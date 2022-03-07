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Новини, повідомлення та матеріали про американську компанію Netflix, опубліковані на сайті Deutsche Welle.
Компанія Netflix була заснована 1997 року – спочатку як онлайн-відеотека. 2007 року Netflix почав пропонувати стрімінговий сервіс "відео на вимогу". Штаб-квартира Netflix розташована в американському місті Лос-Гатос. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В Україні зобов'яжуть закордонні ІТ-компанії на кшталт Google та Facebook сплачувати 20 відсотків податку від вартості послуг, реалізованих у країні. Експерти прогнозують, що податок зрештою ляже на плечі користувачів.