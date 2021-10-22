Алек Болдуїн під час зйомок фільму застрелив операторку з України

Американський актор і продюсер Алек Болдуїн під час зйомок вестерну "Іржа" ("Rust") у штаті Нью-Мексико, США, випадково застрелив українську кінооператорку Галину Гатчинс та поранив режисера Джоела Соусу.

Нещасний випадок трапився у четвер, 22 жовтня, повідомляють місцеві правоохоронці. Як стало відомо, зброя Болдуїна, яка мала бути заряджена холостими набоями, вистрілила на знімальному майданчику.

Під час зйомок фільму Алек Болдуїн застрелив колегу на майданчику

42-річну Гатчинс терміново госпіталізували гелікоптером, однак її не вдалося врятувати, вказує агенція Reuters. Режисер Соуса перебуває в лікарні. За даними ЗМІ, його стан критичний.

Виробництво фільму після інциденту зупинили. Поліція розслідує всі обставини справи.

Галин Гатчинс родом з України

Загибла 42-річна Галина Гатчинс - кінематографістка з Лос-Анджелеса. За інформацією з її особистого сайту, вона походить з України, закінчила Інститут журналістики Київського національного університету, раніше працювала розслідувачкою у британському документальному проєкті в Європі. У 2015 році Гатчинс закінчила Американський інститут кіномистецтва.

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