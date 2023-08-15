Німецькі біркенштоки виходять на Нью-Йоркську біржу

Культові німецькі сандалії носить навіть Барбі в новому фільмі. Якщо ви ще ніколи не замислювалися про те, щоб купити біркенштоки, то ви безнадійно відстали від моди.

"Біркенштоки" - це не німецьке слово, що позначає "сандалії", але практично стало уже його синонімом. Birkenstock - це назва відомого на весь світ німецького виробника зручного взуття для літа. Цю компанію довгий час вважали "чемпіоном у середній вазі", що посідає передові позиції у своїй ніші. І ось тепер, незадовго до 250-річного ювілею компанії, планується IPO: вже у вересні Birkenstock має намір вийти на Нью-Йоркську біржу.

Сімейне підприємство Біркенштоків готується до IPO

Ідея виготовити ортопедичну підошву з корка прийшла Конраду Біркенштоку (Konrad Birkenstock) на початку XX століття. А ось саме підприємство було засноване 1774 року. Саме ці сандалії, які не виходять з моди, і проклали сімейному підприємству шлях на Олімп бізнесу.

До 2013 року це було традиційне сімейне підприємство, яким керувало вже шосте покоління. 10 років тому у фірму прийшли управлінці ззовні. 2021 року сім'я продала контрольний пакет акцій підприємству венчурного та приватного капіталу L Catterton - інвесткомпанії, контрольованій французьким бізнесменом-мільярдером Бернаром Арно. Деталі угоди невідомі, але, за деякими джерелами, її вартість могла становити близько чотирьох мільярдів євро. Наразі вартість компанії оцінюється в 5,45 - 9,1 мільярда євро. Вихід на біржу не тільки робить компанію відомою і надає статусу, чого Birkenstock явно не потребує, а й відкриває доступ до капіталу.

Сандалії Birkenstock - завжди модні ...

Сандалії фірми Birkenstock вважаються екологічно чистим взуттям, адже їх виготовляють із природних матеріалів. Це - одна з причин великої популярності біркенштоків. Інша причина - оригінальний дизайн, який сьогодні особливо подобається молоді. Спочатку це взуття було популярним серед хіпі та німців, які носили сандалії зі шкарпетками.

Однак компанії вдалося зробити зі свого продукту культовий об'єкт моди. Керівництво фірми ще на початку 2000-х здійснило дуже вдалий маркетинговий хід: воно "прикрасило" свої сандалії ім'ям знаменитої німецької фотомоделі Гайді Клум (Heidi Klum). Сьогодні Birkenstock є глобально оперуючим підприємством. Його продукція продається у понад 100 країнах. З німецьким виробником сандалій працюють бренди класу "люкс" - Dior, Valentino, Jil Sander і Manolo Blahnik.

У січні 2003 року вийшла нова колекція - "Birkenstock styled bei Heidi Klum". Фото: Matt Mc Cabe/dpa/picture-alliance

.... чи антимода?

Перехід на віддалену роботу під час пандемії став ще одним фактором, що підштовхнув зростання продажів. Багато хто придбав собі зручне взуття, опинившись у хоум-офісі. А за останні тижні зростання продажів сандалій можна пояснити рішенням виконавиці головної ролі Марго Роббі у фільмі "Барбі", який уже став хітом, взути сандалії німецького виробництва - звісно ж, рожевого кольору!

Однак, навіть попри те, що біркенштоки вже стали масовим явищем моди і неодмінною деталлю в гардеробі будь-якого модника, що поважає себе, вони, як і раніше, уособлюють собою чіткий стейтмент. "Це взуття - антимода, це стейтмент про те, що я не цікавлюся модою", - каже Еллісон Стюарт-Еллен, виконавча директорка International Marketing Partners, фахівця в галузі маркетингу зі штаб-квартирою в Лондоні.

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Новий завод і робочі місця в Німеччині

На німецькомовному сайті компанії ціни на чоловічі моделі варіюються від 40 до 260 євро. І це далеко не межа! Ціна на ексклюзивні моделі може перевищувати й тисячу євро. Дитяче взуття коштує від 30 євро. Німецькі сандалії сьогодні доступні в будь-яких варіантах: у класичному - зі шкіри та з підошвою з корка, але також і з синтетичних матеріалів.

Сандалії Birkenstock Фото: Wolfram Steinberg/dpa/picture alliance

Виробництвом сандалій компанія не обмежилася: сьогодні її асортимент охоплює не тільки взуттєвий сегмент, а й косметику, а також ліжка та матраци. Експертка з Лондона наголошує, що Birkenstock - більше, ніж сандалії. Це - стиль життя. "Якщо людина любить це взуття, то вона фанат загалом того, що уособлює собою бренд, а не тільки функціональності цього взуття", - вважає експертка. Цілком можна собі уявити, що Birkenstock може диверсифікувати свій бізнес - наприклад, приміряти на себе таку галузь туризму, як активний вид відпочинку. Однак Стюарт-Еллен застерігає від необдуманих кроків і кардинальних змін: "Краще залишатися в тій сфері бізнесу, яку вони вже добре освоїли, не давати збити себе з пантелику і зосередити всі свої зусилля на виробництві взуття".

З 2014 року оборот компанії збільшується дуже швидкими темпами. Якщо на той момент він становив 273 мільйони євро, за даними статистичного відомства Statista, то 2020 року оборот уже перевищив 730 мільйонів євро. Згідно з даними з нової фінансової звітності, яку представила компанія, у 2022 році оборот перевищив уже мільярдний рубіж і становитиме 1,24 мільярда євро.

Обсяг виробництва оцінити складно: за оцінками експертів, на рік компанія виробляє близько 30 мільйонів пар взуття. Восени 2023 року має відкритися нове виробництво, в яке було інвестовано 120 мільйонів євро, - недалеко від кордону з Польщею, в невеликому місті Пазевальке, проживає в якому не більше 10 тисяч людей.

Загалом на Birkenstock сьогодні працюють близько 5,5 тисячі співробітників, 95 відсотків - у самій Німеччині. Продукція марки Birkenstock випускається тільки на німецьких підприємствах. На відміну від багатьох німецьких компаній, ця фірма не стала переносити виробництво в країни з дешевою робочою силою і нижчими виробничими витратами. Тож продукція на всі 100 відсотків Made in Germany, і в цьому разі можна справедливо говорити про "істинно німецьку" якість виробів.

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