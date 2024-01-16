РФ заявляє про атаку дронів на Воронеж: є руйнування

У Воронежі вночі було чути вибухи. Міноборони РФ заявило, що збило над Воронезькою областю п'ять українських безпілотників. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації.

Міноборони РФ у ніч на вівторок, 16 січня, заявило, що збило над Воронезькою областю п'ять українських безпілотників і перехопило ще три. Ще чотири БпЛА перехоплено над територією Бєлгородської області.

Місцеві Telegram-канали написали, що в різних районах Воронежа було чути вибухи, а в небі виднілися яскраві спалахи. Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що уламки збитого дрона потрапили у квартиру багатоповерхівки. Унаслідок, як повідомляється, поранення отримала дитина 2013 року народження, медичну допомогу їй надали на місці. Губернатор додав, що на балконі квартири спалахнула пожежа, ще в кількох будинках вибиті вікна.

Мер міста Вадим Кстенін написав у своєму Telegram-каналі, що в місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Мешканців будинку, в який влучили уламки, евакуювали і тимчасово розмістили в школі.

Воронеж знаходиться приблизно за 230 кілометрів від кордону з Україною.

Падіння російської авіабомби у Воронезькій області

2 січня російський військовий літак упустив "авіаційний боєприпас" на село Петропавлівка у Воронезькій області. Це підтвердили в міноборони РФ. На опублікованих у Telegram-каналах відео було видно пошкоджені будинки, а місцеві жителі говорили, що було зруйновано "пів вулиці". Губернатор Гусєв тоді заявив, що від падіння боєприпасу ніхто не постраждав, але ушкоджень зазнали щонайменше сім будинків.

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