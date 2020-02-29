"Берлінале" даватиме гендерно-нейтральні нагороди

Берлінський кінофестиваль "Берлінале" з 2021 року присуджуватиме лише гендерно-нейтральні нагороди. Замість нагород за кращу жіночу і кращу чоловічу ролі "Срібних ведмедів" даватимуть за кращу головну роль і за кращу роль другого плану. Про це фестиваль повідомив у понеділок, 24 серпня.

"Ми вважаємо, що скасування поділу нагород за ознакою статі - це сигнал до більш гендерно-чутливого розуміння в кіноіндустрії", - зазначили керівники "Берлінале" Марієтта Ріссенбек (Mariette Rissenbeek) і Карло Шатріан (Carlo Chatrian).

У 2021 році кінофестиваль відбудеться у звичайному форматі. "Фестиваль проходитиме відповідно до правил, що діятимуть на час проведення. Це забезпечить безпеку для всіх гостей", - повідомили організатори.

Окрім кращих головної ролі і ролі другого плану нагороди також вручатимуть за кращий фільм, кращий сценарій, кращу режисуру, гран-прі журі фестивалю і приз журі, а також нагороду за видатні досягнення в кіно.

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