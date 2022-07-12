Генсек НАТО: Понад 400 вильотів по тривозі у відповідь на маневри Росії

Повітряна тривога у НАТО цього року лунала на 50 відсотків частіше, ніж торік. Як заявив генсек організації Єнс Столтенберг, понад 400 разів винищувачі Альянсу піднімалися у повітря у відповідь на російські маневри.