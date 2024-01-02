РФ випустила по Україні майже 100 ракет: сотня постраждалих

Українська ППО знищила 72 ракети: всі "Кинджали" і "Калібри" та 59 крилатих Х-101/Х-555/Х-55. Є руйнування, жертви та близько сотні поранених.

Після нічної атаки ударними дронами Shahed Росія завдала вранці у вівторок, 2 січня, масованого ракетного удару по Україні, основним напрямком якого був Київ.

Загалом, по українських об'єктах критичної інфраструктури, промислових, цивільних і військових об'єктах війська РФ випустили 99 ракет різного типу.

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), протиповітряна оборона (ППО) збила 72 ракети: всі 10 аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал", 59 крилатих Х-101/Х-555/Х-55 і всі три крилаті ракети "Калібр".

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Як випливає з повідомлення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, не вдалося знищити 11 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 12 ракет типу Іскандер-М/С-300/С-400, які летіли по балістичній траєкторії, та чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що Росія фактично повторила наймасованішу атаку 29 грудня: як по кількості засобів повітряного нападу, так і по типах ракет.

Щонайменше четверо загиблих, майже сотня поранених

Внаслідок ракетного удару РФ загинули щонайменше чотири людини, ще 92 дістали поранень, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Одна загибла - у Києві, де внаслідок російської атаки сталася пожежа у житловій багатоповерхівці в Солом'янському районі. Станом на 12 годину відомо про 43 постраждалих мешканців, 37 з яких госпіталізували.

Ще одна загибла - у Харкові, в якому війська РФ атакували житлову забудову в центрі міста. Там наразі відомо про 45 постраждалих, з яких 38 - госпіталізовані.

Ще двоє загиблих - у Київській області. Там, як повідомляє міністерство внутрішніх справ, відомо про сімох постраждалих.

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