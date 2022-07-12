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Повітряна тривога

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "повітряна тривога".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як працює Одеська опера в часи війни (12.07.2022) 12.07.2022

Одеський театр опери та балету відновив роботу в середині червня. Глядачів менше, ніж зазвичай. Кількість квитків обмежена, аби в разі повітряної тривоги усім вистачило місця в укритті. Як виглядає балет під звуки сирени - дивіться у відео DW.

Повітряна тривога в ТРЦ: чому це відповідальність кожного

Повітряна тривога в ТРЦ: чому це відповідальність кожного 08.07.2022

Як повинна діяти адміністрація ТРЦ та магазинів у разі повітряної тривоги? Як мають поводити себе відвідувачі місць масового скупчення? Про уроки з розбомбленого росіянами ТРЦ у Кременчуці - в матеріалі DW.
Технології, що рятують життя: як дізнатися про повітряні тривоги в Україні

Технології, що рятують життя: як дізнатися про повітряні тривоги в Україні 29.03.2022

Щодня по всій території України лунають повітряні тривоги. Українські та закордонні програмісти у найстисліші терміни розробили програми для кращого інформування та захисту населення. Подробиці - у DW.

Палестинці випустили по Ізраїлю близько 1600 ракет за три дні

Палестинці випустили по Ізраїлю близько 1600 ракет за три дні 13.05.2021

Повітряна тривога вперше пролунала на півночі Ізраїлю. Авіаудари у відповідь зруйнували фінансовий центр ХАМАС. У регіон відрядили спецпосланця США для посередництва в деескалації.
Генсек НАТО: Понад 400 вильотів по тривозі у відповідь на маневри Росії

Генсек НАТО: Понад 400 вильотів по тривозі у відповідь на маневри Росії 20.11.2014

Повітряна тривога у НАТО цього року лунала на 50 відсотків частіше, ніж торік. Як заявив генсек організації Єнс Столтенберг, понад 400 разів винищувачі Альянсу піднімалися у повітря у відповідь на російські маневри.