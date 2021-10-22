Смертельний постріл Болдуїна: поліція обшукала знімальний майданчик

Шок після смерті операторки Галини Гатчинс від пострілу актора Алека Болдуїна ще не минув. Поліція розслідує, як реквізитна зброя виявилася зарядженою справжніми набоями.
Американська поліція розслідує обставини інциденту на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико, під час якого актор Алек Болдуїн випадково застрелив операторку Галину Гатчинс. Як повідомили в поліції ввечері п'ятниці, 22 жовтня, багато питань поки що залишаються відкритими. Слідчі провели обшуки знімального майданчику.
Як повідомило видання New York Times з посиланням на звіт поліції, асистент режисера під час зйомок вестерну "Іржа" ("Rust") передав Болдуїну реквізитну зброю, з якої він мав стріляти в одній зі сцен фільму. При цьому він зазначив, що вона не заряджена бойовими патронами, йдеться у звіті.
Утім, вистріл зі зброї поранив 42-річну Гатчинс. Її терміново госпіталізували гелікоптером, однак жінку не вдалося врятувати. Крім того, Болдуїн поранив 48-річного режисера Джоела Соуса, якого так само спершу доставили в лікарню. За повідомленнями американський ЗМІ, чоловіка вже виписали.
Актор Алек Болдуїн після інциденту поширив повідомлення у Twitter, в якому запевнив у "повній співпраці зі слідством, аби з'ясувати, як могла статися трагедія". "Немає слів, аби висловити шок і сум через трагічний випадок, який забрав життя Галини Гатчинс, дружини, матері та колеги, якою ми надзвичайно захоплювалися", - написав актор. Болдуїн також висловив співчуття родині загиблої та сказав, що перебуває в контакті з її чоловіком, аби надати йому необхідну підтримку.
Поліція вже опитала актора. "Підозру висунуто не було, не було і затримань", - цитує речника шерифа міста Санта-Фе інформагенція AFP. Під час обшуків поліція конфіскувала зброю, з якої було зроблено смертельний вистріл, гільзи від патронів, а також одяг, який був на Болдуїні під час зйомок. На фото з місця інциденту, що були зняті після трагедії та поширилися в мережі, видно, як Болдуїн у розпачі розмовляє телефоном. Газета Santa Fe New Mexican повідомила, що її репортер бачив актора в сльозах.
Виробництво фільму після інциденту призупинили на невизначений час. Зйомки низькобюджетного вестерну "Іржа", в якому Болдуїн не лише грав, але й був продюсером, розпочалися на початку жовтня на ранчо в пустелі Нью-Мексико неподалік колишнього містечка, де видобували золото. Раніше там уже було знято чимало фільмів.