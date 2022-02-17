Кінофестиваль "Берлінале"

"Берлінале" і "чорна діра". Фільми оголошені, радості немає

Цей "Берлінале" мав стати найкращим за багато років. Але знаменитий кінофестиваль затягнуло в "чорну діру" коронавірусу. Фільми конкурсної програми оголошені. Вони чудові, але це майже нікого це не тішить.