 У США оголосили переможців Emmy | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2021

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Новини

У США оголосили переможців Emmy

Джейсон Судейкіс з серіалу "Тед Лассо" названий найкращим комедійним актором. Emmy за кращу жіночу роль другого плану в драматичному серіалі отримала зірка "Корони" Джилліан Андерсон.

Статуетки Emmy

Статуетки Emmy

У США відбулась 73-тя церемонія вручення телевізійної премії Emmy. Нагорода присуджується Академією телевізійних наук і мистецтв США за передачі прайм-тайм, що транслюються у вечірні години і привертають найбільшу кількість глядачів. Захід відбувся у неділю, 19 вересня, в приміщенні театру The Microsoft Theater в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

Комедійний серіал "Тед Лассо" і Багатосерійна драма "Корона" про британську королівську родину визнаний найкращим драматичним серіалом. Як найкращий комедійний серіал нагороди отримала серія "Тед Лассо". Премію за найкращий мінісеріал отримав "Хід королеви".

 Судейкіс названий найкращим комедійним актором

Американський сценарист і продюсер Джейсон Судейкіс, що знявся у серіалі "Тед Лассо", був названий найкращим комедійним актором. Статуетки також отримали британці Ханна Уеддінгем і Бретт Голдстін за ролі другого плану - власниці футбольного клубу і зіркового гравця у віці.

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"Це - шоу про сім'ю, про наставників і вчителів, про товаришів по команді. І я б не був тут, якби в моєму житті були відсутні ці три речі", - сказав Судейкіс, приймаючи нагороду.

Статуетка Emmy також у Джилліан Андерсон

Серіал "Корона" приніс перемоги акторам другого плану Джилліан Андерсон (за роль колишньої прем'єр-міністерки Великобританії Маргарет Тетчер) і Тобайас Мензіс (за роль принца Філіпа). Крім того, були відзначені сценарій і режисура драми. Для Андерсон це вже друга Emmy в колекції. Попередню вона взяла 24 роки тому за яскраву роботу в "Секретних матеріалах".

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Премія Emmy, заснована у 1946 році, є статуеткою крилатої жінки з моделлю атома в руках. Назва премії походить від слова "immy" - так називалася катодна трубка в перших телевізійних камерах.

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    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

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  • Головний приз Каннського фестивалю.

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    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    Повернення звичного світу

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  • Канни - 2021

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    Ризик попри вакцинацію

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  • Кадр із фільму Бенедетто Пола Верховена

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    "Бенедетто" Пола Верховена

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    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    "Аннетт" Леоса Каракса

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  • Кадр із фільму Петрови в грипі Кирила Серебреннікова

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    Візьме участь у конкурсній програмі також фільм "Петрові в грипі" російського режисера Кирила Серебреннікова, якого 2020 року було засуджено до умовного терміну ув'язнення у спірному процесі про розкрадання державних коштів. Стрічка Серебреннікова розповідає гіпнотичну історію родини, яка намагається врятуватися від пандемічної хвилі грипу. Режисер написав сценарій ще до пандемії ковіду.

    Автор: Дмитро Вачедін, Елізабет Ґренір


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