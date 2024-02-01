Оксана Забужко увійшла до складу журі Берлінале

Українська письменниця Оксана Забужко увійшла до складу міжнародного журі кінофестивалю Берлінале-2024. Про це ідеться у поширеному організаторами кінофестивалю у четвер, 1 лютого, пресрелізі .

"Оксана Забужко, яка написала свої перші вірші в юності, є чи не найвизначнішою письменницею в Україні. Вона вже видала понад 20 книг, серед яких поезія, проза та публіцистика", - зазначають організатори "Берлінале". Вони наголошують, що Забужко вивчала філософію, викладала в низці університетів США, отримала численні нагороди в Україні, французький орден Почесного легіону, центральноєвропейську літературну премію Angelus за роман "Музей покинутих секретів" і премію "Книга року-2022" за книгу "Найдовша подорож" про історичні передумови нинішньої війни Росії проти України.

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На "Берлінале-2024" авторитетне міжнародне журі вкотре визначить володарів Золотого та Срібного ведмедів. За "ведмедів" цьогоріч змагатимуться 20 фільмів, а переможців оголосять 24 лютого.

Міжнародне журі очолить акторка, режисерка, продюсерка та письменниця Люпіта Ніонго. До складу журі, крім Забужко, також увійшли актор і режисер Бреді Корбет (США), режисерка Ен Хуей (Гонконг, Китай), німецький режисер Крістіан Петцольд (Christian Petzold), режисер Альберт Серра (Іспанія) та актриса і режисерка Жасмін Трінка (Італія).

Нагадаємо, у 2005 році членом журі кінофестивалю "Берлінале" був український письменник Андрій Курков.