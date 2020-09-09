Реформа кінопремії "Оскар": більше розмаїття у фільмах і за кадром
Запроваджуючи нові правила відбору фільмів, організатори кінопремії "Оскар" реагують на багаторічні протести проти надто стереотипних стрічок у відборі. Тепер у Голлівуді обіцяють більше розмаїття.
Організатори премії "Оскар" обіцяють, що фільми-переможці будуть більше відображати розмаїття суспільства
Найвідомішу кінопремію світу - американський "Оскар" - критикують уже давно. Мовляв, надто багато білих, надто багато чоловіків, надто мало розмаїття. Дехто навіть вважає "Оскар" непотрібним. Американська кіноакадемія, понад 9000 членів якої щороку визначають лауреатів премії, відреагувала на закиди. Історичні зміни стосуються головної номінації премії - "Найкращий фільм". З 2010 року за перемогу в ній щороку змагаються до десяти стрічок.
Щоб розпізнати нові підходи до визначення переможців, достатньо подивитися на фільм, який здобув приз у цій номінації 2020 року. Стрічка "Паразити", що отримала "Оскар" як "Найкращий фільм", є сатирою на суспільство Південної Кореї і тематизує соціальні нерівності в цій країні. Тобто премію цьогоріч здобув фільм іноземною (не англійською) мовою з акторами-азіатами.
Починаючи з 2024 року фільми, які хочуть бути номінованими на премію "Оскар", мають відповідати дев'яти критеріям, які стосуються як акторів і того, що відбувається перед камерою, так і команди за кадром.
"Оскар" повинен заохочувати рівноправ'я та інтеграцію
"Хоч кіноакадемія і продемонструвала прогрес, ми знаємо, що потрібно зробити ще набагато більше, аби забезпечити рівність шансів у всіх сферах", - процитувала в червні Американська кіноакадемія слова своєї виконавчої директорки Доун Хадсон. "Ми маємо стати ще більш відкритими, аби розмаїття населення нашої планети відображалася як в питанні виробництва кінофільмів, так і в тому, що стосується цільових аудиторій, які пов'язують себе з ними, - йдеться у спільній заяві для преси Хадсон та президента кіноакадемії Девіда Рубіна. - Ми віримо, що ці стандарти інклюзивності стануть каталізатором довгострокових, фундаментальних змін у нашій галузі".
2016 року американці протестували проти непропорційно білого складу Американської кіноакадемії під гаслом #OscarsSoWhite
Аби бути номінованою в категорії "Найкращий фільм" у 2024 році та пізніше, стрічка має відповідати двом із чотирьох основних критеріїв, які стосуються різних аспектів фільму - змісту й головних героїв, режисерів, продюсерів та інших представників креативної команди, а також маркетингу, фінансування виробництва та дистрибуції фільму. Для прикладу, якщо головна героїня чи герой фільму належать до однієї з національних меншин - азіатів, афроамериканців чи латиноамериканців, режисер чи режисерка - до спільноти ЛГБТІ+, а продюсерка жінка, то фільм виконуватиме відповідні вимоги. Але це лише приклад, варіантів для виконання критеріїв дуже багато. Тому навіть якщо глядач не бачитиме особливого розмаїття на екрані з фільмом-номінантом, значить, воно відображене за кадром.
Кінець расизму та кліше в Голлівуді
З 2016 року, коли в соцмережах тривала кампанія під хештегом #OscarsSoWhite, мета якої була звернути увагу на непропорційно велику кількість білих серед членів Американської кіноакадемії, ситуація суттєво змінилася. Тоді була поставлена мета до 2020 року подвоїти кількість жінок та тих членів академії, які не є білими. Її вдалося досягти: 45 відсотків цьогорічних членів - жінки, 36 відсотків належать до національних меншин.
У червні цього року на тлі масових протестів у США після смерті чорного американця Джорджа Флойда внаслідок дій білого поліцейського Американська кіноакадемії оголосила про створення нової робочої групи, яка має займатися питанням розмаїття. Тож хоч нові критерії для номінантів на "Оскар" в категорії "Найкращий фільм" чинні лише з 2024 року, виробники фільмів, які претендуватимуть на цю номінацію, вже в 2022 і 2023 роках повинні будуть конфіденційно звітувати про дотримання ситуацію з розмаїттям і інклюзивністю в їхніх командах. Крім того, віднедавна Американська кіноакадемія вже організовує подіумні дискусії під гаслом "Все починається з нас" ("It starts with us").
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Кінофестиваль відкриє італійська драма
Вперше за понад десять років італійському фільму випала честь відкрити міжнародний кінофестиваль у Венеції: драма "Шнурки" (Lacci) оповідає історію подружжя, яке опинилося на межі розлучення через зраду. Стрічка режисера Даніеле Лукетті, базована на сюжеті роману Доменіко Старноне 2014-го року, буде продемонстрована на фестивалі поза конкурсною програмою.
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Фокус на Італії: "Падреностро"
На цьогорічному Венеційському кінофестивалі, що відкрився на острові Лідо 2 вересня, дуже помітно представлені італійські стрічки: чотири з 18-ти фільмів, що конкуруватимуть за "Золотого лева", є італійськими. Одним з них є "Падреностро" (Padrenostro), у якому режисер Клаудіо Ноче розповідає з дитячої перспективи про політичний тероризм та насильство, що захлинули Італію у 1970-х роках.
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Німецький фільм: "А завтра весь світ"
За "Золотого лева" у Венеції бореться й фільм німецького виробництва. "А завтра весь світ" (Und morgen die ganze Welt) режисерки Юлії фон Гайнц (Julia von Heinz) розповідає про молоду активістку руху "Антифа" Луїзу, яка усе більш радикальними методами бореться проти здвигу суспільства до правих поглядів. Роль Луїзи грає молода акторка Мала Емде (Mala Emde), зображена на цьому стоп-кадрі.
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Німецько-польський фільм: "Ніколи знову не сніжитиме"
Схоже, що його руки здатні творити дива: Алек Утгофф у фільмі "Ніколи знову не сніжитиме" (Never Gonna Snow Again) грає українського емігранта Женю, який робить масажі представникам варшавської еліти. Поступово його клієнти повірили у дивовижні властивості рук Жені, й він став для них справжнім гуру. Цей фільм є претендентом від Польщі на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Біографічний фільм про доньку Карла Маркса: "Міс Маркс"
Після критики, яка лунала в останні кілька років через гендерну нерівність під час номінування на головну нагороду на кінофестивалі, цього року вісім з вісімнадцяти фільмів представлені режисерками. Однією з них є Сузанна Нікк'яреллі, її біографічний фільм "Міс Маркс" (Miss Marx) розповідає про життя Елеонори Маркс - наймолодшої доньки Карла Маркса. Головну роль у фільмі зіграла Ромола Гарай.
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Претендент з Голівуду: "Земля кочівників"
Фільм "Земля кочівників" (Nomadland) оповідає історію жінки, якій вже за 60, і яка через світову економічну кризу втратила все. Подорожуючи тепер заходом США на мікроавтобусі, вона стала сучасною кочівницею. Це, без сумніву, найбільш висококласна стрічка в програмі: головну героїню зіграла дворазова володарка "Оскарів" Френсіс Макдорменд. Паралельно прем'єра фільму відбудеться також у Торонто.
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Тема клімату у Венеції: документальний фільм "Грета"
На Венеційському кінофестивалі, на відміну від Канського, вітаються фільми, які створені стрімінговими платформами, як-от Netflix, Amazon тощо. У Венеції стрімінговий сервіс Hulu представив власну документальну стрічку "Грета". Для її зйомок режисер Натан Гроссман супроводжував кліматичну активістку Грету Тунберг протягом місяців - зокрема, і під час її перепливання через Атлантику торік.
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Кейт Бланшетт - голова журі 77-го Венеційського кінофестивалю
Журі Венеційського кінофестивалю цього року очолює Кейт Бланшетт, яка у 2007 році отримала на цьому ж фестивалі нагороду як найкраща акторка за роль у фільмі "Мене там немає". Окрім неї, до журі входять також режисерки Вероніка Франц (Veronika Franz) та Джоанна Хогг, режисер Крістіан Петцольд (Christian Petzold), актор Метт Діллон, акторка Людівін Саньє, а також письменник Нікола Ладжоя.
77-й Венеційський кінофестиваль: Італія замість Голівуду
Почесний Золотий лев: Енн Хуей та Тільда Свінтон
Перші переможниці кінофестивалю були відомі ще до його початку: китайська акторка та режисерка Енн Хуей та британська акторка, лауреатка премії "Оскар" Тільда Свінтон були відзначені "Почесним Золотим левом" за їхній внесок у кінематограф. Ця нагорода вручається з 1970 року, і її першим лауреатом був ніхто інший як американський кінорежисер, сценарист, актор та продюсер Орсон Веллс.