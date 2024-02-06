Скандал на Берлінале: керівництву довелося давати пояснення

Міжнародний кінофестиваль Берлінале ще не розпочався, а в Німеччині вже вибухнув скандал, пов'язаний із тим, що керівництво фестивалю надіслало запрошення на його урочисте відкриття 15 лютого двом політикам із правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Різка публічна критика на адресу організаторів Берлінале і вимоги відкликати запрошення членам АдН змусила дирекцію фестивалю публічно давати пояснення, повідомили в понеділок, 5 лютого, німецькі інформаційні агентства.

У відкритій заяві, опублікованій в Instagram-акаунті Берлінале за підписом директорки фестивалю Марієтте Ріссенбеек (Mariette Rissenbeek), ідеться про те, що уповноважена федерального уряду з питань культури, сенат Берліна і німецькі депутати отримують запрошення на відкриття кінофестивалю за квотами. Квитки поширюються серед демократично обраних депутатів усіх партій у Бундестазі та Бундесраті. Партія "Альтернатива для Німеччини" представлена в обох законодавчих органах Німеччини, тож політики АдН входять до складу комітетів з культури та інших парламентських комісій, і цей факт "треба прийняти", наголошує дирекція Берлінале.

Водночас у заяві підкреслюється, що члени партії АдН "представляють антидемократичні позиції", що суперечать цінностям Берлінале і співробітників фестивалю. "Ми виступаємо проти всіх форм маргіналізації та дискримінації і послідовно відстоюємо цінності відкритої світу ліберальної демократії, - наголошується в документі. - Людям, зокрема обраним представникам, які діють урозріз із цими фундаментальними цінностями, на Берлінале не раді". Керівництво фестивалю запевнило, що "чітко і переконливо" донесе свою позицію в особистих листах представникам АдН.

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Зірки кіно обурилися позицією керівництва Берлінале

2 лютого в інтернеті з'явився відкритий лист (наразі його вже видалено), під яким поставили підписи понад 200 німецьких та закордонних кінематографістів та акторів. Обурені тим, що на урочисте відкриття одного з найбільших у світі міжнародних кінофестивалів запрошено політиків-правовопулістів, підписанти листа зажадали відкликати запрошення для членів АдН. Десятки діячів кіно також висловили обурення на своїх сторінках у соціальних мережах.

Зірка німецького кінематографа Дезіре Носбуш (Désirée Nosbusch) написала в Instagram, що їй "відібрало мову", коли вона дізналася про цю новину. "Ми обговорюємо, чи потрібно заборонити цю партію, а Берлінале запрошує їх на свято", - обурився в мережі Х (колишньому Twitter) актор Крістіан Карманн (Christian Kahrmann), який зіграв одну з головних ролей у популярному німецькому серіалі "Лінденштрассе".

А відома акторка Дженніс Нівенер (Jannis Niewöhner), яка зазвичай утримується від заяв з політичних приводів, закликала керівництво Берлінале "вжити заходів", щоб не допустити появи політиків від АдН на відкритті фестивалю. "Чому це не доводить вас до сказу? Чому ви не лютуєте? Чому б вам не вжити заходів проти цього? Не змінити правила? Що це за перекладання відповідальності? Половина населення Німеччини виходить на демонстрації проти "Альтернативи для Німеччини", а Берлінале, не звертаючи на це уваги, розгортає перед ними червоний килимок", - йдеться в її дописі.

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Як відреагували чиновники від культури?

В офісі федеральної уповноваженої з питань культури та ЗМІ Німеччини також відреагували на скандал із запрошенням правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" на Берлінале, однак тон коментаря різко відрізнявся від реакції кінематографістів.

"Члени комітету у справах культури німецького Бундестагу, що відповідає за питання культури, також були запрошені на відкриття фестивалю Берлінале, проведення якого стало можливим завдяки значним коштам із федерального бюджету. Це відповідає демократичній практиці та повазі федерального уряду до парламенту та його обраних представників", - заявила федеральна уповноважена з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот (Claudia Roth) у відповідь на запитання німецького таблоїду Bild.

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Поряд із кінофестивалями в Каннах і Венеції, Берлінале є одним із найбільших світових кінофестивалів. Цього року він триватиме з 15 до 25 лютого. Участь у конкурсній програмі візьмуть 20 фільмів.