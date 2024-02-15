Перший день Берлінале: повітряна тривога і Кілліан Мерфі

Повітряна тривога з України на пресконференції журі, запитання Альберту Серра про симпатії до Путіна й дискусія про АдН ще раз продемонстрували, наскільки політичним є Берлінський міжнародний кінофестиваль.

У день відкриття Берлінале 15 лютого у столиці Німеччини сіро та похмуро. Вранці перед фестивальним палацом на Потсдамській площі ще порожньо: любителі кіно приїдуть туди ввечері - подивитися на європейських та голлівудських зірок та берлінську світську тусовку, що дефілюють червоною килимовою доріжкою. Після того, як почесні гості фестивалю пройдуть у головний зал для глядачів, там розпочнеться урочиста церемонія відкриття Берлінале, а відразу після неї тут же відбудеться перший показ.

Цього року кінофорум відкриється картиною ірландського режисера Тіма Мілантса "Такі дрібниці", головну роль у якій відіграв лауреат "Золотого глобуса" та один із фаворитів на нинішній "Оскар" Кілліан Мерфі. У фільмі йдеться про "пральні Магдалини" - виховно-виправні притулки, які існували в Ірландії, а по суті в'язниці з нелюдськими умовами, до яких відправляли для "реабілітації" так званих "пропащих жінок".

Кілліан Мерфі у фільмі "Такі дрібниці" Фото: Shane O’Connor

Повітряна тривога з України на пресконференції в Берліні

Пресконференція журі Берлінале стала ще одним підтвердженням того, що за ним недаремно закріпилася репутація найбільш політизованого міжнародного фестивалю: політика невблаганно втручалася в атмосферу довгоочікуваного свята - більше, ніж того хотіли його організатори.

Під час запитання, адресованого одній із учасниць журі, українській письменниці Оксані Забужко, у конференцзалі раптово завив пронизливий сигнал повітряної тривоги. Журналісти та члени журі здригнулися, а Забужко схопила мобільний телефон, що лежав перед нею, і відключила в ньому звук. "Вибачте, - сказала вона. - Це спрацював додаток, який сповіщає про ракетні атаки в Україні. Це звучить у нас у країні щодня".

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Шанувальник Путіна Альберт Серра

На незручне запитання довелося відповідати іспанському кінорежисеру й сценаристу Альберту Серра, що входить до складу журі. Кореспондентка DW нагадала йому про інтерв'ю 2018 року російському журналу Colta, в якому той зізнавався у симпатіях до Путіна та бажанні працювати на російську розвідку. Спочатку Серра намагався віджартуватися і зауважив, що він говорив і про те, що хотів би стати папою Римським - мовляв, не всі його слова потрібно сприймати серйозно.

Проте його розлогі міркування у розмові з Colta про патріотизм Путіна, про сподівання на швидкий розвал ЄС та про можливості надавати російській розвідці необхідну інформацію звучали в тому інтерв'ю дуже переконливо. І у відповідь на запитання, чи не змінилися з того часу його переконання, Серра роздратовано відповів, що це "політичне питання", що "з війною все змінилося і Росія всіх засмучує", але що "потрібно зважати на контекст", і що "реальна політика набагато складніша".

Альберт Серра Фото: IMAGO/ABACAPRESS

Журналісти та члени журі виглядали справді шокованими, дізнавшись про інтерв'ю Серра чотирирічної давнини та почувши його відповідь у традиційному для російської пропаганди стилі "не все так однозначно". Один із учасників журі, американський актор та режисер Брейді Корбет спробував виправдати Альберта Серра.

"Я не знайомий із контекстом, у якому Серра сказав ці слова про Путіна в інтерв'ю, але я не можу уявити, що такий видатний режисер говорив це серйозно: напевно, це було сказано з гумором і з нюансами. У будь-якому разі, з більшою кількістю нюансів, ніж тут це було представлено", - сказав Корбет. На що німецький режисер Крістіан Петцольд (Christian Petzold) відповів, що не думає, що Серра потребує захисту: "Він досить сильний… щоб захиститися самому".

Відома своєю непримиренною позицією щодо російської культури Оксана Забужко на запитання, що вона відчуває, перебуваючи у журі разом із шанувальником Путіна, відповіла, що була "заінтригована", почувши відповідь Серра. Українська письменниця спробувала згладити ситуацію. "Є і хороша новина. Учора за вечерею Альберт сказав, що купив мою нову книгу про війну в Україні. Тож є надія, що він трохи просвітиться на цю тему", - сказала Забужко.

Пресконференція журі Берлінале-2024 Фото: Marina Baranovska/DW

Голова журі Берлінале зраділа можливості не відповідати на запитання

Не залишилася поза увагою журналістів і дискусія навколо відкликання запрошень на урочисте відкриття Берлінале для двох членів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Одна з журналісток запитала голову журі, зірку фільмів "12 років рабства" та "Чорна пантера" та лауреатку премії "Оскар" Лупіту Ніого, залишилася б та в залі, якби там були члени правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). "Я іноземка і не знаю тутешньої політичної ситуації. Тому я рада, що мені не доведеться відповідати на це запитання", - сказала Ніого з полегшенням.

Тоді запитання переадресували ще одному члену журі, німецькому режисерові Крістіану Петцольду (Christian Petzold). "Я думаю, що п'ять політиків з АдН на фестивалі, який відвідують тисячі людей, не були б проблемою. Ми не боягузи. Якщо ми не впораємося з їхньою присутністю, це означає, що ми програємо нашу боротьбу", - відповів режисер. Роздратування, яке викликало у Петцольда необхідність говорити не про фільми, а про політику, було очевидним. За його словами, "дискусія навколо АдН та Берлінале надає цій темі більшого значення, ніж вона має".

Які зірки пройдуться по червоній доріжці Берлінале

Попри всю політизованість Берлінале, насамперед, фестиваль - для всіх любителів кіно, можливість подивитись нові фільми, познайомитися з актуальними світовими кінотрендами та побачити голлівудських та європейських кінозірок. І керівники фестивалю Маріетте Ріссенбек та Карло Шатріан, для яких 74-й Берлінале стане останнім роком на цій посаді, доклали всіх зусиль, щоб виправдати очікування гостей та глядачів. Цього року на Берлінале можна буде побачити Кілліана Мерфі, Крістен Стюарт, Адама Сендлера, Ізабель Юппер, Керрі Малліган, Гаеля Гарсіа Берналя, Аманду Сейфілд та Руні Мару.

Лупіто Ніонго - голова міжнародного журі Берлінале-2024 Фото: Nick Barose

На головний приз 74-го Берлінале претендують 20 фільмів, зокрема дві картини німецьких режисерів: Андреас Дрезен (Andreas Dresen) покаже свою нову режисерську роботу "З любов'ю, ваша Гільда" ("In Liebe, Eure Hilde"): біографічний фільм про Гільду Коппі (Hilde Coppi), антифашистку, що входила до складу "Червоної капели" - організації Опору, що діяла в Німеччині в роки Другої світової війни. А Маттіас Ґласнер (Matthias Glasner) представить фільм "Вмирати" ("Sterben") - про відчуження всередині сім'ї та зближення на тлі майбутньої трагедії. Головну роль у ньому зіграв популярний німецький актор Ларс Айдінґер.

За "Золотого ведмедя" боротиметься і режисер з Росії: в основному конкурсі бере участь документальний фільм Віктора Косаковського "Архітектон".

Українські фільми в головному конкурсі Берлінського міжнародного кінофестивалю цього року не представлені, і все ж таки кіно з України присутнє й на Берлінале-2024. Свої роботи представлять три українські режисери: картини Романа Бондарчука "Редакція" та Оксани Карпович "Мирні люди" візьмуть участь у секції Forum, а в категорії Panorama Dokumente покажуть фільм режисерки Світлани Ліщинської "Трішки чужа".

Крім того, на фестивалі відбудеться світова прем'єра документального фільму Абеля Феррари про війну в Україні "Тривожити рану" ("Turn in the Wound"), де голос американської співачки та поетки Патті Сміт, яка декламує вірші французьких поетів Антонена Дарто, Рене Домаля та Артюра Рембо, поєднується зі словами українських солдатів і людей у зонах бойових дій.

Які фільми отримають жадані статуетки Берлінале цього року, журі фестивалю оголосить 24 лютого. А втім, володар одного "Золотого ведмедя" вже відомий: 20 лютого статуетку вручать американському кінорежисерові Мартіну Скорсезе за його внесок у кінематограф, після чого глядачам покажуть стрічку режисера "Відступники" з Джеком Ніколсоном, Леонардо ДіКапріо та Меттом Дей.

Берлінале триватиме з 15 по 25 лютого, загалом на ньому покажуть 233 кінокартини.