Дзюдоїстка Дарина Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпіаді

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід, яка виступає у ваговій категорії до 48 кілограмів, принесла Україні першу олімпійську медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Як повідомляє у суботу, 24 липня, Національний олімпійський комітет України, це - перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо.
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"Вже у першій сутичці, на дебютних свої Іграх 20-річна українка примусила похвилюватися усіх своїх уболівальників, але на останніх секундах зустрічі зуміла виграти у Міліци Ніколіч з Сербії", - повідомили у НОК. Далі слідувала перемога українки у додатковий час над представницею Португалії Катаріною Коштою. У півфіналі був реванш золотих сутичок двох останніх чемпіонатів світу - Білодід проти японки Фуни Тонакі. У цьому поєдинку на другій хвилині додаткового часу Білодід поступилася і втратила шанс пройти до фіналу, нагадують у НОК України.
У бою за "бронзу" з Шірою Рішоні з Ізраїлю Дар'я Білодід перемогла і піднянася на олімпійський п'єдестал.
Як повідомлялося, на Олімпійські ігри в Токіо збірна України поїхала найменшою делегацією за всю історію виступів на літніх Олімпіадах - українці змогли вибороти лише 158 ліцензій.
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Талісмани Олімпійських Ігор
Токіо 2020: Мірайтова і Сомейті
На Олімпіаді в Токіо, що триває з 23 липня по 8 серпня, всюди можна буде побачити Мірайтову та, на Паралімпіаді, Сомейті. Мірайтова символізує майбутнє (від японського "мірай" та "това" - "вічність"). Ескіз митця Ріо Танігучі було обрано японськими школярами. Це поєднання футуристичного з традиційним японським стилем манга.
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Талісмани Олімпійських Ігор
Мюнхен 1972: такса Вальді
Усе почалося з такси Вальді. Вона була першим офіційним талісманом літніх Олімпійських Ігор - в Мюнхені 1972 року. Створив її відомий митець Отль Айхер. Різнокольорова плюшева іграшка символізувала витривалість, майстерність та наполегливість - найважливіші якості атлеток і атлетів, які змагалися одне з одним.
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Талісмани Олімпійських Ігор
Монреаль 1976: бобер Амік
Натомість Амік, чорний кругленький бобер із червоною стрічкою, видається не надто рухливим. Він був талісманом Олімпіади в Монреалі 1976 року. Але для канадців він символізував важку працю. У перекладі з мови алгонквін - корінних жителів Америки - "амік" означає "бобер".
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Талісмани Олімпійських Ігор
Москва 1980: ведмедик Міша
У СРСР 1980 року вибір було зроблено на користь цього милого талісмана - усміхненого ведмедя Мішу. У Росії ведмідь є національним символом. Автором дизайну був російський карикатурист та ілюстратор дитячих книжок Віктор Чижиков, який став відомим за межами СРСР завдяки Міші.
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Талісмани Олімпійських Ігор
Лос-Анджелес 1984: білоголовий орлан Сем
Так само як ведмідь пов'язаний із Росією, а такса з Німеччиною, білоголовий орлан є символом США. Співробітник студії Діснея Роберт Мур створив Сема - орлана з метеликом і циліндром, розмальованих у національні кольори США. Та через те, що багато кому Сем видався схожим радше на курку, ніж на орлана, його прозвали "Семом-курчам".
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Талісмани Олімпійських Ігор
Сеул 1988: тигр Ходорі
На першій Олімпіаді в Південній Кореї талісманом став Ходорі - привітно усміхнений амурський тигр. Він мав принести спортсменам удачу. Тигри широко присутні у корейській культурі та міфології й символізують гостинність та дружність. На голові в талісмана був сангмо - традиційний корейський капелюх. Творцем Ходорі був Кім Х'юн.
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Талісмани Олімпійських Ігор
Барселона 1992: вівчарка Кобі
Реакції на Кобі спершу розділилися. Хоч іспанський талісман авторства дизайнера Хав'єра Маріскаля мав нагадувати каталонську вівчарку, німецька газета taz написала, що Кобі так само може бути свинею. Можливо, проблема інтерпретації була пов'язана з тим, що дизайн Кобі створювався з використанням елементів кубізму, аби віддати шану великому іспанському художнику Пабло Пікассо.
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Талісмани Олімпійських Ігор
Атланта 1996: Іззі
Іззі 1996 року став першим олімпійським талісманом, представленим не типовою твариною країни, де проходять ігри. Витвір Джона Раяна - фантастичне створіння. Назва "іззі" походить від розмовного англійського "Whatizit?" ("What is it?", себто "Що це?"). Його обрали серед претендентів діти Атланти. І хоч і цей талісман спершу не дуже добре сприйняли, зрештою він побив усі рекорди продажів.
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Талісмани Олімпійських Ігор
Сідней 2000: Оллі, Сід та Міллі
На Олімпіаді-2000 в Сіднеї на зламі століть було одразу три талісмани - Оллі, Сід та Міллі, кукабара, качконіс та єхидна, створені Метью Хеттоном. Усі ці тварини живуть в Австралії та символізують елементи землю, повітря та воду. Кенгуру та коалу від самого початку як варіанти талісманів не розглядали, аби уникнути стереотипів.
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Талісмани Олімпійських Ігор
Афіни 2004: Афіна і Феб
За допомогою талісманів Олімпіади-2004 в Афінах Греція відсилає до античності. Афіна і Феб символізують, за алюзією та однойменних грецьких богів, світло та музику. Талісмани, створені Спиросом Гогосом нагадують грецьких теракотових ляльок зі стародавніх часів.
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Талісмани Олімпійських Ігор
Пекін 2008: Бей-Бей, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Їн-Їн та Ні-Ні
На Олімпіаді-2008 у Китаї також було одразу кілька талісманів - риба Бей-Бей, панда Цзин-Цзин, олімпійський вогонь Хуань-Хуань, тибетська антилопа Їн-Їн та ластівка Ні-Ні. Імена - це алюзія на фразу китайською "Пекін ласкаво просить тебе". Кольори представляють кольори олімпійських кілець.
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Талісмани Олімпійських Ігор
Лондон 2012: Венлок та Мандевіль
Талісман Олімпіади-2012 Венлок та Паралімпіади Мандевіль - це мистецькі фігури зі сталі, які, зокрема, символізують і металургійну промисловість у Болтоні. Помаранчеве табло на голові Венлока нагадує шашечки англійських таксі. Око - камера - мало символізувати цифрову епоху. Дизайн обох фігур розробило лондонське агентство Iris.
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Талісмани Олімпійських Ігор
Ріо-де-Жанейро 2016: Вінісіус і Том
Бразильський талісман Олімпіади-2016 Вінісіус (п) виглядає як суміш мавпи та дикого кота й символізує тваринний світ Бразилії. Натомість талісман Паралімпіади Том (п) поєднує в собі багато рослин і символізує рослинний світ країни. Обидві фігури навіть стали героями мультсеріалу. Їхніми творцями були автори "Дівчини з Іпанеми", гімну джазового напряму босанова.
Автор: Беттіна Бауманн