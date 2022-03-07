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Netflix

Новини, повідомлення та матеріали про американську компанію Netflix, опубліковані на сайті Deutsche Welle.

Компанія Netflix була заснована 1997 року – спочатку як онлайн-відеотека. 2007 року Netflix почав пропонувати стрімінговий сервіс "відео на вимогу". Штаб-квартира Netflix розташована в американському місті Лос-Гатос. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Світові концерни позиціонують себе проти агресії Росії (07.03.2022) 07.03.2022

Не лише світова політика, а й міжнародний бізнес займає дедалі активнішу позицію щодо війни Росії проти України і запроваджує низку безпрецедентних болісних заходів проти РФ. Перелік - у відео DW.
Коментар: Емілі в Парижі і стереотипи - подвійні стандарти Netflix

Коментар: "Емілі в Парижі" і стереотипи - подвійні стандарти Netflix 24.12.2021

Українські соцмережі збурив стереотипний образ українки в серіалі "Емілі в Парижі" від Netflix. Таким чином американська стрімінгова платформа суперечить власній політиці різноманіття, вважає Лариса Денисенко.
Суд зобов'язав Кевіна Спейсі виплатити 31 мільйон продюсерам Карткового будинку

Суд зобов'язав Кевіна Спейсі виплатити 31 мільйон продюсерам "Карткового будинку" 23.11.2021

Майже 31 мільйон доларів має виплатити актор Кевін Спейсі, який звинувачувався у сексуальних домаганнях, компанії, що зняла серіал "Картковий будинок".

Хід королеви: ексчемпіонка світу з шахів судиться з Netflix

"Хід королеви": ексчемпіонка світу з шахів судиться з Netflix 18.09.2021

Легендарна шахістка Нона Гапріндашвілі вимагає, щоб Netflix виплатив 5 мільйонів доларів компенсації та виключив з серіалу "Хід королеви" епізоди, в яких представлена неправдива інформація про неї.
Податок на Google: що змінить для українців ПДВ на послуги ІТ-гігантів

"Податок на Google": що змінить для українців ПДВ на послуги ІТ-гігантів 04.06.2021

В Україні зобов'яжуть закордонні ІТ-компанії на кшталт Google та Facebook сплачувати 20 відсотків податку від вартості послуг, реалізованих у країні. Експерти прогнозують, що податок зрештою ляже на плечі користувачів.
Акції Facebook, Tesla, Netflix і Microsoft допущені до обігу в Україні

Акції Facebook, Tesla, Netflix і Microsoft допущені до обігу в Україні 08.12.2020

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні акції низки великих американських компаній.

Біохакери: новий німецький серіал на Netflix

"Біохакери": новий німецький серіал на Netflix 22.08.2020

На Netflix стартував новий німецький серіал - "Біохакери". Трилер про незаконні генетичні досліди обіцяє стати культовим.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla (фотогалерея)

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla (фотогалерея) 31.07.2020

Коронавірус підкосив світову економіку. Але не всі програють через пандемію COVID-19. Сервіси відео- й аудіострімінгу - серед тих, кому карантин допоміг збільшити прибутки. Хто ще опинився у виграші - в добірці DW.
Tesla упевнено пішла на обгін

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla 31.07.2020

Коронавірус підкосив світову економіку. Але не всі програють через пандемію COVID-19. Сервіси відео- й аудіострімінгу - серед тих, кому карантин допоміг збільшити прибутки. Хто ще опинився у виграші - в добірці DW.
Стрімінг-платформа Netflix лідирує за кількістю номінантів на премію Еммі

Стрімінг-платформа Netflix лідирує за кількістю номінантів на премію "Еммі" 29.07.2020

Цьогорічна премія "Еммі" - двобій Netflix та американського платного телеканалу HBO. А німецький мінісеріал "Неортодоксальна" представлений одразу у декількох номінаціях.
Дедалі більше німців платять за перегляд фільмів онлайн

Дедалі більше німців платять за перегляд фільмів онлайн 29.03.2019

Популярність стрімінгових сервісів найшвидше зростає в Німеччині серед молоді. Ціна питання: 3-11 євро в місяць. Новачку Apple TV+ доведеться наздоганяти лідерів - Amazon і Netflix.
Ювілей з багатьма зірками: 75-й Венеційський кінофестиваль

Ювілей з багатьма зірками: 75-й Венеційський кінофестиваль 29.08.2018

На Венеційський кінофестиваль-2018, що розпочався в середу, 29 серпня, приїхало особливо багато знаменитостей, тож боротьба за "Золотого лева" буде непростою. Активно заявив про себе і стрімінговий відеосервіс Netflix.

Барак і Мішель Обами підписали угоду з Netflix

Барак і Мішель Обами підписали угоду з Netflix 22.05.2018

Netflix повідомив, що Барак і Мішель Обами зможуть займатися виробництвом художніх і документальних фільмів, серіалів та програм.
Найцікавіше на Каннському кінофестивалі 2018 (фотогалерея)

Найцікавіше на Каннському кінофестивалі 2018 (фотогалерея) 09.05.2018

Конкурс з "політичним вибухом", суперечкою з Netflix та іншими особливостями - 71-ий Каннський міжнародний кінофестиваль, який триває з 8 по 19 травня.

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть?

Каннський кінофестиваль 2018: що показуватимуть? 09.05.2018

Конкурс з "політичним вибухом", суперечкою з Netflix та іншими особливостями - 71-ий Каннський міжнародний кінофестиваль, який триватиме з 8 по 19 травня.

Кінець американського мережевого нейтралітету. Що далі?

Кінець американського "мережевого нейтралітету". Що далі? 15.12.2017

Американська Федеральна комісія з комунікацій (FCC) скасувала правила, що вимагали від провайдерів ставитися до усіх потоків даних у мережі однаково. Це може відкрити шлях до цифрової нерівності.
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