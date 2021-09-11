У США оголосили переможців Emmy

У США відбулась 73-тя церемонія вручення телевізійної премії Emmy. Нагорода присуджується Академією телевізійних наук і мистецтв США за передачі прайм-тайм, що транслюються у вечірні години і привертають найбільшу кількість глядачів. Захід відбувся у неділю, 19 вересня, в приміщенні театру The Microsoft Theater в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).
Комедійний серіал "Тед Лассо" і Багатосерійна драма "Корона" про британську королівську родину визнаний найкращим драматичним серіалом. Як найкращий комедійний серіал нагороди отримала серія "Тед Лассо". Премію за найкращий мінісеріал отримав "Хід королеви".
Судейкіс названий найкращим комедійним актором
Американський сценарист і продюсер Джейсон Судейкіс, що знявся у серіалі "Тед Лассо", був названий найкращим комедійним актором. Статуетки також отримали британці Ханна Уеддінгем і Бретт Голдстін за ролі другого плану - власниці футбольного клубу і зіркового гравця у віці.
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"Це - шоу про сім'ю, про наставників і вчителів, про товаришів по команді. І я б не був тут, якби в моєму житті були відсутні ці три речі", - сказав Судейкіс, приймаючи нагороду.
Статуетка Emmy також у Джилліан Андерсон
Серіал "Корона" приніс перемоги акторам другого плану Джилліан Андерсон (за роль колишньої прем'єр-міністерки Великобританії Маргарет Тетчер) і Тобайас Мензіс (за роль принца Філіпа). Крім того, були відзначені сценарій і режисура драми. Для Андерсон це вже друга Emmy в колекції. Попередню вона взяла 24 роки тому за яскраву роботу в "Секретних матеріалах".
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Премія Emmy, заснована у 1946 році, є статуеткою крилатої жінки з моделлю атома в руках. Назва премії походить від слова "immy" - так називалася катодна трубка в перших телевізійних камерах.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
Повернення після тривалого затишшя
Канни повернулися. Якби відсутність знаменитого кінофестивалю в 2020 році просто означала, що зірки в смокінгах і вечірніх сукнях не вип'ють коктейль на прекрасній набережній, це було б пів біди. Але насправді зрив фестивалю в минулому році через пандемію спричинив небачений "затор" у кінопроцесі.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
Під час пандемії - майже без нового кіно
Нові фільми - йдеться передусім про авторське кіно - практично не виходили. Випускати продукт, в який вкладено мільйони євро і важку працю, в нікуди, в пандемійний світ без фестивалів - собі дорожче. Ніхто не помітить і ніхто не оцінить.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
Повернення звичного світу
Виходить, продюсери приберігали давно зняте, щоб вивалити це все у відповідний момент, коли звичний світ повернеться. І цей момент настав. 74-й Каннський фестиваль відбувається на Лазурному узбережжі з 6 по 17 липня.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
Ризик попри вакцинацію
Щоб фестиваль міг повернутися, повинні були збігтися дві речі: успіхи вакцинації в Євросоюзі та бажання зберегти культурну своєрідність колишнього світу. Будь-який культурний захід тепер - ризик, але що поробиш - з вірусом доведеться жити.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
Плювальні тести в Каннах
Втім, фестиваль оснащений за останнім словом пандемійної техніки: кінокритики, що приїхали, в один голос дивуються "плювальним" тестам на коронавірус. Кажуть, що слини для аналізу треба стільки, що плювати в пробірку доводиться не менше десяти хвилин.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
"Бенедетто" Пола Верховена
Про всі гучні імена та фільми на фестивалі розповісти не вийде: тривале очікування вистрілило у феєрверк гучних імен. Ось старий майстер Пол Верховен і його "Бенедетто" про лесбійське кохання в італійському монастирі 17-го століття. Від фільму очікують провокації, але щоб у наш час домогтися провокації, потрібно сильно постаратися.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
"Аннетт" Леоса Каракса
А найбільше чекають на "Аннетт" француза Леоса Каракса: мюзикл, але, за чутками, більше, ніж мюзикл. У стендап-коміка і оперної співачки народжується дочка з загадковим обдаруванням і перевертає з ніг на голову все колишнє життя парочки та й, схоже, весь колишній світ загалом.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
"Французький вісник" Веса Андерсона
Американський режисер Вес Андерсон зібрав у своєму фільмі "Французький вісник" справжній зірковий ансамбль, до якого потрапили Адрієн Броуді, Тільда Свінтон, Леа Сейду, Френсіс Мак-Дорманд, Тімоті Шаламе та Білл Мюррей. У притаманному лише йому стилі Андерсон розповідає у стрічці історію вигаданого журналу, що є алюзією на видання The New Yorker, яке дуже полюбляє режисер.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
"Франція" Брюно Дюмона
Французька акторка Леа Сейду грає головну роль одразу в чотирьох фільмах, представлених цього року на Каннському кінофестивалі, три з яких - у конкурсній програмі. Окрім "Французького вісника", Сейду також знялася в "Історії моєї дружини" угорської режисерки Ільдіко Еньєді. А у фільмі "Франція" Брюно Дюмона акторка грає воєнну репортерку, яку затягує вихор трагічний подій.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
"Петрови в грипі" Кирила Серебреннікова
Візьме участь у конкурсній програмі також фільм "Петрові в грипі" російського режисера Кирила Серебреннікова, якого 2020 року було засуджено до умовного терміну ув'язнення у спірному процесі про розкрадання державних коштів. Стрічка Серебреннікова розповідає гіпнотичну історію родини, яка намагається врятуватися від пандемічної хвилі грипу. Режисер написав сценарій ще до пандемії ковіду.
Автор: Дмитро Вачедін, Елізабет Ґренір