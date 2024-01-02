Київ: збили понад 60 крилатих ракет РФ і десяток "Кинджалів"

Війська РФ масовано ударили по столиці України 2 січня понад 70 ракетами: крилатими Х-101/Х555Х-55 і аеробалістичними Х-47М2 "Кинджал". Пошкодження зафіксували у восьми районах Києва. Є загибла та десятки поранених.

Вранці у вівторок, 2 січня, Росія завдала масованого ракетного удару по Києву.

Після нічного удару по Києву близько 15 дронами типу Shahed, усі з яких українській протиповітряній обороні (ППО) вдалося збити, війська РФ підняли в небо понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і більше десятка літаків Міг-31К, з яких запустили ракети.

ППО уразила понад 60 крилатих ракет Х-101/Х555Х-55 і близько 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Повітряна тривога тривала протягом шести годин.

Руйнування, загибла, понад 30 госпіталізованих

Внаслідок масованої атаки РФ сталися руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури та загоряння приміщень у восьми районах Києва.

Станом на 12 ранку відомо про одну загиблу в Солом'янському районі, де внаслідок ракетної атаки сталася пожежа у житловій багатоповерхівці. Там постраждали 43 людини. 37 з них госпіталізували, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих оновлюється.

Читайте також: РФ ударила "Кинджалами" по Харкову: є загибла і десятки поранених