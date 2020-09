Реформа кінопремії "Оскар": більше розмаїття у фільмах і за кадром

Найвідомішу кінопремію світу - американський "Оскар" - критикують уже давно. Мовляв, надто багато білих, надто багато чоловіків, надто мало розмаїття. Дехто навіть вважає "Оскар" непотрібним. Американська кіноакадемія, понад 9000 членів якої щороку визначають лауреатів премії, відреагувала на закиди. Історичні зміни стосуються головної номінації премії - "Найкращий фільм". З 2010 року за перемогу в ній щороку змагаються до десяти стрічок.

Щоб розпізнати нові підходи до визначення переможців, достатньо подивитися на фільм, який здобув приз у цій номінації 2020 року. Стрічка "Паразити", що отримала "Оскар" як "Найкращий фільм", є сатирою на суспільство Південної Кореї і тематизує соціальні нерівності в цій країні. Тобто премію цьогоріч здобув фільм іноземною (не англійською) мовою з акторами-азіатами.

Починаючи з 2024 року фільми, які хочуть бути номінованими на премію "Оскар", мають відповідати дев'яти критеріям, які стосуються як акторів і того, що відбувається перед камерою, так і команди за кадром.

"Оскар" повинен заохочувати рівноправ'я та інтеграцію

"Хоч кіноакадемія і продемонструвала прогрес, ми знаємо, що потрібно зробити ще набагато більше, аби забезпечити рівність шансів у всіх сферах", - процитувала в червні Американська кіноакадемія слова своєї виконавчої директорки Доун Хадсон. "Ми маємо стати ще більш відкритими, аби розмаїття населення нашої планети відображалася як в питанні виробництва кінофільмів, так і в тому, що стосується цільових аудиторій, які пов'язують себе з ними, - йдеться у спільній заяві для преси Хадсон та президента кіноакадемії Девіда Рубіна. - Ми віримо, що ці стандарти інклюзивності стануть каталізатором довгострокових, фундаментальних змін у нашій галузі".

2016 року американці протестували проти непропорційно білого складу Американської кіноакадемії під гаслом #OscarsSoWhite

Аби бути номінованою в категорії "Найкращий фільм" у 2024 році та пізніше, стрічка має відповідати двом із чотирьох основних критеріїв, які стосуються різних аспектів фільму - змісту й головних героїв, режисерів, продюсерів та інших представників креативної команди, а також маркетингу, фінансування виробництва та дистрибуції фільму. Для прикладу, якщо головна героїня чи герой фільму належать до однієї з національних меншин - азіатів, афроамериканців чи латиноамериканців, режисер чи режисерка - до спільноти ЛГБТІ+, а продюсерка жінка, то фільм виконуватиме відповідні вимоги. Але це лише приклад, варіантів для виконання критеріїв дуже багато. Тому навіть якщо глядач не бачитиме особливого розмаїття на екрані з фільмом-номінантом, значить, воно відображене за кадром.

Кінець расизму та кліше в Голлівуді

З 2016 року, коли в соцмережах тривала кампанія під хештегом #OscarsSoWhite, мета якої була звернути увагу на непропорційно велику кількість білих серед членів Американської кіноакадемії, ситуація суттєво змінилася. Тоді була поставлена мета до 2020 року подвоїти кількість жінок та тих членів академії, які не є білими. Її вдалося досягти: 45 відсотків цьогорічних членів - жінки, 36 відсотків належать до національних меншин.

У червні цього року на тлі масових протестів у США після смерті чорного американця Джорджа Флойда внаслідок дій білого поліцейського Американська кіноакадемії оголосила про створення нової робочої групи, яка має займатися питанням розмаїття. Тож хоч нові критерії для номінантів на "Оскар" в категорії "Найкращий фільм" чинні лише з 2024 року, виробники фільмів, які претендуватимуть на цю номінацію, вже в 2022 і 2023 роках повинні будуть конфіденційно звітувати про дотримання ситуацію з розмаїттям і інклюзивністю в їхніх командах. Крім того, віднедавна Американська кіноакадемія вже організовує подіумні дискусії під гаслом "Все починається з нас" ("It starts with us").