Кінофестиваль у Торонто не покаже фільм "Росіяни на війні"

Керівництво Міжнародного кінофестивалю в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF) скасувало покази документального фільму Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at War), який викликав запеклі суперечки. Заяву про це було опубліковано на сайті фестивалю в четвер, 12 вересня.

У заяві йдеться про те, що стало відомо "про суттєві загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки", які не дають змоги керівництву TIFF "діяти так, як планувалося". Водночас організатори фестивалю наголосили, що залишаються прихильними до висловлення різних думок мирним шляхом. "Ми вважаємо, що цей фільм заслужив місце в програмі нашого фестивалю, і ми зобов'язуємося показати його, коли це буде безпечно", - вказала адміністрація.

За день до цього, 11 вересня, керівництво TIFF заявило, що, "визнаючи і поважаючи занепокоєння і дискусії" навколо суперечливого фільму, воно, тим не менш, сповнене рішучості показати "Росіян на війні" наприкінці тижня. Водночас організатори фестивалю наголосили, що, за їхніми даними, фільм було знято "без відома або участі будь-яких російських урядових агентств", і висловили думку, що його "жодним чином не слід вважати російською пропагандою".

10 вересня стало відомо, що канадський телеканал TVO вирішив не показувати стрічку Трофімової. "Ми дослухалися до думки українсько-канадської громади та її вдумливого і сердечного підходу", - пояснив голова ради директорів TVO Кріс Дей, пояснивши, що канал вивчив надіслані йому відгуки.

Трофімову звинувачують у симпатії до військових РФ

Анастасія Трофімова називає себе російсько-канадською режисеркою. Кілька її фільмів раніше спродюсував російський пропагандистський канал Russia Today (RT). Стрічку "Росіяни на війні" вперше показали у позаконкурсній програмі Венеціанського фестивалю 7 вересня. Напередодні Держагентство з питань кіно України закликало організаторів виключити цей фільм із програми, назвавши його "небезпечним інструментом маніпуляції громадською думкою" і спробою "зобразити агресорів як жертв".

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Трофімова стверджує, що сім місяців знімала російських військовослужбовців в Україні, не отримавши на це дозволу від міноборони РФ. За словами режисерки, вона прагнула показати, що російські солдати - теж люди, причому ті, хто часто сумнівається в необхідності війни проти України. В інтерв'ю незалежному виданню "Люди Байкалу" вона назвала фільм "спробою налагодити діалог між Росією та Україною".

Творці фільму називають його антивоєнним висловлюванням. Критики вважають, що це - спроба "олюднити" російських солдатів і висловити їм симпатію. Опоненти вказують на те, що фільм не показує масових руйнувань в Україні та військових злочинів російської армії. Крім того, у кадрі військовослужбовці РФ повторюють наративи російської пропаганди.

Як наголосив радник Офісу президента України Михайло Подоляк, автори цього фільму та різні інші персонажі часто просувають думку, що все це війна Путіна. "Тільки Путін воює? І близько мільйона санітарних втрат в цій війні з російського боку. Це ж все діти Путіна. Ну, я правильно розумію?", - сказав Подоляк в коментарі 24 каналу.

Також Подоляк зауважив, що фільм показує російських окупантів в позитивному контексті, і свідомо уникає того, що окупанти продовжують вбивати українців. "Послухайте, що ця Трофімова верзе. Каже, що "там гарні пацани; такі сердечні; що вони взагалі не заслуговують, щоб на них ображались. Там взагалі немає ніякого геноциду. Вони дуже обережно себе поводять". Агресор приходить вбивати людину. І вони насолоджуються цим. Це ж людяний агресор! Він буде відрізати людині голову. Але які ж він анекдоти розповідає!", - обурився радник ОПУ.

Рідкісне документальне відеосвідчення?

Водночас стрічку Трофімової також називають одним із небагатьох документальних відеосвідчень з російського боку фронту. У ній солдати ЗС РФ намагаються відповісти на запитання, навіщо вони воюють. Російський кінорежисер Віталій Манський в інтерв'ю телеканалу "Дождь" висловив думку, що фільм "Росіяни на війні", "можливо, потрібно показувати в університетах для вивчення, у військових академіях", але "просто юридично, напевно, не цілком законно показувати без будь-яких спеціальних застережень і форматів його показу".

Конгрес українців Канади - найбільша організація, що представляє українську діаспору в цій країні, - є одним із найзатятіших критиків фільму. Він підняв питання про суму державного і приватного канадського фінансування, отриманого творцями фільму (340 тисяч канадських доларів, або близько 227 тисяч євро).

Нагадаємо, 30 червня український режисер Олег Сенцов представив у Карлових Варах картину "Реал", зняту в українських окопах.