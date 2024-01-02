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ППО збила всі 35 дронів, продовжує відбиватися від ракет

Тетяна Кирилюк
2 січня 2024 р.

Росія випустила по Україні 35 "шахедів", а тоді підняла у повітря 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС для запуску ракет. У Києві лунають вибухи, працює ППО.

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"Шахед"
"Шахед"Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

У ніч на вівторок, 2 січня, Росія атакувала Україну ударними дронами, а зранку - ракетами.

Загалом по території України війська РФ випустили 35 ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Всі їх знищила українська протиповітряна оборона (ППО), повідомили Повітряні сили Збройних сил України. 

У Миколаєві внаслідок падіння уламків сталося загоряння на території міста, повідомив мер Олександр Сєнкевич. 

У Києві зафіксували падіння решток дронів на відкритій місцевості. Інформація щодо потерпілих не надходила, пише Київська міська військова адміністрація.

Близько 6 ранку Україною почала ширитися повітряна тривога через ракетну небезпеку. Росія підняла у повітря 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС для запуску ракет, повідомили Повітряні сили. 

Працює ППО. У Києві лунають вибухи. Українські ЗМІ повідомляють про вибухи у Кропивницькому. 

Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?