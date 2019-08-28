 ″Біохакери″: новий німецький серіал на Netflix | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 22.08.2020

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Культура й стиль життя

"Біохакери": новий німецький серіал на Netflix

На Netflix стартував новий німецький серіал - "Біохакери". Трилер про незаконні генетичні досліди обіцяє стати культовим.

Кадр із серіалу Біохакери

Кадр із серіалу "Біохакери"

За вікном потяга змінюються літні пейзажі. Всередині та ззовні - тиша і спокій. Раптом у вагоні починає задихатися жінка. Незабаром вона непритомніє. Після цього пасажири один за одним задихаються і падають на підлогу… Так починається новий німецький серіал "Біохакери", який стартував на Netflix 20 серпня.

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Він не про пандемію. Але сцени, подібні до описаної вище, змусили Netflix розпочати показ шестисерійного фільму не наприкінці квітня, як планувалося, а лише зараз. Якби серіал вийшов раніше, надто багато було непотрібних творцям картини паралелей. "Ми не хотіли викликати якихось побоювань, тим більше - підживлювати теорії змови, - підкреслює Крістіан Діттер (Christian Ditter), режисер серіалу. - Тому ми вирішили розповісти нашу історію пізніше, коли в людей буде більше інформації".

Серіал-трилер про біотехнології

Тим не менш, серіал дає привід для міркувань. "Що відбувається зі звичайними людьми, такими, як ви і я, коли вони стикаються з речами, вищими за їхнє розуміння?" - запитується Крістіан Діттер, який також написав сценарій до фільму. Наскільки далеко можуть піти науковці? І коли вони повинні зупинитися у своїх дослідженнях? Відповідь на це питання і намагається дати серіал з шести частин.

Джессіка Шварц у ролі професорки Лоренц

Джессіка Шварц у ролі професорки Лоренц

"Біохакери" розповідає історію студентки медичного інституту Мії, яку грає Луна Ведлер (Luna Wedler), та холоднокровної професорки Тані Лоренц, роль якої виконує Джессіка Шварц (Jessica Schwarz). "Ми робимо бога нікому не потрібним", - каже професорка своїм студентам. Вона оголошує війну генетичним захворюванням і намагається знищити їх іще в утробі матері. Професорка Лоренц робить експерименти не лише в університеті, але й у закритій приватній лабораторії. Її студентка Міа, здається, знає, що тут щось не так… Секрет розкривається поступово, потроху - з кожним новим епізодом фільму.

Генна оптимізація?

Крістіан Діттер розповідає, що вирішив дізнатися у науковців, що не дає їм спати ночами. Він припускав, що це може бути штучний інтелект чи зміни клімату. Але вони відповіли, що це синтетична біологія. Люди стають творцями, конструюючи системи, які не мають аналогів у природі. "Це чимось схоже на конструктор", - розмірковує Крістіан Діттер. Синтетична біологія здатна створювати абсолютно нові продукти. Вона може значно спростити і прискорити процес виробництва вакцин.

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Утім, усе не так просто, особливо якщо йдеться про геном людини. Які небажані наслідки може мати зміна гена? Незважаючи на те, що геном розшифрований, це зовсім не означає, що науковці знають, як і з ним поводитися.

Рослини-світляки та овочі зі смаком м'яса

Уже із назви серіалу - "Біохакери" - зрозуміло, що цією галуззю знань цікавляться не лише "добрі" науковці. У трилері повно "любителів" поекспериментувати з ДНК. Джаспер, помічник професорки Лоренц, намагається позбутися невиліковної спадкової хвороби. Сусідка Мії змушує рослини світитися і прививає овочам смак м'яса.

Кадр із фільму Біохакери

Кадр із фільму "Біохакери"

Усе це видається неймовірним і змушує замислитися. А чи хочемо ми всього цього? Чи готові до оптимізації самих себе? Творців серіалу і акторів консультували лікарі та науковці. "Чим трагічніше я сприймав деякі сцени, показані у фільмі, тим спокійніше реагувала на них моя дружина-лікарка. Науковці, яких я знаю, реагували тверезо і об'єктивно", - розповідає режисер і автор сценарію Крістіан Діттер.

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Науковці на знімальних майданчиках

Серед консультантів серіалу був і Оле Плесс (Ole Pless), біолог одного з наукових центрів Товариства Фраунгофера. В інтерв'ю Netflix він сказав, що задоволений вигаданим серіалом. "Я впізнавав себе у багатьох сценах, деякі з них повністю написані мною. Усі вони науково достовірні", - заявив Оле Плесс.

Німецький серіал Біохакери

Незважаючи на те, що серіал "Біохакери" розповідає про злочинні і незаконні експерименти над людьми, режисер Крістіан Діттер, як і раніше, з великою повагою ставиться до дослідників. Для нього науковці - це супергерої. Ба більше, в його серіалі все ж показані і позитивні сторони прогресу - коли науковці рятують людські життя.

Для Крістіана Діттера, який під час зйомов познайомився з багатьма захопленими науковцями, серіал "Біохакери" - не просто вигадка: "Коли почалася епідемія COVID-19, мені одразу стало зрозуміло, що найрозумніші люди на планеті шукатимуть шляхи розв'язання цієї проблеми. І вони впораються".

  • Замок Ворд, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Замок Ворд

    У "Грі престолів" це Вінтерфелл, фортеця сім'ї Старк. При зйомках фільму замок Ворд, розташований на східному узбережжі Північної Ірландії, є відкритим і для туристів. Відвідувачі постріляти з лука або помірятися силою на мечах - і не тільки в автентичному оточенні, але ще й у відповідних костюмах, - а потім повечеряти як королі.

  • Замок Одлі, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Замок Одлі

    Недалеко від замку Ворд розташувався інший об'єкт, де знімали серіал. Розпочавши свій похід проти Ланністерів, Робб Старк втановив табір у цьому місті. Після битви в Шепочучому лісі молодий Старк навіть спромігся захопити в полон Джейме Ланністера. А пізніше Робб став жертвою змови та був вбитий на "Червоному весіллі".

  • Толліморський ліс, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Толліморський ліс

    Звідти ще годину треба їхати до чарівного Толліморського лісу. Тут знімали більшу частину сцен, пов'язаних із замком Вінтерфелл. У Толліморському парку діти Старків знайшли своїх вовченят. Пізніше Дикуни поселилися також тут. Для фанатів "Гри престолів" мальовничий національний парк є обов'язковим для відвідування.

  • Темна алея, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Темна алея

    Дорога всередині Темної алеї рідко буває такою порожньою. Вдень тут повно авто та туристичних автобусів. Адже в "Грі престолів" ця велична букова алея є частиною Королівського тракту, що веде на північ від Королівської гавані. Після вбивства її батька, Ар'я втекла з міста Залізного трону цим шляхом, що стало початком її довгої та пригодницької подорожі.

  • Кушедунські печери, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Кушендунські печери

    Сувора погода північного берега Ірландії формувала Кушендунські печери впродовж 400 мільйонів років. Цю локацію використали під час зйомок другого сезону "Гри престолів". Червона жриця Мелісандра тут народила створіння із чорної тіні, яке вбило Ренлі Баратеона.

  • Долина Шилланавоґі, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Долина Шилланавоґі

    На відстані 30 кілометрів на північ від Белфаста розташована долина Шилланавоґі, яка є домом дотракійців. Багато сцен про могутніх вершників було знято саме у цій долині, під горою Слеміш (на фото). У "Грі престолів" Дотракійске море розташовувалось на сході Ессосу, величезного континенту на східній стороні Весторосу.

  • Узбережжя Портстюарта, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Узбережжя Портстюарта

    Пляж у Портстюарті вважається одним з найкрасивіших у Північній Ірландії. Джейме Ланністер та сер Бронн билися з охороною Мартеллів на узбережжі у Дорні. Вони повинні були привести викрадену Мирцеллу назад до Королівської гавані. Зйомки самого міста у пустелі проводились в андалузьській Севіл'ї.

  • Гавань Баллінтой, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Баллінтой

    Відвідати Залізні острови на заході Вестеросу цілком можливо. Гавань Беллінтой у "Грі престолів" використовувалась як фортеця Пайк на головному острові Залізних островів. Звідси родина Грейджоїв правила Залізними островами, жителі яких знані своїми навичками мореплавання. Зйомки проходили також на пляжі й у ближніх селах.

  • Ларрібейн, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Ларрібейн

    Ренлі Баратеон розмістив табір у Штормових землях для проведення турніру. На цьому турнірі Брієнна з Тарта перемогла Лораса Тайрелла та була прийнята в королівську охорону Ренлі. Після цього могутня лицарка стала однією з головних персонажів серіалу. Вона з'явиться також і у 8 сезоні.

  • Узбережжя Даунхілл. Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Узбережжя Даунхілл

    Драконовий камінь - це фортеця, яка височить на крутих скелях з північної сторони острова. Після вдалого повстання родове місце Таргарієнів на деякий час стало належати Батареонам. Але Деєнеріс повернулася до Вестеросу разом з армією та драконами та готова відвоювати Залізний трон та Драконовий камінь.

    Автор: Фелікс Шлаґвайн


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