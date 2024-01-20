Болдуїна вдруге звинуватили в ненавмисному вбивстві українки

Голлівудському актору Алеку Болдуїну знову висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві операторки українського походження Галини Гатчинс - після виявлення слідством нових фактів про зброю.

Після виявлення нових фактів у розслідуванні американському акторові Алеку Болдуїну вдруге висунули 19 січня обвинувачення у ненавмисному вбивстві операторки з України Галини Гатчинс.

65-річного актора обвинувачують за двома пунктами: "необережне застосування вогнепальної зброї" та "дії з летальними наслідками, вчинені з повним нехтуванням або байдужістю до безпеки інших". Йому загрожує до 18 місяців позбавлення волі.

У квітні 2023 року звинувачення з Болдуїна зняли, але пізніше прокуратура повідомила про виявлення "додаткових фактів": експертиза пістолета засвідчила, що він міг вистрілити лише під час натискання на спусковий курок, тоді як раніше актор стверджував, що не робив цього.

Трагедія на знімальному майданчику

Під час зйомок вестернa "Іржа" (Rust) у жовтні 2021 року в одній зі сцен виконавець головної ролі та продюсер картини Болдуїн застрелив 42-річну операторку українського походження Гатчинс. Він мав стріляти з пістолета холостими, але, як виявилось, реквізитна зброя була заряджена бойовими набоями. Як вони потрапили на знімальний майданчик, досі залишається нез'ясованим.

Прокуратура висунула обвинувачення в ненавмисному вбивстві Болдуїну та Ганні Гутьєрес-Рід, яка відповідала за зброю і боєприпаси на зйомках. Вони обоє заперечують провину та покладають її один на одного. Асистент режисера Дейв Голлс, який відповідав за безпеку, був засуджений до шести місяців позбавлення волі умовно. В рамках угоди з обвинуваченням, яка дозволила йому уникнути тюрми, він визнав себе винним у тому, що не перевірив револьвер перед сценою.

Сім'я Гатчинс спочатку подала до суду на Болдуїна, звинувативши його в недостатній підготовці до зйомки сцени та невиправданому скороченні витрат на виробництво фільму. Пізніше позов відкликали. "Ми всі вважаємо, що смерть Галини - це жахливий нещасний випадок", - сказав чоловік загиблої Метью Гатчинс.

Зйомки фільму продовжились. Вдівець операторки приєднався до проєкту як виконавчий продюсер - це рішення було частиною позасудової угоди, за якою він відкликав свій позов.

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