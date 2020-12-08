 Акції Facebook, Tesla, Netflix і Microsoft допущені до обігу в Україні | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.12.2020

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Економіка

Акції Facebook, Tesla, Netflix і Microsoft допущені до обігу в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні акції низки великих американських компаній.

В Україні до обігу на фондовому ринку допущені акції шести компанії

В Україні до обігу на фондовому ринку допущені акції шести компанії

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України допустила до обігу в Україні акції шести компаній - Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc й Advanced Micro Devices, Inc. Як зазначено в повідомленні комісії на її сайті, таке рішення вона ухвалила у вівторок, 8 грудня.

Згідно з Положенням про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, рішення про допуск ухвалюється НКЦПФР за заявою іноземного емітента цінних паперів або Центрального депозитарію цінних паперів.

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Цінні папери іноземного емітента допускаються до обігу на території України на фондових біржах та позабіржовому ринку. Емітент іноземних цінних паперів додатково взаємодіє з фондовою біржею для забезпечення проходження процедури лістинга цінних паперів іноземного емітента.

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