Берлін як куліси культового серіалу: де в Німеччині знімали "Хід королеви"

Цього року вже другий кіносеріал, зйомки якого відбулися у Берліні, набув неабиякої популярності у світі. Не минула ще слава "Неортодоксальної" - серіалу про втечу молодої єврейки з суворої нью-йоркської релігійної громади до німецької столиці з її рейвами, легковажними студентами, розкиданими навколо міста озерами та іншими спокусами, як вийшов черговий популярний у різних країнах світу серіал: "Хід королеви" (або "Ферзевий гамбіт" - від англійської назви серіалу The Queen's Gambit). І значна його частина так само знімалася в Берліні!

Попелюшка на транквілізаторах

Знову сильний жіночий персонаж, який ламає визначений наперед хід справ, наче зламує комірку з забороненими транквілізаторами - є у серіалі така сцена. Американська провінція, п'ятдесяті роки, Бет Хармон, дівчина з притулку, потрапляє в прийомну сім'ю, яка розвалюється: прийомна мати зловживає алкоголем, прийомний батько зраджує матері. Однак, попри все, дівчина, яка до 15 років не мала навіть своєї шахівниці, перемагає чоловіків-гросмейстерів. Така собі "попелюшка на транквілізаторах", якій не потрібен принц, тому що вона є сильнішою і розумнішою за нього.

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У семи серіях, які побудовані як проходження захоплюючої комп'ютерної гри з усе більш складними рівнями, розповідається про поїздки шахістки до Лас-Вегаса, Мексики і Парижа. Остання вирішальна битва - в Москві. А де Берлін? Берліна немає, вірніше, Берлін всюди: Лас-Вегас, Мексика, Париж і Москва знімалися в Берліні. На відміну від "Неортодоксальної", де основна дія відбувається в нудному районі німецької столиці неподалік від Потсдамської площі, творцям фільму довелося напружити фантазію, щоб "знайти" в Берліні як розкішні південні готелі з пальмами, так і темні радянські коридори, запилену американську провінцію і французьку столицю. Подорож фільмом стала подорожжю Берліном.

Берлін. Осінні настрої Тірґартен Найдавніший та найбільший парк у центрі Берліна запрошує до тривалої прогулянки або катання на велосипеді. Якщо уважно подивитись на фото, то над кронами дерев можна розгледіти Колону перемоги.

Берлін. Осінні настрої Золота Ельза Золота Ельза, що розправляє свої крила на верхівці Колони перемоги, - це, власно кажучи, богиня перемоги Вікторія. Але берлінці охрестили її "Золотою Ельзою". Восени вона отримує ще й золоте оздоблення.

Берлін. Осінні настрої Музейний острів Мистецькі скарби є, звичайно, головною принадою Музейного острова. Але прогулянка від будівлі до будівлі восени, коли під ногами шелестить золоте листя, приносить особливе задоволення. Тим більше зараз, коли під час локдауну музеї залишаються зачиненими.

Берлін. Осінні настрої Лустґартен Лустґартан, тобто Парк утіх, розкинувся на Музейному острові зовсім поруч з Берлінським собором. Восени цей парк повністю виправдовує свою назву. Прогулянка вздовж Шпрее є справжньою втіхою. А подивившись у небо, часто можна бачити перелітних птахів на їхньому шляху на південь.

Берлін. Осінні настрої Потсдамська площа Потсдамська площа є найсучаснішою в Берліні - багато скла, сталі й бетону. Восени вона отримує ще й багату на кольори раму з покрову сусіднього Тірґартена.

Берлін. Осінні настрої Урядовий квартал Восени в багатокольорове море осіннього листя занурюється й урядовий квартал - яскраві акценти в сірій політичній буденщині.

Берлін. Осінні настрої Будівля Рейхстагу Починаючи від 1999 року будівля Рейхстагу знову є місцем засідання німецького парламенту - Бундестагу. Після падіння Берлінської стіни та об'єднання Німеччини цю будівлю модернізували та перебудували. Висаджені тоді дерева поступово підросли й демонструють тепер свій буйний покров.

Берлін. Осінні настрої Бранденбурзькі ворота Астрономічна осінь триває 89 днів та 19 годин. Достатньо часу для того, щоб познайомитись з найвідомішими пам'ятками Берліна та сфотографувати їх в особливому світлі. Автор: Луїза Вольф



Замок біля аеропорту

Перша серія. Бет у Парижі - прокидається в готелі поруч із чоловіком, навколо сліди бурхливо проведеної ночі, вона дивиться на годинник: черговий гросмейстер вже чекає перед розставленими фігурами. Бет в жаху біжить крізь лобі готелю. А це - готель Haus Cumberland на найрозкішнішій вулиці Берліна Курфюрстендамм, який відмінно зберігся з 1920-х років. Тут до кінця 2019 року розташовувалося знамените кафе Grosz, яке встигло закритися якраз перед пандемією короноавірусної хвороби COVID-19, але в серіалі ми його бачимо в звичному блиску.

Кафе Grosz у Берліні

Переносимося в дитинство Бет: похмурий дитячий притулок в американській провінції, де в підвалі огрядний прибиральник, який ніколи не всміхнеться, раз на тиждень вчить її грати в шахи - єдине, що її по-справжньому цікавить в житті. Ночами під дією наркотиків дівчинка розігрує партії, зосереджено дивлячись на стелю: там її уява і наркотики поміщають дошку з фігурами.

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Цей притулок - замок Шульценбург поруч із щойно відкритим новим аеропортом Берліна BER, справжня знахідка далеко від звичних туристичних маршрутів. Рідкісний берлінець підозрює про існування цього занедбаного і зазвичай закритого замка, що дивом пережив НДР й більш-менш зберігся. Тепер він увійшов в історію кіно - тільки довелося на комп'ютері прибрати псевдосередньовічну вежу. Вона в сюжет явно не вписувалася.

Перші уроки шахів для Бет - у підвалі притулку з прибиральником. Сцена з серіалу "Хід королеви"

Пальми і доїльні установки

Наступна зупинка: універмаг, де прийомна мама дівчинки за знижкою купить їй найогидніший одяг у світі. Це - знаменитий культовий секонд-хенд Humana біля метро Frankfurter Tor. Він дійсно знаменитий своїми знижками (в особливі дні ціни знижуються до пари євро) і потворною одягу там теж вистачає, як і вінтажних скарбів.

Зі Східного Берліна в Західний: Лас-Вегас, куди дівчина приїжджає на шаховий турнір і де її намагається спокусити раніше переможений нею красень, знімають в виставковому комплексі п'ятдесятих років Palais am Funkturm біля Берлінської радіовежі. Ця вежа нагадує дешеву версію Ейфелевої вежі - цілком лас-вегаський сюжет. Щоб було більш схоже на Лас-Вегас, туди привозять кілька пальм.

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Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично Мистецтво чи ні? Не існує чіткого визначення стріт-арту. Об'єднує усі його різновиди те, що доступ до об'єктів цього мистецтва безкоштовний для всіх, а розташовані вони у місцях громадського користування. Тобто стріт-арт є ідеальним варіантом для того, хто хоче поєднати перебування на свіжому повітрі та культурне дозвілля, а особливо - у часи коронавірусу.

Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично East Side Gallery, район Берлін-Фрідріхсгайн Найпомітнішим видом стріт-арту є мурали - величезні малюнки на будівлях і стінах. Зокрема, ними прикрашені й залишки Берлінського муру, який раніше розділяв німецьку столицю на східну й західну частини. Найвідомішим прикладом є розмальовані бетонні блоки East Side Gallery - стріт-арт галереї, яка нині належить до переліку найвідоміших пам'яток Берліна.

Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично Тойфельсберг, Берлін-Груневальд Але великі настінні малюнки можна знайти не лише в East Side Gallery. Безіменні, але водночас відомі на весь світ митці увіковічили себе на колишній американській станції прослуховування на горі Тойфельсберг. На руїнах цієї станції навіть звели додаткові стіни, щоб вуличні художники мали більше місця для своєї роботи - цілком легально.

Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично Меркіше Аллее 158/164, Берлін-Марцан Для участі у такому великому проєкті, як на вулиці Меркіше Аллее, були запрошені вуличні художники з різних країн світу. Ці два великих мурали, що зображені на фото, були створені під час другого Берлінського фестивалю муралів у 2019 році. Будинки для муралів були надані керівною компанією нерухомості. За два тижні художники намалювали 11 видовищних муралів.

Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично Оранієнштрассе 195, Берлін-Кройцберг Багато муралів несуть у собі політичні меседжі. Як і цей "Астронавт космонавт", створений Віктором Ешем. Його робота присвячена "холодній війні" між Радянським Союзом та США, зокрема, змаганню між ними у космосі. Для художника було важливим, щоб його мурал був поряд з місцем, де раніше стояв Берлінський мур. Малюнок розміром 22 на 14 метрів з 2007 року прикрашає один з будинків у районі Кройцберг.

Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично Зупинка міської електрички Тіргартен у Берліні На цьому графіті зображене "Дерево світу", намальоване 1975 року. Тоді художник Бен Ваґін (Ben Wagin) створив один з найперших великих настінних малюнків у Берліні. Сенат міста у 1970-х роках підтримував подібні проєкти і навіть організовував змагання. Як і багато інших робіт, "Дерево світу" також зникло за новобудовами. Утім, згодом була створена його точна копія.

Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично Лертер Штрассе 30, Берлін-Моабіт Після того як "Дерево світу" зникло за новобудовою, у районі Моабіт під час Берлінського фестивалю муралів у 2018 році була намальована його точна копія - "Дерево світу II".

Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично Під одним зі шляхопроводів міської електрички у Берліні Ці авторські підписи на стінах є одним з багатьох проявів стріт-арту. У деяких районах Берліну важко знайти будинок, на яких би не було їх. Більшість з них є псевдонімами художників, так званими "тегами". За їхньою допомогою вони хочуть залишити прославитися серед тусовки та за її межами. Для цієї мети підійде будь-яка стіна. Найчастіше такі дії нелегальні.

Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично Розенталер Штрассе, Берлін-Мітте Стікери, які часто зустрічаються на вулицях Берліна, також зараховують до видів стріт-арту. Вони розклеєні практично на кожному кроці й на багатьох вуличних знаках - з картинками і надписами, різних форм і кольорів. Розклеювати їх на вуличних знаках заборонено, але подекуди й вони заклеєні цими наліпками, створеними креативними людьми.

Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично Дорожній вказівник на район Ваннзее, Берлін-Шенеберг Стріт-арт - це не завжди масштабно і примітно: щоб знайти ці фігурки з корків, потрібно справді постаратися. Вони встановлені на дорожніх знаках та вказівниках у Берліні і належать до "інсталяцій" - конструкцій у вигляді маленьких фігур, скульптур, пластичних колажів, створених з різних матеріалів.

Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично Стріт-арт-музей у районі Берлін-Шенеберг У 2017 році в Берліні відкрився перший музей стріт-арту - Музей міського сучасного мистецтва у районі міста Шенеберг. У ньому виставлені роботи як всесвітньо відомих митців, так і художників-початківців. Про характер того, що розташовано всередині будівлі музею, яскраво свідчить зовнішній вигляд його фасаду. Автор: Юліан Гофманн



Згодом - черговий турнір, тепер у Мексиці, в готелі "Ацтек Палас", а насправді - упобудованому в 1984 році в НДР шоу-театрі зі складною назвою "Фрідріхштадтпаласт", який цього року набув статусу пам'ятника архітектури. Фойє в східному стилі, яке, за чутками, спочатку проєктувалося для театру в Дамаску, вже бачило не один десяток знімальних груп - що там тільки не знімали. Дивно, але у внутрішньому оздобленні фойє архітектори-фантазери використовували для прикраси деталі доїльних установок для молочної промисловості. Їх цілком можна розгледіти і в серіалі.

Де в Берліні знайти Москву

Кінець маршруту. Москва. Для зйомок темного і помпезного залу, де проходить турнір, використовували парадну "Ведмежу залу" старої берлінської ратуші. Тут сьогодні розташоване міське управління внутрішніх справ, тому знімати довелося в той момент, коли навколо не було чиновників.

Знаменита берлінська Карл-Маркс-алея

Творці серіалу протягом семи серій дивували знавців Берліна, мотаючись по різних куточках німецької столиці - місць зйомок було так багато, що неможливо розповісти про всі. Але фінальні сцени, що зображують Москву, нітрохи не дивують. Де ж ще знімати Москву в Берліні, як не на Карл-Маркс-алеї? У Берліні немає більш московського місця, ніж цей широкий проспект з нескінченними рядами "сталінок". Закінчується серіал в невеликому і теж невловимо московському парку під назвою "Рожевий сад" все на тому ж проспекті. Берлін довів, що тут можна зняти все, що завгодно. Тільки треба вміти це розгледіти.

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