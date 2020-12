Акції Facebook, Tesla, Netflix і Microsoft допущені до обігу в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України допустила до обігу в Україні акції шести компаній - Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc й Advanced Micro Devices, Inc. Як зазначено в повідомленні комісії на її сайті, таке рішення вона ухвалила у вівторок, 8 грудня.

Згідно з Положенням про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, рішення про допуск ухвалюється НКЦПФР за заявою іноземного емітента цінних паперів або Центрального депозитарію цінних паперів.

Цінні папери іноземного емітента допускаються до обігу на території України на фондових біржах та позабіржовому ринку. Емітент іноземних цінних паперів додатково взаємодіє з фондовою біржею для забезпечення проходження процедури лістинга цінних паперів іноземного емітента.