"Хід королеви": ексчемпіонка світу з шахів судиться з Netflix

Легендарна грузинська шахістка, п'ятиразова чемпіонка світу Нона Гапріндашвілі подала судовий позов проти американської компанії Netflix через популярний мінісеріал "Хід королеви". Про це повідомила у п'ятницю, 17 вересня, агенція "Новини-Грузія".

Ексчемпіонка вимагає, щоб Netflix виплатив їй п'ять мільйонів доларів компенсації та виключив з серіалу епізоди, в яких представлена ​​неправдива інформація про неї. "Netflix нахабно і свідомо брехав про досягнення Гапріндашвілі з дешевою і цинічною метою "роздути драму", створивши враження, ніби його вигадана героїня змогла зробити те, чого не зробила жодна інша жінка, включаючи Гапріндашвілі", - зазначається у позові.

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Ще однією образою Гапріндашвілі вважає той факт, що в серіалі Netflix вона названа росіянкою, хоча сценаристи знали, що вона грузинка. "Грузини постраждали від панування Росії, коли були частиною Радянського Союзу, а потім зазнали вторгнення з боку Росії", - наголошується в позові.

Грузинська шахістка Нона Гапріндашвілі

Інтереси ексчемпіонки світу представляє група американських і грузинських юристів.

Що не так в серіалі "Хід королеви"?

Створений у 2020 році серіал знятий за однойменним романом Уолтера Тевіса, він отримав кілька престижних премій і став найпопулярнішим мінісеріалом в історії Netflix: за перші чотири тижні його подивилися 62 мільйони осіб. У центрі сюжету - життя вигаданого персонажа: шахістки Бет Хармон.

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В одному з епізодів її описують як єдину жінку-чемпіонку, яка змагалася з чоловіками. "Єдина незвичайна річ в ній (Хармон) насправді - це її стать. І навіть це не унікальне явище для Росії. Є Нона Гапріндашвілі, але вона чемпіонка світу серед жінок і ніколи не зустрічалася з чоловіками", - йдеться в сценарії серіалу, одним з консультантів якого був ексчемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров.

Нона Гапріндашвілі вказала в позові, що до 1968 року, про який йдеться у цьому епізоді, вона змагалася як мінімум з 59 шахістами-чоловіками, у тому числі 10 гросмейстерами. А після перемоги на відкритому чемпіонаті США в 1977-му вона стала першою жінкою, яка здобула звання міжнародного гросмейстера серед чоловіків. Нона Гапріндашвілі залишалася чемпіонкою світу з шахів з 1962 до 1978 року.