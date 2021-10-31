Алек Болдуїн про трагедію на зйомках: Подія, одна на трильйон

Актор Болдуїн підтримує ініціативу обмежити використання справжньої зброї на зйомках фільмів та телешоу.
Американський актор Алек Болдуїн назвав інцидент на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико, під час якого він випадково застрелив операторку Галину Гатчинс, "подією, однією на трильйон". Про це актор заявив у інтерв'ю, поширеному у суботу, 30 жовтня.
Болдуїн додав, що підтримує ідею обмежити використання справжньої зброї на знімальних майданчиках кінофільмів та телешоу.
"Вона (загибла Галина Гатчинс - Ред.) була моєї родиною. Ми були дуже згуртованою командою, яка разом знімала фільм, а потім стався цей жахливий випадок", - цитує Болдуїна агенція AFP.
Також актор зазначив, що не може робити публічних заяв щодо деталей трагедії доки триває слідство.
Нагадаємо, що Алек Болдуїн під час зйомок вестерну "Іржа" ("Rust") у штаті Нью-Мексико, США, 21 жовтня випадково застрелив українську кінооператорку Галину Гатчинс та поранив режисера Джоела Соусу. Як стало відомо, зброя Болдуїна, яка мала бути заряджена холостими набоями, вистрілила бойовими.
Як повідомлялось, у центрі розслідування обставин фатального інциденту - збройова експертка Ганна Ґутьєррес-Рід, яка була відповідальна за зброю на знімальному майданчику, а також асистент режисера Дейв Голлс, який передав Болдуїну зброю, запевнивши у тому, що вона не заряджена бойовими патронами. У ході розслідування він визнав, що не повністю перевірив пістолет, перш ніж назвати зброю безпечною.
Загибла 42-річна Галина Гатчинс - кінематографістка з Лос-Анджелеса. За інформацією з її особистого сайту, вона походить з України, закінчила Інститут журналістики Київського національного університету, раніше працювала розслідувачкою у британському документальному проєкті в Європі. У 2015 році Гатчинс закінчила Американський інститут кіномистецтва.