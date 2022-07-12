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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "повітряна тривога".
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Одеський театр опери та балету відновив роботу в середині червня. Глядачів менше, ніж зазвичай. Кількість квитків обмежена, аби в разі повітряної тривоги усім вистачило місця в укритті. Як виглядає балет під звуки сирени - дивіться у відео DW.