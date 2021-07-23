Дзюдоїстка Дарина Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпіаді

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід, яка виступає у ваговій категорії до 48 кілограмів, принесла Україні першу олімпійську медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Як повідомляє у суботу, 24 липня, Національний олімпійський комітет України, це - перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо.

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"Вже у першій сутичці, на дебютних свої Іграх 20-річна українка примусила похвилюватися усіх своїх уболівальників, але на останніх секундах зустрічі зуміла виграти у Міліци Ніколіч з Сербії", - повідомили у НОК. Далі слідувала перемога українки у додатковий час над представницею Португалії Катаріною Коштою. У півфіналі був реванш золотих сутичок двох останніх чемпіонатів світу - Білодід проти японки Фуни Тонакі. У цьому поєдинку на другій хвилині додаткового часу Білодід поступилася і втратила шанс пройти до фіналу, нагадують у НОК України.

У бою за "бронзу" з Шірою Рішоні з Ізраїлю Дар'я Білодід перемогла і піднянася на олімпійський п'єдестал.

Як повідомлялося, на Олімпійські ігри в Токіо збірна України поїхала найменшою делегацією за всю історію виступів на літніх Олімпіадах - українці змогли вибороти лише 158 ліцензій.