів можуть здобути навички, які потім можна масштабувати та застосовувати під час серійного виробництва безпілотників.

"Треба розуміти, що головна мета ідеї не є створення мільйона дронів на кухнях. Тут головне, аби люди зрозуміли, що складати дрони власними руками можна, та, познайомившись, прийшли працювати і допомагати в цей сектор. Зібрані пенсіонерами чи домогосподарками 2-3 дрони на кухні не зроблять особливої погоди на фронті, однак люди отримають необхідні "скіли", які зможуть масштабувати під контролем на підприємствах, котрі шукають зараз співробітників", - зазначив Валерій Яковенко. Він прогнозує, що частину зібраних удома дронів відправлять на фронт, а ще частину використовуватимуть як тренувальні моделі під час навчання операторів дронів. "Вигода від таких ініціатив шалена, хоч і непряма", - упевнений засновник компанії Drone UA.