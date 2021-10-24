 Смерть операторки від пострілу Болдуїна: під увагою слідства - двоє осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2021

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Смерть операторки від пострілу Болдуїна: під увагою слідства - двоє осіб

Експертка, яка готувала зброю для Алека Болдуїна, та асистент режисера опинилися у центрі уваги правоохоронців після нещасного випадку під час зйомки вестерна "Іржа".

Застрелена Алеком Болдуїном Галина Гатчинс була родом з України

Застрелена Алеком Болдуїном Галина Гатчинс була родом з України

У центрі розслідування обставин фатального інциденту під час зйомок фільму за участі актора Алека Болдуїна в американському штаті Нью-Мексико опинилися двоє осіб. Ними є збройова експертка Ганна Ґутьєррес-Рід, яка була відповідальна за зброю на знімальному майданчику, а також асистент режисера Дейв Голлс. Він передав Болдуїну зброю, з якої було поранено режисера Джоела Соуса та операторку Галину Гатчинс. Для Гатчинс постріл зрештою став смертельним.

Згідно з попереднім звітом поліції щодо розслідування інциденту, який у суботу, 23 жовтня, цитують американські ЗМІ, Ганна Ґутьєррес-Рід підготувала зброю до зйомок, а Дейв Голлс передав її Болдуїну, запевнивши у тому, що вона не заряджена бойовими патронами. Голлс "не знав про те, що зброя була заряджена бойовими патронами", йдеться у звіті поліції.

Алек Болдуїн після смертельного інциденту на знімальному майданчику

Алек Болдуїн після смертельного інциденту на знімальному майданчику

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За даними видання Los Angeles Times, за кілька годин до стрілянини на знімальному майданчику панувало напруження через те, що шестеро членів знімальної групи скаржилися на умови праці. Серед тих, хто вимагав кращих умов роботи, згідно з повідомленням ЗМІ, була й застрелена Галина Гатчинс.

Трагічний інцидент стався у четвер, 21 жовтня, час зйомок вестерну "Іржа" ("Rust"), в якому Болдуїн не лише грав, але й був продюсером. Самого актора допитали, але йому не висовували підозри.

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