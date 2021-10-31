Алек Болдуїн про трагедію на зйомках: Подія, одна на трильйон

Американський актор Алек Болдуїн назвав інцидент на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико, під час якого він випадково застрелив операторку Галину Гатчинс, "подією, однією на трильйон". Про це актор заявив у інтерв'ю, поширеному у суботу, 30 жовтня.

Болдуїн додав, що підтримує ідею обмежити використання справжньої зброї на знімальних майданчиках кінофільмів та телешоу.

"Вона (загибла Галина Гатчинс - Ред.) була моєї родиною. Ми були дуже згуртованою командою, яка разом знімала фільм, а потім стався цей жахливий випадок", - цитує Болдуїна агенція AFP.

Також актор зазначив, що не може робити публічних заяв щодо деталей трагедії доки триває слідство.

Трагедія під час зйомок фільму "Іржа"

Нагадаємо, що Алек Болдуїн під час зйомок вестерну "Іржа" ("Rust") у штаті Нью-Мексико, США, 21 жовтня випадково застрелив українську кінооператорку Галину Гатчинс та поранив режисера Джоела Соусу. Як стало відомо, зброя Болдуїна, яка мала бути заряджена холостими набоями, вистрілила бойовими.

Алек Болдуїн після смертельного інциденту на знімальному майданчику

Як повідомлялось, у центрі розслідування обставин фатального інциденту - збройова експертка Ганна Ґутьєррес-Рід, яка була відповідальна за зброю на знімальному майданчику, а також асистент режисера Дейв Голлс, який передав Болдуїну зброю, запевнивши у тому, що вона не заряджена бойовими патронами. У ході розслідування він визнав, що не повністю перевірив пістолет, перш ніж назвати зброю безпечною.

Галина Гатчинс родом з України

Загибла 42-річна Галина Гатчинс - кінематографістка з Лос-Анджелеса. За інформацією з її особистого сайту, вона походить з України, закінчила Інститут журналістики Київського національного університету, раніше працювала розслідувачкою у британському документальному проєкті в Європі. У 2015 році Гатчинс закінчила Американський інститут кіномистецтва.