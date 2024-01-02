Після атаки РФ: Україна закликає союзників посилити ППО

МЗС України наголосило, що об'єкти, які Росія атакувала 2 січня, були "виключно цивільними". Президент Зеленський пообіцяв продовжити роботу "з усіма у світі", щоб зміцнити український повітряний щит.

Після масованої атаки РФ на Україну у вівторок, 2 січня, Київ закликав союзників посилити українську протиповітряну оборону (ППО) та надати більше зброї для відсічі російської агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземні держави прискорити постачання Україні додаткових систем ППО, бойових дронів усіх типів, а також далекобійних ракет з радіусом дії понад 300 кілометрів.

Кулеба також закликав прискорити ухвалення рішення про передачу заморожених російських активів на потреби України та припинення контактів з російськими дипломатами.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України наголосило, що об'єкти, які атакувала російська армія, були "виключно цивільними". "Терористичний режим в Москві має відчути, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирного українського населення та руйнування української критичної інфраструктури", - йдеться в заяві МЗС.

Зеленський: Росія відповідатиме за кожне забране життя

Президент України Володимир Зеленський подякував іноземним партнерам за надання Україні сучасних систем ППО та відзначив їхню важливу роль у відбитті російських атак. Він наголосив, що надані союзниками системи Patriot, NASAMS та Iris-T "врятували вже щонайменше сотні життів". "А за кожне забране життя Росія відповідатиме", - додав Зеленський.

Президент пообіцяв продовжити роботу "з усіма у світі", щоб додатково зміцнити український повітряний щит і притягти Росію до відповідальності за скоєне. "Держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить", - наголосив він.

Масована атака РФ 2 січня

У ніч на вівторок Росія випустила по Україні 35 ударних дронів, а зранку - 99 ракет різного типу. Українська ППО збила всі безпілотники та 72 ракети.

Основним напрямком російської атаки була українська столиця. Станом на 13-ту годину дня відомо вже про двох загиблих у Києві та 49 постраждалих. Ще дві людини загинули, а сім постраждали у Київській області. Одна людина загинула, 45 постраждали у Харкові.

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