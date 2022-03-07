Новини, повідомлення та матеріали про американську компанію Netflix, опубліковані на сайті Deutsche Welle.

Компанія Netflix була заснована 1997 року – спочатку як онлайн-відеотека. 2007 року Netflix почав пропонувати стрімінговий сервіс "відео на вимогу". Штаб-квартира Netflix розташована в американському місті Лос-Гатос. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.