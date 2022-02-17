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Кінофестиваль "Берлінале"

Берлінале - Берлінський міжнародний кінофестиваль. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Берлінале".

Берлінський міжнародний кінофестиваль (Берлінале) відбувається щороку в Берліні, починаючи від 1951 року. Головний приз кінофестивалю - Золотий Ведмідь. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Головним переможцем кінофестивалю Берлінале став фільм Алькаррас

Головним переможцем кінофестивалю "Берлінале" став фільм "Алькаррас" 17.02.2022

"Золотого ведмедя" на міжнародному кінофестивалі в Берліні отримала стрічка іспанської режисерки Карли Сімон "Алькаррас".
Берлінале-2022: які фільми включені до конкурсної програми

Берлінале-2022: які фільми включені до конкурсної програми 10.02.2022

У столиці Німеччини стартував 72-й міжнародний кінофестиваль "Берлінале" - третій за значимістю в Європі. Він триватиме до 20 лютого. Українські фільми представлені цього разу поза конкурсною програмою.

Дуже амбітне кіно - кінокритики про український фільм на Берлінале

"Дуже амбітне кіно" - кінокритики про український фільм на Берлінале 10.03.2021

У рамках фекстивалю Берлінале пройшов тиждень показів фільмів для кіноспільноти. Фільм "Стоп-Земля" не взяв нагород, але отримав схвальні відгуки кінокритиків.
Берлінале: Золотого ведмедя отримала стрічка про секс-відео вчительки

"Берлінале": "Золотого ведмедя" отримала стрічка про секс-відео вчительки 05.03.2021

Найкращим фільмом 71-го "Берлінале" стала картина румунського режисера Раду Жуде про історію вчительки, чиє "домашнє відео" опинилося в соціальних мережах.
Берлінале: український фільм Стоп-Земля побореться за глядацькі симпатії

Берлінале: український фільм "Стоп-Земля" побореться за глядацькі симпатії 01.03.2021

У межах кінофестивалю "Берлінале" розпочались покази фільмів для професійної кіноспільноти. До програми потрапила українська стрічка Катерини Горностай "Стоп-Земля", якій критики прогнозують міжнародний успіх.
Український фільм Стоп-Земля: Комплімент поколінню, яке критикують з багатьох сторін

Український фільм "Стоп-Земля": "Комплімент поколінню, яке критикують з багатьох сторін" 01.03.2021

У Берліні 1 березня стартує кінофестиваль Берлінале. Україну на ньому представляє Катерина Горностай з фільмом про українських підлітків "Стоп-Земля". DW поспілкувалась з режисеркою про її фільм та українську молодь.

Берлінале і чорна діра. Фільми оголошені, радості немає

"Берлінале" і "чорна діра". Фільми оголошені, радості немає 13.02.2021

Цей "Берлінале" мав стати найкращим за багато років. Але знаменитий кінофестиваль затягнуло в "чорну діру" коронавірусу. Фільми конкурсної програми оголошені. Вони чудові, але це майже нікого це не тішить.
Кінофестиваль Берлінале перенесли і проведуть у два етапи

Кінофестиваль "Берлінале" перенесли і проведуть у два етапи 18.12.2020

В наступному році берлінський кінофестиваль "Берлінале" пройде в два етапи - в березні відбудуться онлайн-заходи для фахівців та визначення переможців, а покази стрічок широкій публіці проведуть в червні.
Берлінале даватиме гендерно-нейтральні нагороди

"Берлінале" даватиме гендерно-нейтральні нагороди 24.08.2020

Берлінський кінофестиваль з 2021 року відмовиться від нагород за кращі жіночу та чоловічу ролі. Замість них "Срібних ведмедів" присуджуватимуть за кращі головну роль та роль другого плану.
Найвідоміші кінофестивалі світу проведуть кінофест на YouTube

Найвідоміші кінофестивалі світу проведуть кінофест на YouTube 27.04.2020

Німецький "Берлінале" та близько 20 інших найвідоміших кінофестивалів світу, серед яких Каннський та Венеційський, проведуть на YouTube глобальний кінофест. Фільми демонструватимуть безкоштовно.

Що не так із кінопроєктом Дау, який викликав скандал в Україні

Що не так із кінопроєктом "Дау", який викликав скандал в Україні 25.04.2020

В Україні творців фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського запідозрили в тортурах над дітьми і пропаганді насильства. Прокуратура порушила кримінальну справу. DW - про деталі конфлікту.
В Україні творців фільмів Дау підозрюють у тортурах над дітьми

В Україні творців фільмів "Дау" підозрюють у тортурах над дітьми 23.04.2020

Українська прокуратура розслідує обставини зйомок фільмів "Дау" в Харкові у 2008-2011 роках. Над дітьми на змінальному майданчику могло чинитися насильство.
Головний приз Берлінале отримала іранська стрічка Зла не існує

Головний приз "Берлінале" отримала іранська стрічка "Зла не існує" 29.02.2020

"Срібного ведмедя" отримав фільм "Ніколи, рідко, іноді, завжди" американської режисерки Елайзи Хіттман, а приз за кращу режисуру дістався корейцю Хон Сан Су за картину "Жінка, яка втекла".

Українська стрічка про війну і життя на Донбасі: прем'єра у Берліні

Українська стрічка про війну і життя на Донбасі: прем'єра у Берліні 28.02.2020

Серед розбомблених будинків і мінних полів під Донецьком багатодітна родина намагається жити нормальним життям. Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" демонструє, наскільки це важко.
Скандал на Берлінале: у Німеччині обурені фільмом російського режисера Дау. Наташа

Скандал на "Берлінале": у Німеччині обурені фільмом російського режисера "Дау. Наташа" 27.02.2020

Фільм російського кінорежисера Іллі Хржановського "Дау. Наташа", який увійшов до конкурсної програми "Берлінале", викликав хвилю обурення в Німеччині.

Олег Сенцов про свій новий фільм "Номери" на "Берлінале" (21.02.2020) 21.02.2020

Кінострічка "Номери" святкує прем'єрний показ на цьогорічному "Берлінале". Це другий фільм українського режисера Олега Сенцова. Він особисто не брав участі у зйомках, бо перебував у російській тюрмі, але контролював підготовку. Як йому це вдавалось?
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