Дзюдоїстка Дарина Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпіаді

Талісмани Олімпійських Ігор

Атланта 1996: Іззі

Іззі 1996 року став першим олімпійським талісманом, представленим не типовою твариною країни, де проходять ігри. Витвір Джона Раяна - фантастичне створіння. Назва "іззі" походить від розмовного англійського "Whatizit?" ("What is it?", себто "Що це?"). Його обрали серед претендентів діти Атланти. І хоч і цей талісман спершу не дуже добре сприйняли, зрештою він побив усі рекорди продажів.