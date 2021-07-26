 Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді в комбінезонах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2021

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Новини

Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді в комбінезонах

Таким чином атлетки з ФРН висловлюють протест сексуалізації гімнастики.

Німецькі гімнастки Сара Восс (л), Пауліне Шефер, Елізабет Зайц в Кім Буї на Олімпіаді в Токіо

Німецькі гімнастки Сара Восс (л), Пауліне Шефер, Елізабет Зайц та Кім Буї на Олімпіаді в Токіо

Німецькі гімнастки виступили на Олімпійських іграх у Токіо в закритих комбінезонах. Таким чином вони висловлюють протест сексуалізації їхнього виду спорту. Елізабет Зайц (Elisabeth Seitz), Кім Буї (Kim Bui), Сара Восс (Sarah Voss) та Пауліне Шефер (Pauline Schäfer) у неділю, 25 липня, виступили в екіпіруванні, що закриває ноги.

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"Ми хочемо показати, що гімнастика є прекрасною, незалежно від того, у що вдягнуті гімнастки. Найважливіше, щоб вони почувалися комфортно", - пояснила Зайц ініціативу атлеток It's my choice (Це мій вибір - Ред.). Зазначається, що ця ініціатива має набрати ще більше обертів після Олімпійських ігор у Токіо.

Сара Восс

Cара Восс

Гімнастки наполягають, що вони самі мають право обирати, у чому виступати на змаганнях та тренуватися. Вперше у спортивних комбінезонах німецькі гімнастки виступили на Чемпіонаті Європи у Базелі у квітні.

Офіційно спеціальне спортивне вбрання юнітарді дозволене з 2009 року. Утім, досі його вдягали лише спортсменки-мусульманки з релігійних причин.

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