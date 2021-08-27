Сексизм в німецькому Бундестазі, або Політика з нежіночим обличчям

Боннська республіка - так неофіційно називали Західну Німеччину зі столицею на Рейні, а також усю ФРН після возз'єднання країни - аж до переїзду парламенту і уряду з Бонна до Берліна у 1999 році. Боннська республіка увійшла в історію як перша вдала німецька демократія - на відміну від Веймарської республіки, за аналогією з якою, власне, і виникла ця назва. І всі пам'ятають імена чоловіків, які стояли у цій державі біля керма і вершили політику: Конрад Аденауер (Konrad Adenauer), Віллі Брандт (Willi Brandt), Гельмут Шмідт (Helmut Schmidt), Гельмут Коль (Helmut Kohl), Франц Йозеф Штраус (Franz Josef Strauß) ... Однак політикою в Боннській республіці займались і жінки - що ж із ними?

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Нова документальна стрічка "Die Unbeugsamen" ("Непохитні", або "Незгинні") німецького режисера-документаліста і журналіста Торстена Кернера (Torsten Körner) розповідає про політиків-жінок Боннської республіки, яким як справжнім першопрохідницям доводилося буквально боротися за свою участь у демократичних процесах і за право ухвалювати рішення всупереч пихатим чоловікам, одержимим успіхом і сп'янілим політичною владою, що опинилась в їхніх руках. Безстрашні, цілеспрямовані і терплячі, вони йшли своїм шляхом, кидаючи виклик забобонам і гендерній дискримінації. 26 серпня фільм "Die Unbeugsamen" вийшов на екрани кінотеатрів Німеччини.

Під улюлюкання парламентарів

Бонн, 1983 рік. Вальтрауд Шоппе (Waltraud Schoppe), депутатка західнонімецького парламенту від партії Зелених, проголошує у Бундестазі промову, в якій закликає запровадити в законодавстві ФРН покарання за зґвалтування в шлюбі. Жінка, яка під час виступу порушує тему сексуального насильства, та ще й використовує таку лексику, як "чуттєвість" та "сексизм", - чи це не провокаторка?! Саме так і поставилися до ораторки присутні у залі чоловіки: улюлюкання, насмішки, свист, глузування - кадри, на яких відображена реакція боннських парламентарів, свідчить про клімат в Бундестазі у 1980-х роках.

Вальтрауд Шоппе на першому засіданні Бундестагу нового скликання після виборів у 1983 році

Ця сцена - один з найсильніших за емоційним напруженням епізодів у фільмі, заснованому на архівних матеріалах. Вибудувана автором послідовність документальних кадрів у поєднанні з фрагментами інтерв'ю з західнонімецькими політиками-жінками створює об'єктивну картину, яка відображає те, наскільки принизливим було становище жінок на політичній арені Боннської республіки. У стрічці викладені цікаві історії, але при цьому жодного закадрового коментаря у ній немає. Автор з великою повагою і довірою ставиться до того, про що розповідають героїні фільму, і не вважає за потрібне їх доповнювати.

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Влада завжди вважалася прерогативою чоловіків, каже в одному з інтерв'ю німецька політикиня, соціал-демократка Ренате Шмідт (Renate Schmidt). За її словами, ця традиція, за великим рахунком, існує і сьогодні - і навіть такій потужній політичній лідерці як Анґела Меркель (Angela Merkel) небагато тут вдалося змінити.

22 листопада 1983 року. Гельмут Коль на трибуні для членів уряду розглядає гірлянду з журавликів, яку щойно отримав від Крісти Нікельс з Зелених на знак протесту проти гонки озброєнь

Закономірність, про яку говорить Ренате Шмідт, добре проглядається у документальній картині "Die Unbeugsamen". Водночас цей фільм чітко дає зрозуміти, що політику в Західній Німеччині вирішували не тільки чоловіки. Він, зокрема, переносить глядача у жовтневі події 1982 року, коли в Бундестазі виступала тодішня статсміністерка у міністерстві закордонних справ ФРН, вільна демократка Гільдеґард Гамм-Брюхер (Hildegard Hamm-Brücher), котра наважилася піти проти більшості і розкритикувати вотум недовіри, висловлений канцлеру Гельмуту Шмідту. Її виступ став поворотним пунктом у політиці Вільної демократичної партії (ВДП).

Пліч-о-пліч

Фільм містить 12 розділів і охоплює період від 1950-х років до возз'єднання Німеччини у 1990-му. У ньому відображені як зворушливі моменти, пов'язані з перемогами руху за права жінок, так і труднощі і приниження, з якими доводилося стикатися політичним активісткам у Боннській республіці.

Такі "непохитні" політикині як Урсула Меннле (Ursula Männle), Кріста Нікельс (Christa Nickels), Інґрід Маттеус-Маєр (Ingrid Matthäus-Maier), Ріта Зюссмут (Rita Süssmuth) і вищезгадана Ренате Шмідт, пригадують сексистські нападки на них в Бундестазі і журналістів, які не сприймали їх серйозно. Водночас вони розповідають про неймовірну згуртованість і солідарність жінок-політиків, які були представницями різних партій.

На прем'єрі стрічки "Die Unbeugsamen" у Берліні: режисер Торстен Кернер, Ріта Зюссмут, Кріста Нікельс, Анґела Меркель, Ренате Шмідт, Розвіта Вергюльсдонк та продюсер Леопольд Геш (зліва направо)

У стрічці розкриті і вкрай ганебні факти про деяких провідних політиків, які ухвалювали рішення у Боннській республіці. Чого вартий тільки один інцидент, що трапився у 1979 році з представницею ВДП Гельґою Шухардт, коли один з депутатів Бундестагу намагався перевірити, чи носить вона бюстгальтер. Вальтрауд Шоппе, котра дізналася про цей випадок, зробила у Бундестазі провокаційну і сміливу на той час двозначну заяву щодо подвійного рішення НАТО: "Нам не потрібні нові ракети. Нам потрібні нові чоловіки у цій країні".

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На початку стрічки "Die Unbeugsamen" глядач бачить на екрані Герберта фон Караяна (Herbert von Karajan), який диригує Берлінським філармонічним оркестром, владно розмахуючи паличкою. Чути потужну духову партію з Симфонії номер 9 Дворжака. Усі музиканти оркестру - чоловіки. А завершує стрічку інша картина. Перед глядачами постає молода диригентка з Литви Мірга Гражина-Тіла, під керівництвом якої грає Симфонічний оркестр Бірмінгема. Виконується увертюра Бетховена "Леонора". Склад оркестру - змішаний. У ньому грають і чоловіки, і жінки.