Біржа - торговельний майданчик для торгівлі за певними правилами товарами або цінними паперами. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "біржа".

Біржі діляться на товарні, фондові, валютні, ф'ючерсні, універсальні та криптовалютні. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.