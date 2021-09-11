У США оголосили переможців Emmy

У США відбулась 73-тя церемонія вручення телевізійної премії Emmy. Нагорода присуджується Академією телевізійних наук і мистецтв США за передачі прайм-тайм, що транслюються у вечірні години і привертають найбільшу кількість глядачів. Захід відбувся у неділю, 19 вересня, в приміщенні театру The Microsoft Theater в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

Комедійний серіал "Тед Лассо" і Багатосерійна драма "Корона" про британську королівську родину визнаний найкращим драматичним серіалом. Як найкращий комедійний серіал нагороди отримала серія "Тед Лассо". Премію за найкращий мінісеріал отримав "Хід королеви".

Судейкіс названий найкращим комедійним актором

Американський сценарист і продюсер Джейсон Судейкіс, що знявся у серіалі "Тед Лассо", був названий найкращим комедійним актором. Статуетки також отримали британці Ханна Уеддінгем і Бретт Голдстін за ролі другого плану - власниці футбольного клубу і зіркового гравця у віці.

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"Це - шоу про сім'ю, про наставників і вчителів, про товаришів по команді. І я б не був тут, якби в моєму житті були відсутні ці три речі", - сказав Судейкіс, приймаючи нагороду.

Статуетка Emmy також у Джилліан Андерсон

Серіал "Корона" приніс перемоги акторам другого плану Джилліан Андерсон (за роль колишньої прем'єр-міністерки Великобританії Маргарет Тетчер) і Тобайас Мензіс (за роль принца Філіпа). Крім того, були відзначені сценарій і режисура драми. Для Андерсон це вже друга Emmy в колекції. Попередню вона взяла 24 роки тому за яскраву роботу в "Секретних матеріалах".

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Премія Emmy, заснована у 1946 році, є статуеткою крилатої жінки з моделлю атома в руках. Назва премії походить від слова "immy" - так називалася катодна трубка в перших телевізійних камерах.