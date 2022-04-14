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Біржа

Біржа - торговельний майданчик для торгівлі за певними правилами товарами або цінними паперами. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "біржа".

Біржі діляться на товарні, фондові, валютні, ф'ючерсні, універсальні та криптовалютні. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ілон Маск планує придбати соціальну мережу Twitter

Ілон Маск планує придбати соціальну мережу Twitter 14.04.2022

Американський мільярдер пропонує за Twitter понад 40 мільярдів доларів. Після покупки глава Tesla планує вивести Twitter із біржі.
Ринок акцій РФ пережив максимальне падіння з часів анексії Криму

Ринок акцій РФ пережив максимальне падіння з часів анексії Криму 21.02.2022

Індекс Московської біржі за результатами торгів утратив 10,5 відсотка, що є максимумом із березня 2014 року. Обвал на ринку стався на тлі визнання Росією самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".
Найдорожчі компанії світу за підсумками 2021 року

Найдорожчі компанії світу за підсумками 2021 року 30.12.2021

Apple суттєво випереджає своїх конкурентів у змаганні за титул найдорожчої компанії світу, наблизившись до позначки в три трильйони доларів, якої досі ще нікому не вдавалося досягти.
Акції Tesla подешевшали через голосування у Twitter Ілона Маска

Акції Tesla подешевшали через голосування у Twitter Ілона Маска 08.11.2021

Акції виробника електромобілів Tesla впали на 6,4 відсотка після того, як Ілон Маск попросив користувачів Twitter проголосувати, чи варто йому продати 10 відсотків своєї долі в компанії.

Розширення біржового індексу DAX: як змінюється вигляд великого німецького бізнесу

Розширення біржового індексу DAX: як змінюється вигляд великого німецького бізнесу 22.09.2021

У вищій лізі великих німецьких компаній відтепер не 30, а 40 фірм. Які галузі представляють новачки і чи змінюють вони уявлення про міжнародну спеціалізацію економіки Німеччини?
На хвилі біткоїн-буму: криптовалютний майданчик вперше вийшов на біржу

На хвилі біткоїн-буму: криптовалютний майданчик вперше вийшов на біржу 14.04.2021

Завдяки дедалі більшому попиту на криптовалюти на кшталт біткоїна платформа Coinbase демонструє дедалі більшу виручку. Тепер криптовалютна біржа сама вийшла на біржу, що може ознаменувати революцію на ринку.
Біржові партизани: чим небезпечні ігри з курсами GameStop і срібла

Біржові партизани: чим небезпечні ігри з курсами GameStop і срібла 02.02.2021

Різке зростання біржових цін на срібло 1 лютого стало темою дня у фінансовому світі. Професіонали побоюються нових флешмобів молодих приватних інвесторів та дестабілізації перегрітого ринку.
У США органи юстиції зацікавилися біржовим протистоянням

У США органи юстиції зацікавилися біржовим протистоянням 30.01.2021

У США великі хедж-фонди підозрюють у змові з окремими брокерськими онлайн-платформами з метою обмежити координовані дії багатьох дрібних інвесторів.

Ціна біткоїна у пандемію б'є рекорди. Які шанси для інвесторів?

Ціна біткоїна у пандемію б'є рекорди. Які шанси для інвесторів? 18.12.2020

Вартість біткоїна вперше перевищила позначку у 23 тисячі доларів США. Чому шанувальники цієї криптовалюти віщують їй приголомшливе зростання та як це пов'язано з пандемією COVID-19?
Ринкова вартість корпорації Apple перевищила двотрильйонну позначку

Ринкова вартість корпорації Apple перевищила двотрильйонну позначку 19.08.2020

Вперше в історії американська компанія досягла біржової вартості більше двох трильйонів доларів. Це вдалося зробити техкорпорації Apple.
Бойовики напали на фондову біржу у Пакистані: є жертви

Бойовики напали на фондову біржу у Пакистані: є жертви 29.06.2020

Під час нападу терористів на фондову біржу Пакистану було вбито щонайменше 10 осіб, серед них - четверо нападників. При цьому задум бойовиків провалився.
Вільне падіння: історичний обвал цін на нафту триває

Вільне падіння: історичний обвал цін на нафту триває 21.04.2020

Світовий ринок нафти лихоманить. Нафта європейської еталонної марки Brent на торгах 21 квітня істотно подешевшала.

Через коронавірус у США виник дефіцит золота

Через коронавірус у США виник дефіцит золота 28.03.2020

Банкіри з Волл-стріт через брак золота звернулися за допомогою до Королівського канадського монетного двору, пише The Wall Street Journal.
Як коронавірус вдарить по кишені українця? (відео)

Як коронавірус вдарить по кишені українця? (відео) 13.03.2020

Курс гривні, повернення в Україну заробітчан з Італії та інших країн ЄС, скорочення робочих місць. Як паніка навколо коронавірусу та початок економічної кризи у світі може вплинути на гаманці українців?

Капіталізація материнської компанії Google вперше сягнула трильйона доларів

Капіталізація материнської компанії Google вперше сягнула трильйона доларів 17.01.2020

Технологічна корпорація Alphabet уперше подолала рівень капіталізації в один трильйон доларів США. Раніше такої біржової вартості досягали Apple, Microsoft та Amazon.
Saudi Aramco провела найбільше IPO в історії

Saudi Aramco провела найбільше IPO в історії 05.12.2019

Саудівська державна компанія залучила під час IPO 25,6 мільярда доларів США. Загалом Saudi Aramco оцінена в 1,7 трильйона доларів США.
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