"Біохакери": новий німецький серіал на Netflix

За вікном потяга змінюються літні пейзажі. Всередині та ззовні - тиша і спокій. Раптом у вагоні починає задихатися жінка. Незабаром вона непритомніє. Після цього пасажири один за одним задихаються і падають на підлогу… Так починається новий німецький серіал "Біохакери", який стартував на Netflix 20 серпня.

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Він не про пандемію. Але сцени, подібні до описаної вище, змусили Netflix розпочати показ шестисерійного фільму не наприкінці квітня, як планувалося, а лише зараз. Якби серіал вийшов раніше, надто багато було непотрібних творцям картини паралелей. "Ми не хотіли викликати якихось побоювань, тим більше - підживлювати теорії змови, - підкреслює Крістіан Діттер (Christian Ditter), режисер серіалу. - Тому ми вирішили розповісти нашу історію пізніше, коли в людей буде більше інформації".

Серіал-трилер про біотехнології

Тим не менш, серіал дає привід для міркувань. "Що відбувається зі звичайними людьми, такими, як ви і я, коли вони стикаються з речами, вищими за їхнє розуміння?" - запитується Крістіан Діттер, який також написав сценарій до фільму. Наскільки далеко можуть піти науковці? І коли вони повинні зупинитися у своїх дослідженнях? Відповідь на це питання і намагається дати серіал з шести частин.

Джессіка Шварц у ролі професорки Лоренц

"Біохакери" розповідає історію студентки медичного інституту Мії, яку грає Луна Ведлер (Luna Wedler), та холоднокровної професорки Тані Лоренц, роль якої виконує Джессіка Шварц (Jessica Schwarz). "Ми робимо бога нікому не потрібним", - каже професорка своїм студентам. Вона оголошує війну генетичним захворюванням і намагається знищити їх іще в утробі матері. Професорка Лоренц робить експерименти не лише в університеті, але й у закритій приватній лабораторії. Її студентка Міа, здається, знає, що тут щось не так… Секрет розкривається поступово, потроху - з кожним новим епізодом фільму.

Генна оптимізація?

Крістіан Діттер розповідає, що вирішив дізнатися у науковців, що не дає їм спати ночами. Він припускав, що це може бути штучний інтелект чи зміни клімату. Але вони відповіли, що це синтетична біологія. Люди стають творцями, конструюючи системи, які не мають аналогів у природі. "Це чимось схоже на конструктор", - розмірковує Крістіан Діттер. Синтетична біологія здатна створювати абсолютно нові продукти. Вона може значно спростити і прискорити процес виробництва вакцин.

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Утім, усе не так просто, особливо якщо йдеться про геном людини. Які небажані наслідки може мати зміна гена? Незважаючи на те, що геном розшифрований, це зовсім не означає, що науковці знають, як і з ним поводитися.

Рослини-світляки та овочі зі смаком м'яса

Уже із назви серіалу - "Біохакери" - зрозуміло, що цією галуззю знань цікавляться не лише "добрі" науковці. У трилері повно "любителів" поекспериментувати з ДНК. Джаспер, помічник професорки Лоренц, намагається позбутися невиліковної спадкової хвороби. Сусідка Мії змушує рослини світитися і прививає овочам смак м'яса.

Кадр із фільму "Біохакери"

Усе це видається неймовірним і змушує замислитися. А чи хочемо ми всього цього? Чи готові до оптимізації самих себе? Творців серіалу і акторів консультували лікарі та науковці. "Чим трагічніше я сприймав деякі сцени, показані у фільмі, тим спокійніше реагувала на них моя дружина-лікарка. Науковці, яких я знаю, реагували тверезо і об'єктивно", - розповідає режисер і автор сценарію Крістіан Діттер.

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Науковці на знімальних майданчиках

Серед консультантів серіалу був і Оле Плесс (Ole Pless), біолог одного з наукових центрів Товариства Фраунгофера. В інтерв'ю Netflix він сказав, що задоволений вигаданим серіалом. "Я впізнавав себе у багатьох сценах, деякі з них повністю написані мною. Усі вони науково достовірні", - заявив Оле Плесс.

Незважаючи на те, що серіал "Біохакери" розповідає про злочинні і незаконні експерименти над людьми, режисер Крістіан Діттер, як і раніше, з великою повагою ставиться до дослідників. Для нього науковці - це супергерої. Ба більше, в його серіалі все ж показані і позитивні сторони прогресу - коли науковці рятують людські життя.

Для Крістіана Діттера, який під час зйомов познайомився з багатьма захопленими науковцями, серіал "Біохакери" - не просто вигадка: "Коли почалася епідемія COVID-19, мені одразу стало зрозуміло, що найрозумніші люди на планеті шукатимуть шляхи розв'язання цієї проблеми. І вони впораються".