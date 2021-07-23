Перші медалі збірної Німеччини на Олімпіаді в Токіо

Збірна Німеччини у неділю, 25 липня, здобула перші нагороди на Олімпійських іграх, що проходять в Токіо. У синхронних стрибках у воду з триметрового трампліна чемпіонки Європи Тіна Пунцель (Tina Punzel) та Лєна Генчель (Lena Hentschel) здобули бронзові медалі, набравши 284,97 очок.

Золота медаль у цій дисципліні, як і очікувалося, дісталася китаянкам, срібло - спортсменкам з Канади.

Для Німецької федерації плавання це - перша олімпійська медаль у жіночих синхронних стрибках з триметрового трампліна з 2008 року. Тоді, на Олімпіаді в Пекіні, німкені також завоювали бронзу.

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Також цього дня бронзову медаль вибороли німецькі учасниці командних змагань зі стрільби з луку Мішель Кроппен (Michelle Kroppen), Шарлін Шварц (Charline Schwarz) та Ліза Унру (Lisa Unruh).

25 липня на Олімпіаді розігрують 18 комплектів нагород.

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