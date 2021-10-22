Смертельний постріл Болдуїна: поліція обшукала знімальний майданчик

Американська поліція розслідує обставини інциденту на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико, під час якого актор Алек Болдуїн випадково застрелив операторку Галину Гатчинс. Як повідомили в поліції ввечері п'ятниці, 22 жовтня, багато питань поки що залишаються відкритими. Слідчі провели обшуки знімального майданчику.

Як повідомило видання New York Times з посиланням на звіт поліції, асистент режисера під час зйомок вестерну "Іржа" ("Rust") передав Болдуїну реквізитну зброю, з якої він мав стріляти в одній зі сцен фільму. При цьому він зазначив, що вона не заряджена бойовими патронами, йдеться у звіті.

Утім, вистріл зі зброї поранив 42-річну Гатчинс. Її терміново госпіталізували гелікоптером, однак жінку не вдалося врятувати. Крім того, Болдуїн поранив 48-річного режисера Джоела Соуса, якого так само спершу доставили в лікарню. За повідомленнями американський ЗМІ, чоловіка вже виписали.

Галині Гатчинс було 42 роки

Актор Алек Болдуїн після інциденту поширив повідомлення у Twitter, в якому запевнив у "повній співпраці зі слідством, аби з'ясувати, як могла статися трагедія". "Немає слів, аби висловити шок і сум через трагічний випадок, який забрав життя Галини Гатчинс, дружини, матері та колеги, якою ми надзвичайно захоплювалися", - написав актор. Болдуїн також висловив співчуття родині загиблої та сказав, що перебуває в контакті з її чоловіком, аби надати йому необхідну підтримку.

Поліція вже опитала актора. "Підозру висунуто не було, не було і затримань", - цитує речника шерифа міста Санта-Фе інформагенція AFP. Під час обшуків поліція конфіскувала зброю, з якої було зроблено смертельний вистріл, гільзи від патронів, а також одяг, який був на Болдуїні під час зйомок. На фото з місця інциденту, що були зняті після трагедії та поширилися в мережі, видно, як Болдуїн у розпачі розмовляє телефоном. Газета Santa Fe New Mexican повідомила, що її репортер бачив актора в сльозах.

Алек Болдуїн після смертельного інциденту на знімальному майданчику

Виробництво фільму після інциденту призупинили на невизначений час. Зйомки низькобюджетного вестерну "Іржа", в якому Болдуїн не лише грав, але й був продюсером, розпочалися на початку жовтня на ранчо в пустелі Нью-Мексико неподалік колишнього містечка, де видобували золото. Раніше там уже було знято чимало фільмів.