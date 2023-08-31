Голлівуд страйкує, Венеція приймає гостей

Через страйк у Голлівуді Венеційський кінофестиваль недорахувався зірок. Але все одно обіцяє здивувати та порадувати публіку. Що покаже світу українське кіно?

У розпал пандемії COVID-19 кінофестивалю у Венеції чекали навіть ті, хто взагалі ніколи за ним не стежив. Коли багато хто вже прогнозував захід кінематографу і віщував кінець епохи кінотеатрів, справжні кіномани нарешті ковтнули свіжого повітря на острові Лідо і усвідомили, що кіно ще живе. Як справедливо зазначали тоді кінокритики, Венеційський фестиваль став єдиним зі світових кінофестивалів, "акції" якого виросли за часів пандемії.

На нинішньому Венеційському бієнале, який відбувається з 30 серпня до 9 вересня і в рамках якого проводиться й Венеційський міжнародний кінофестиваль, ковідних обмежень уже немає. Єдиною "ложкою дьогтю" обіцяє стати страйк сценаристів та акторів Голлівуду. Проте свято кіно на острові Лідо вселяє надію, що ювілейний - 80-й кінофестиваль - не затьмарять навіть ці події.

Менше гламуру на червоному килимку

Страйк у Голлівуді для самого фестивалю вже має наслідки. Венеції 2023 року доведеться обійтися без багатьох зірок Голлівуду. Наприклад - без Бредлі Купера та спродюсованої Netflix картини "Маестро" (Maestro). Цей фільм розповідає про життя композитора Леонарда Бернстайна. Бредлі Купер виступає в ньому не лише режисером, а й виконавцем головної ролі. Керівництво Netflix запевнило директора фестивалю в тому, що Купер, який уже показував у 2018 році у Венеції фільм "Зірка народилася", "не хоче йти проти гільдії". Те саме - з фільмом Девіда Фінчера "Вбивця" (The Killer), що належить Netflix, з Майклом Фассбендером у головній ролі. Крім того, не прикрасять собою венеційську прем'єру й зірки з картини "Бідолашки" (Poor Things) Йоргоса Лантімоса, де головні ролі зіграли Емма Стоун, Марк Руффало та Віллем Дефо.

Гільдія кіноакторів (що входить до профспілки SAG-AFTRA) та гільдія сценаристів Америки (WGA) заборонили своїм членам поїздки на фестивалі з метою реклами. Виняток зробили для деяких "незалежних" картин. Тому на острові Лідо очікують побачити Адама Драйвера, який зіграв головну роль у картині Майкла Манна "Феррарі" (Ferrari). Прилетять до Венеції і Софія Коппола, і вдова Елвіса Преслі - з картиною "Прісцілла", яка розповідає про життя дружини зіркового музиканта.

Кадр із фільму "Прісцілла" Фото: Philippe Le Sourd

На червоному килимку перед Palazzo del Cinema очікують зіркового повернення звинуваченого дев'ятьма жінками у домаганнях Люка Бессона, який випав з фавору світового кінематографу. Приїдуть до Венеції й виконавці з фільму Романа Поланскі "Палац" (The Palace), серед них - німецький актор Олівер Мазуччі (Oliver Masucci). Рішення запросити до Венеції режисерів Романа Поланскі і Вуді Аллена, які стали "токсичними", звичайно, сподобалося далеко не всім, адже обидва режисери розкололи співтовариство кінематографістів у зв'язку зі звинуваченнями руху #MeToo. Тому на червоному килимку, мабуть, будуть і протести.

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Чим здивує кінофестиваль?

Крім страйків та скандалів, Венеція, звичайно ж, робить ставку на перлини світового кіно, і на глядачів чекають гучні прем'єри. Великі надії кінокритики покладають на картину "Я капітан" Маттео Гарроне. Драма італійського режисера "Гоморри" розповідає про долю біженців, які вирушають із Дакара до Європи. Польський режисер Малгожата Шумовська покаже картину "Жінка з…" (Woman Of) про кохання транс-людей. На її батьківщині, де консервативний уряд обмежує права ЛГБТ-спільноти, фільм, напевно, викличе сильну реакцію.

Безперечно, новий розділ в історії Венеційського міжнародного кінофестивалю відкриває режисерка Ава ДюВерней з картиною "Походження" (Origin). Вона стане першою темношкірою жінкою-режисеркою, яка боротиметься за "Золотого лева". Її картина присвячена витокам расизму США.

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Українські події на бієнале

У межах бієнале відбудеться світова прем'єра фільму "Назавжди-Назавжди" української режисерки Анни Бурячкової. Як зазначається, ця картина є повнометражним ігровим дебютом режисерки. Події стрічки розгортаються у Києві наприкінці 1990-х років.

"Це історія про молодих і непокірних на тлі радянської руїни. Тих, хто через обставини змушені були навчитися ухвалювати рішення у стислий термін, але загубилися у дорослому світі. Історія тих, хто виріс, але так і не подорослішав", - змальовують сюжет у Держкіно України.

Крім того, 6 вересня у межах фестивалю проведуть "Український день" із серією панелей і зустрічей на підтримку України та її кіноіндустрії. У фонді Venice Biennale, який виступає організатором фестивалю, заявили, що таким чином засвідчують "свою солідарність з українським народом і трагедією, яку він переживає".

До слова, російського кіно у Венеції не буде. У секції "Венеціанська класика" покажуть дві картини радянського виробництва: легендарні "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова та відреставровану режисерську версію стрічки Андрія Тарковського "Андрій Рубльов".