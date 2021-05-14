Чоловік, жінка… і не тільки, або Біологічні загадки хромосомів

Стать людини визначається генами й не змінюється протягом цілого життя. Є жінка - берегиня домашнього вогнища, є чоловік - відважний мисливець. Ці ролі чітко визначені й посереднього не дано, адже так закладено на біологічному рівні. Це дуже поширений підхід до теми, але необов'язково коректний, адже наука сьогодні дотримується дещо іншої точки зору, а саме того, що наша стать це цілий спектр.

Однозначно неоднозначно: що каже генетика

Зі шкільної парти ми знаємо, що стать індивіда визначається парою статевих хромосом - XX хромосоми = жінка, XY хромосоми = чоловік. Первині статеві ознаки - пеніс та мошонка або вагіна, матка та яєчники формуються ще на стадії розвитку плоду в утробі матері. Та хромосоми ще не все: наприклад, є люди, що ззовні схожі на жінок, але у клітинах яких присутні "чоловічі" статеві хромосоми XY і навпаки. Як таке можливо? Можливо, у тому числі завдяки мутаціям.

Пеніс = чоловік, вагіна - жінка? Усе складніше

Наприклад, існує ген SRY, що розташовується на Y-хромосомі й бере участь в розвитку організму за чоловічим типом. Якщо цей ген, наприклад, внаслідок мутації не зчитується, сім'яні залози, незважаючи на наявність XY-хромосомів, не розвиваються. З іншого боку, сім'яники можуть формуватися у людей з ХХ-хромосомами, якщо цей ген перестрибне (вірогідно, внаслідок поділу клітин) на Х-хромосом і буде зчитуватися.

Тож, чи варто визначати стать новонародженої дитини лише за первинними статевими ознаками? Насправді, природні відхилення у статевих хромосомах бувають дуже різноманітними і можуть навіть вплинути на зовнішні статеві ознаки, тобто на самі статеві органи. У медицині існує кілька градацій між повністю розвиненим пенісом і видимою ззовні частиною клітора.

Люди, яких неможливо чітко віднести до однієї з бінарних статей, називають себе інтерсексуалами. За оцінками ООН, до цієї категорії належить 1,7 відсотка населення світу. Приблизно стільки ж на планеті рудоволосих людей. З 2018 року у Німеччині в реєстрі народжень передбачена і категорія "інше". "Третя стать" офіційно визнана і в таких країнах як Австралія, Бангладеш та Індія.

До речі, стать може змінюватися і протягом життя, а точніше статеві залози. Таких висновків дійшли китайські вчені після серії експериментів на мишах. Йдеться про гени DMRT1 та FOXL2, які наче "інь та ян" зазвичай врівноважують розвиток яєчників та яєчок. Зміни у цих генах викликають і зміни у статевих залозах навіть у дорослих ссавців.

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Симфонія гормонів

Тестостерон - чоловічий гормон, а естрогени та прогестерон - жіночі. Однак і це неповна аксіома, адже всі ці статеві гормони присутні в організмах як чоловіків, так жінок та інтерсексуалів.

Рівень прогестерону та естрадіолу у дорослих майже не відрізняється, незалежно від статі. Тому в одному з досліджень американських психологів пропонується розрізняти характеристики статі за принципом "вагітна" і "не вагітна", адже лише у вагітних жінок рівні естрадіолу та прогестерону суттєво відрізняються у порівнянні з усіма іншими людьми.

Хіджра - окрема "каста третьої статі" в Індії, Баншгладеш і Пакистані

Статеві гормони дітей взагалі неможливо розрізнити до настання статевого дозрівання. Лише в період статевого дозрівання рівень тестостерону коливається, тому у середньому чоловіки мають більше тестостерону, ніж жінки. Однак сьогодні науковці вважають, що у минулому цю відмінність переоцінювали і взагалі некоректно досліджували, адже рівні тестостерону перевіряли лише у чоловіків, а естрогени лише у жінок. Нині науковці досліджують і гормональне дублювання.

До того ж, з'ясувалося, що рівень гормонів значною мірою залежить від зовнішніх факторів і не є, як раніше вважали, зумовленим генетично. Наприклад, у майбутніх татусів протягом періоду вагітності партнерки, виробляється менше тестостерону. З іншого боку, "жіночі" гормони естрадіол та прогестерон активніше виробляються, коли люди змагаються за домінування, хоча традиційно таку модель поведінки вважали чоловічою.

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Якої статі мозок?

Жінки справді думають не так, як чоловіки. Справа тут у мозку. Між мозком чоловіків і жінок існують відмінності - чоловічий, як правило, більший. Окремі ділянки мозку також відрізняються і за щільністю зв'язків та типом та кількістю рецепторів. Однак і тут дослідники не можуть точно визначити однозначно "чоловічий" чи "жіночий" мозок. Кожен мозок унікальний і нагадує своєрідну статеву мозаїку. Принаймні, саме так описують це у своєму дослідженні науковці з Тель-Авівського університету. Приблизно у половини з 1400 осіб, що брали участь у дослідженні, мозок мав саме такі "мозаїчні" ознаки.

До речі, це стосується і мозку транс-осіб. Якщо порівняти деякі характеристики, такі як розмір мозку, то транс-жінки перебувають десь посередині між типовими показниками бінарних статей. Що стосується окремих ділянок мозку, транс-особи іноді наближаються до своєї бажаної статі, а іноді до фізіологічної.

Тож пошуки бінарних статевих ознак можуть привести в нікуди, а будь-які апеляції до "біологічних законів" можна вважати ненауковими. Сама наука демонструє нам, що стать - штука складна і різноманітна як, зрештою, і сама людина.