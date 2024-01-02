З російського літака над Воронезькою областю випав боєприпас

Під час масованого ракетного удару по Україні російській літак упустив авіаційний боєприпас над Воронезькою областю. Місцеві жителі села Петропавлівка кажуть, що зруйновано "пів вулиці".

У вівторок, 2 січня, під час масованого ракетного удару РФ по Україні з російського військового літака на Воронезьку область впав "авіаційний боєприпас". Це сталося над селом Петропавлівка, повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.

За його словами, внаслідок "аварійного сходження" снаряда ніхто не постраждав, але були пошкоджені щонайменше сім домогосподарств. "У них можуть бути пошкоджені скління і покрівля, несучі конструкції. Інформація уточнюється", - написав він у соціальних мережах.

У міністерстві оборони РФ підтвердили, що о 9-й ранку за місцевим часом над Петропавлівкою сталося "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу". Там заявили, що триває "розслідування обставин того, що трапилось".

На оприлюднених у Telegram-каналах відео з наслідками падіння бомби видно зруйновані будинки, а місцеві жителі кажуть, що зруйновано "пів вулиці".

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Падіння російських бомб у Бєлгороді

У квітні 2023 року в центральній частині Бєлгорода вибухнула авіабомба, яку впустив на місто російський військовий літак Су-34. У міноборони РФ тоді також казали, що "позаштатно зыйшов авіаційний боєприпас".

Наступного дня біля місця падіння бомби виявили ще один "боєприпас великої потужності". Це також була авіабомба ФАБ-500, яка не розірвалася.

Третю бомбу, що впала в Бєлгородській області РФ у квітні, знайшли в травні у селі Головчине за 10 кілометрів від українського кордону.

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