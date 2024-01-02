Масований ракетний удар Росії: Київ атакують "кинджали"

Внаслідок ракетного удару Росії 2 січня у Соломʼянському районі Києва загорілася багатоповерхівка. Мешканці міста повідомляють про перебої з водою та електроенергією.

Вранці у вівторок, 2 січня, Росія здійснила масований ракетний удар по Києву. З території Росії здіснено пуски аеробалістичних ракет "Кинджал", що хвилями атакують українську столицю, повідомляють Повітряні сили ЗСУ України.

У Соломʼянському районі Києва внаслідок ракетної атаки сталася пожежа у житловій багатоповерхівці, повідомив мер міста Віталій Кличко. Станом на 9 ранку відомо про 16 постраждалих, 15 з яких госпіталізовані.

Також повідомлялося про пожежу на складській будівлі у Подільському районі української столиці. Там загорання сталося на площі 2000 квадратних метрів.

Київська міська влада також повідомляла про влучання в будівлю соціальної інфраструктури в Святошинському районі, дах багатоповерхівки у Печерському районі та загоряння у супермаркеті в Деснянському районі та на складі в Оболонському районі.

Жителі Києва повідомляють у соціальних мережах про перебої з електроенергією та постачанням води. У місті лунають вибухи. Станом на 9.30 триває повітряна тривога.