 Алек Болдуїн під час зйомок фільму застрелив операторку з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2021

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Новини

Алек Болдуїн під час зйомок фільму застрелив операторку з України

Нещасний випадок трапився на зйомках вестерну "Іржа" у штаті Нью-Мексико. Актор Алек Болдуїн вистрілив із реквізитної зброї і смертельно поранив кінооператорку Галину Гатчинс з України.

Кінооператорка Галина Гатчинз

Кінооператорка Галина Гатчинс отримала смертельне поранення на знімальному майданчику

Американський актор і продюсер Алек Болдуїн під час зйомок вестерну "Іржа" ("Rust") у штаті Нью-Мексико, США, випадково застрелив українську кінооператорку Галину Гатчинс та поранив режисера Джоела Соусу.

Нещасний випадок трапився у четвер, 22 жовтня, повідомляють місцеві правоохоронці. Як стало відомо, зброя Болдуїна, яка мала бути заряджена холостими набоями, вистрілила на знімальному майданчику.

Актор і продюсер Алек Болдуїн

Під час зйомок фільму Алек Болдуїн застрелив колегу на майданчику

42-річну Гатчинс терміново госпіталізували гелікоптером, однак її не вдалося врятувати, вказує агенція Reuters. Режисер Соуса перебуває в лікарні. За даними ЗМІ, його стан критичний.

Виробництво фільму після інциденту зупинили. Поліція розслідує всі обставини справи.

Галин Гатчинс родом з України

Загибла 42-річна Галина Гатчинс - кінематографістка з Лос-Анджелеса. За інформацією з її особистого сайту, вона походить з України, закінчила Інститут журналістики Київського національного університету, раніше працювала розслідувачкою у британському документальному проєкті в Європі. У 2015 році Гатчинс закінчила Американський інститут кіномистецтва. 

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